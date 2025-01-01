- Основы языка
- Константы, перечисления и структуры
- Программы MQL5
- Предопределенные переменные
- Общие функции
- Операции с массивами
- Методы матриц и векторов
- Преобразование данных
- Математические функции
- Строковые функции
- Дата и время
- Информация о счете
- Проверка состояния
- Обработка событий
- Получение рыночной информации
- Экономический календарь
- Доступ к таймсериям и индикаторам
- Пользовательские символы
- Операции с графиками
- Торговые функции
- Управление сигналами
- Сетевые функции
- Глобальные переменные терминала
- Файловые операции
- Пользовательские индикаторы
- Графические объекты
- Технические индикаторы
- Работа с результатами оптимизации
- Работа с событиями
- Работа с OpenCL
- Работа с базами данных
- Работа с DirectX
- Python интеграция
- ONNX модели
- Стандартная библиотека
- Переход с MQL4
- Список функций языка MQL5
- Список констант языка MQL5
Все константы MQL5 в алфавитном порядке.
|
Константа
|
Описание
|
Использование
|
__DATE__
|
Дата компиляции файла без времени (часы, минуты и секунды равны 0)
|
__DATETIME__
|
Дата и время компиляции файла
|
__FILE__
|
Имя текущего компилируемого файла
|
__FUNCSIG__
|
Сигнатура функции, в теле которой расположен макрос. Вывод в лог полного описания функции с типами параметров может пригодиться при идентификации перегруженных функций
|
__FUNCTION__
|
Имя функции, в теле которой расположен макрос
|
__LINE__
|
Номер строки в исходном коде, на которой расположен данный макрос
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Номер билда компилятора
|
__PATH__
|
Абсолютный путь к текущему компилируемому файлу
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Текущий размер активов на счёте
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Баланс счета в валюте депозита
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Имя компании, обслуживающей счет
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Размер предоставленного кредита в валюте депозита
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Валюта депозита
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Значение собственных средств на счете в валюте депозита
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Размер предоставленного плеча
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Текущий размер обязательств на счёте
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Номер счета
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Размер зарезервированных залоговых средств на счете в валюте депозита
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Уровень залоговых средств на счете в процентах
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (Margin Call). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита
|
ACCOUNT_NAME
|
Имя клиента
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита
|
ACCOUNT_SERVER
|
Имя торгового сервера
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Уровень задается в деньгах
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Уровень задается в процентах
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Разрешенность торговли для текущего счета
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Разрешенность торговли для эксперта
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Тип торгового счета
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Конкурсный торговый счет
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Демонстрационный торговый счет
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Реальный торговый счет
|
ALIGN_CENTER
|
Выравнивание по центру (только для объекта "Поле ввода")
|
ALIGN_LEFT
|
Выравнивание по левой границе
|
ALIGN_RIGHT
|
Выравнивание по правой границе
|
ANCHOR_CENTER
|
Точка привязки строго по центру объекта
|
ANCHOR_LEFT
|
Точка привязки слева по центру
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Точка привязки в левом нижнем углу
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Точка привязки в левом верхнем углу
|
ANCHOR_LOWER
|
Точка привязки снизу по центру
|
ANCHOR_RIGHT
|
Точка привязки справа по центру
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Точка привязки в правом нижнем углу
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Точка привязки в правом верхнем углу
|
ANCHOR_UPPER
|
Точка привязки сверху по центру
|
BASE_LINE
|
Основная линия
|
BOOK_TYPE_BUY
|
Заявка на покупку
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
Заявка на покупку по рыночной цене
|
BOOK_TYPE_SELL
|
Заявка на продажу
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
Заявка на продажу по рыночной цене
|
BORDER_FLAT
|
Плоский вид
|
BORDER_RAISED
|
Выпуклый вид
|
BORDER_SUNKEN
|
Вогнутый вид
|
CHAR_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом char
|
CHAR_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом char
|
Режим автоматического перехода к правому краю графика
|
CHART_BARS
|
Отображение в виде баров
|
CHART_BEGIN
|
Начало графика (самые старые цены)
|
Показ графика поверх всех других
|
CHART_CANDLES
|
Отображение в виде японских свечей
|
Цвет линии Ask-цены
|
Цвет фона графика
|
Цвет линии Bid-цены
|
Цвет тела медвежьей свечи
|
Цвет тела бычьей свечи
|
Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи
|
Цвет линии графика и японских свечей "Доджи"
|
Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи
|
Цвет осей, шкалы и строки OHLC
|
Цвет сетки
|
Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)
|
Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)
|
Цвет объемов и уровней открытия позиций
|
Текст комментария на графике
|
CHART_CURRENT_POS
|
Текущая позиция
|
Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки. По умолчанию режим перетаскивания включен (значение true)
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
|
Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
|
Номер первого видимого бара на графике. Индексация баров соответствует таймсерии.
