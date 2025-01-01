ДокументацияРазделы
Торговые функции

Группа функций, предназначенных для управления торговой деятельностью.

Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция:

  • Ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и Стоп Лосс.
  • Сделка – факт покупки или продажи того или иного финансового инструмента. Покупка (Buy) происходит по цене спроса (Ask), а продажа (Sell) – по цене предложения (Bid). Сделка может быть совершена в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного. Следует учитывать, что в некоторых случаях результатом исполнения ордера могут быть сразу несколько сделок.
  • Позиция – это рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. Длинная позиция (Long) – купленный в расчете на повышение цены финансовый инструмент, короткая (Short) – обязательство на его поставку в расчете на снижение цены в будущем.

Общая информация о торговых операциях доступна в руководстве пользователя клиентского терминала.

Торговые функции могут использоваться в экспертах и скриптах. Торговые функции могут быть вызваны только в том случае, если в свойствах соответствующего эксперта или скрипта включена галочка "Разрешить советнику торговать".

Разрешение или запрет на торговлю может зависеть от множества факторов, которые описаны в разделе "Разрешение на торговлю".

Функция

Действие

OrderCalcMargin

Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера, в валюте счета

OrderCalcProfit

Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров в валюте счета

OrderCheck

Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции.

OrderSend

Отправляет торговые запросы на сервер

OrderSendAsync

Отправляет асинхронно торговые запросы без ожидания ответа торгового сервера

PositionsTotal

Возвращает количество открытых позиций

PositionGetSymbol

Возвращает символ соответствующей открытой позиции

PositionSelect

Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней

PositionSelectByTicket

Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету

PositionGetDouble

Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (double)

PositionGetInteger

Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (datetime или int)

PositionGetString

Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (string)

PositionGetTicket

Возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций

OrdersTotal

Возвращает количество ордеров

OrderGetTicket

Возвращает тикет соответствующего ордера

OrderSelect

Выбирает ордер для дальнейшей работы с ним

OrderGetDouble

Возвращает запрошенное свойство ордера (double)

OrderGetInteger

Возвращает запрошенное свойство ордера (datetime или int)

OrderGetString

Возвращает запрошенное свойство ордера (string)

HistorySelect

Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени

HistorySelectByPosition

Запрашивает историю сделок и ордеров c указанным идентификатором позиции.

HistoryOrderSelect

Выбирает в истории ордер для дальнейшей работы с ним

HistoryOrdersTotal

Возвращает количество ордеров в истории

HistoryOrderGetTicket

Возвращает тикет соответствующего ордера в истории

HistoryOrderGetDouble

Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (double)

HistoryOrderGetInteger

Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (datetime или int)

HistoryOrderGetString

Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (string)

HistoryDealSelect

Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней  через соответствующие функции

HistoryDealsTotal

Возвращает количество сделок в истории

HistoryDealGetTicket

Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории

HistoryDealGetDouble

Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (double)

HistoryDealGetInteger

Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (datetime или int)

HistoryDealGetString

Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (string)