Торговые функции

Группа функций, предназначенных для управления торговой деятельностью.

Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция:

Ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и Стоп Лосс.

Сделка – факт покупки или продажи того или иного финансового инструмента. Покупка (Buy) происходит по цене спроса (Ask), а продажа (Sell) – по цене предложения (Bid). Сделка может быть совершена в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного. Следует учитывать, что в некоторых случаях результатом исполнения ордера могут быть сразу несколько сделок.

Позиция – это рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. Длинная позиция (Long) – купленный в расчете на повышение цены финансовый инструмент, короткая (Short) – обязательство на его поставку в расчете на снижение цены в будущем.

Общая информация о торговых операциях доступна в руководстве пользователя клиентского терминала.

Торговые функции могут использоваться в экспертах и скриптах. Торговые функции могут быть вызваны только в том случае, если в свойствах соответствующего эксперта или скрипта включена галочка "Разрешить советнику торговать".

Разрешение или запрет на торговлю может зависеть от множества факторов, которые описаны в разделе "Разрешение на торговлю".