|
Фиксированный максимум графика
|
Фиксированный минимум графика
|
Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах. Фиксированная позиция графика обозначена маленьким серым треугольником на горизонтальной оси времени и показывается только в том случае, если отключена автоматическая прокрутка к правому краю при поступлении нового тика (смотри свойство CHART_AUTOSCROLL). Бар, который находится на фиксированной позиции, остаётся на том же месте при увеличении и уменьшении масштаба.
|
Ценовой график на переднем плане
|
Высота графика в пикселях
|
Признак для идентификации объекта "График" (OBJ_CHART) – для графического объекта возвращает true. Для настоящего графика значение равно false
|
CHART_LINE
|
Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close
|
Тип графика (свечи, бары или линия)
|
Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали. Прокрутка по вертикали также будет доступна, если установлено в true значение любого из трех свойств: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 или CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
Значение масштаба в пунктах на бар
|
Максимум графика
|
Минимум графика
|
Масштаб
|
Режим указания масштаба в пунктах на бар
|
Режим фиксированного масштаба
|
Режим масштаба 1:1
|
Режим отступа ценового графика от правого края
|
Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах
|
Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике
|
Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике
|
Отображение на графике шкалы времени
|
Отображение сетки на графике
|
Отображение значения Last горизонтальной линией на графике
|
Всплывающие описания графических объектов
|
Отображение в левом верхнем углу значений OHLC
|
Отображение на графике панели быстрой торговли (опция "Торговля одним кликом")
|
Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами
|
Отображение на графике ценовой шкалы
|
Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)
|
Отображение объемов на графике
|
Количество баров на графике, доступных для отображения
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Объемы не показаны
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Торговые объемы
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Тиковые объемы
|
Ширина графика в барах
|
Ширина графика в пикселях
|
Хэндл графика (HWND)
|
Видимость подокон
|
Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика. При наступлении событий мыши координаты курсора передаются в координатах главного окна графика, в то время как координаты графических объектов в подокне индикатора задаются относительно верхнего левого угла подокна.
Значение требуется для перевода абсолютных координат главного графика в локальные координаты подокна для корректной работы с графическими объектами, у которых координаты задаются относительно верхнего левого угла рамки подокна.
|
Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Нажатие мышки на графике
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Начальный номер события из диапазона пользовательских событий
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Конечный номер события из диапазона пользовательских событий
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Нажатие клавиатуры
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Перемещение мыши и нажатие кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
Изменение свойств графического объекта через диалог свойств
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Нажатие мышки на графическом объекте
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
Создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Перетаскивание графического объекта
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit
|
CHARTS_MAX
|
Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
Линия Chikou Span
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
Отсутствие цвета
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Центр координат в левом нижнем углу графика
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Центр координат в левом верхнем углу графика
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Центр координат в правом нижнем углу графика
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Центр координат в правом верхнем углу графика
|
CP_ACP
|
Текущая кодовая страница ANSI кодировка в операционной системе Windows
|
CP_MACCP
|
Текущая кодовая страница Macintosh.
