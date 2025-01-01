- OrderCalcMargin
Торговые функции
Группа функций, предназначенных для управления торговой деятельностью.
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и позиция:
- Ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Различают два основных типа ордеров: рыночный и отложенный. Помимо них существуют специальные ордера Тейк Профит и Стоп Лосс.
- Сделка – факт покупки или продажи того или иного финансового инструмента. Покупка (Buy) происходит по цене спроса (Ask), а продажа (Sell) – по цене предложения (Bid). Сделка может быть совершена в результате исполнения рыночного ордера или срабатывания отложенного. Следует учитывать, что в некоторых случаях результатом исполнения ордера могут быть сразу несколько сделок.
- Позиция – это рыночное обязательство, количество купленных или проданных контрактов по финансовому инструменту. Длинная позиция (Long) – купленный в расчете на повышение цены финансовый инструмент, короткая (Short) – обязательство на его поставку в расчете на снижение цены в будущем.
Общая информация о торговых операциях доступна в руководстве пользователя клиентского терминала.
Торговые функции могут использоваться в экспертах и скриптах. Торговые функции могут быть вызваны только в том случае, если в свойствах соответствующего эксперта или скрипта включена галочка "Разрешить советнику торговать".
Разрешение или запрет на торговлю может зависеть от множества факторов, которые описаны в разделе "Разрешение на торговлю".
|
Функция
|
Действие
|
Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера, в валюте счета
|
Вычисляет размер прибыли на основании переданных параметров в валюте счета
|
Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции.
|
Отправляет торговые запросы на сервер
|
Отправляет асинхронно торговые запросы без ожидания ответа торгового сервера
|
Возвращает количество открытых позиций
|
Возвращает символ соответствующей открытой позиции
|
Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней
|
Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней по указанному тикету
|
Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (double)
|
Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство открытой позиции (string)
|
Возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций
|
Возвращает количество ордеров
|
Возвращает тикет соответствующего ордера
|
Выбирает ордер для дальнейшей работы с ним
|
Возвращает запрошенное свойство ордера (double)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера (string)
|
Запрашивает историю сделок и ордеров за указанный период серверного времени
|
Запрашивает историю сделок и ордеров c указанным идентификатором позиции.
|
Выбирает в истории ордер для дальнейшей работы с ним
|
Возвращает количество ордеров в истории
|
Возвращает тикет соответствующего ордера в истории
|
Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (double)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство ордера в истории (string)
|
Выбирает в истории сделку для дальнейших обращений к ней через соответствующие функции
|
Возвращает количество сделок в истории
|
Выбирает сделку для дальнейшей обработки и возвращает тикет сделки в истории
|
Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (double)
|
Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (datetime или int)
|
Возвращает запрошенное свойство сделки в истории (string)