Разделы
Справочник MQL5 Операции с графиками ChartClose 

ChartClose

Закрывает указанный график.

bool  ChartClose(
   long  chart_id=0      // идентификатор графика
   );

Параметры

chart_id=0

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- открываем новый график с символом и периодом как у текущего графика
   long chart_id=ChartOpen(_Symbol_Period);
   if(chart_id==0)
     {
      Print("ChartOpen() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- распечатываем в журнале параметры открытого графика
   PrintFormat("A new chart of the %s symbol has been opened with a period of %s and ChartID %I64u",
               _SymbolStringSubstr(EnumToString(_Period), 7), chart_id);
 
//--- ожидаем две секунды и закрываем вновь открытый график
   PrintFormat("Waiting 3 seconds before closing a newly opened chart with ID %I64d ..."chart_id);
   Sleep(3000);
   ResetLastError();
   if(!ChartClose(chart_id))
     {
      Print("ChartClose() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- распечатываем в журнале сообщение об успешном закрытии графика
   PrintFormat("The chart with ID %I64d was successfully closed"chart_id);
   /*
   результат:
   A new chart of the GBPUSD symbol has been opened with a period of M1 and ChartID 133346697706632016
   Waiting 3 seconds before closing a newly opened chart with ID 133346697706632016 ...
   The chart with ID 133346697706632016 was successfully closed
   */
  }