Примечание: Это значение преимущественно используется в ранее созданных программных кодах и теперь в нем нет необходимости, так как современные компьютеры Macintosh используют Unicode кодировку.
|
CP_OEMCP
|
Текущая кодовая страница OEM.
|
CP_SYMBOL
|
Кодовая страница Symbol
|
CP_THREAD_ACP
|
Кодировка Windows ANSI для текущего потока выполнения.
|
CP_UTF7
|
Кодовая страница UTF-7.
|
CP_UTF8
|
Кодовая страница UTF-8.
|
CRYPT_AES128
|
Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт)
|
CRYPT_AES256
|
Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP архивирование
|
CRYPT_BASE64
|
Шифрование BASE64 (перекодировка)
|
CRYPT_DES
|
Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
Расчёт HASH MD5
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
Расчёт HASH SHA1
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
Расчёт HASH SHA256
|
DBL_DIG
|
Количество значимых десятичных знаков
|
DBL_EPSILON
|
Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0
|
DBL_MANT_DIG
|
Количество битов в мантиссе
|
DBL_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом double
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Максимальное десятичное значение степени экспоненты
|
DBL_MAX_EXP
|
Максимальное двоичное значение степени экспоненты
|
DBL_MIN
|
Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Минимальное десятичное значение степени экспоненты
|
DBL_MIN_EXP
|
Минимальное двоичное значение степени экспоненты
|
DEAL_COMMENT
|
Комментарий к сделке
|
DEAL_COMMISSION
|
Комиссия по сделке
|
DEAL_ENTRY
|
Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот
|
DEAL_ENTRY_IN
|
Вход в рынок
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
Разворот
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
Выход из рынка
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
Ордер, на основание которого выполнена сделка
|
DEAL_POSITION_ID
|
Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции.
|
DEAL_PRICE
|
Цена сделки
|
DEAL_PROFIT
|
Финансовый результат сделки
|
DEAL_SWAP
|
Накопленный своп при закрытии
|
DEAL_SYMBOL
|
Имя символа, по которому произведена сделка
|
DEAL_TIME
|
Время совершения сделки
|
DEAL_TIME_MSC
|
Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970
|
DEAL_TYPE
|
Тип сделки
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
Начисление баланса
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
Перечисление бонусов
|
DEAL_TYPE_BUY
|
Покупка
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Отмененная сделка покупки. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на покупку отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_BUY) меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Дополнительные сборы
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Дополнительные комиссии
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
Комиссия, начисляемая в конце торгового дня
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
Комиссия, начисляемая в конце месяца
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
Корректирующая запись
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
Начисление кредита
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Начисления процентов на свободные средства
|
DEAL_TYPE_SELL
|
Продажа
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Отмененная сделка продажи. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на продажу отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_SELL) меняется на DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией
|
DEAL_VOLUME
|
Объем сделки
|
Отрисовка стрелками
|
Отображение в виде баров
|
Отображение в виде свечей
|
Отрисовка разноцветными стрелками
|
Разноцветные бары
|
Разноцветные свечи
|
Разноцветная гистограмма от нулевой линии
|
Разноцветная гистограмма на двух индикаторных буферах
|
Разноцветная линия
|
Разноцветные отрезки
|
Разноцветный ZigZag
|
Цветовая заливка между двумя уровнями
|
Гистограмма от нулевой линии
|
Гистограмма на двух индикаторных буферах
|
Линия
|
Не отрисовывается
|
Отрезки
|
Стиль Zigzag допускает вертикальные отрезки на баре
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Цикл (Cycle)
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Главный Суперцикл (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Промежуточное звено (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Второстепенный цикл (Minor)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Секунда (Minuette)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Минута (Minute)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Первичный цикл (Primary)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Субсекунда (Subminuette)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Суперцикл (Supercycle)
|
EMPTY_VALUE
|
Пустое значение в индикаторном буфере
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства счета
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
Запрашиваемый размер массива превышает 2 гигабайта
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
Стакан цен не может быть добавлен
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
Стакан цен не может быть удален
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
Данные стакана цен не могут быть получены
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
Ошибочный индекс своего индикаторного буфера
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы и операция удаления не удалась)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
Директория не может быть удалена
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
Ошибка удаления файла
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
Ошибка открытия файла
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
Должен быть массив типа char
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
Ошибка при изменении для графика символа и периода
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
Ошибка при создании таймера
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
Ошибка открытия графика
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Ошибка при добавлении индикатора на график
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
Ошибка при удалении индикатора с графика
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
Индикатор не найден на указанном графике
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
Ошибка навигации по графику
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
График не отвечает
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
График не найден
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
Ошибка при создании скриншота
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
Ошибка при применении шаблона
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
Ошибочный идентификатор графика
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
Ошибочное значение параметра для функции по работе с графиком
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства графика
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Директория не существует
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
Должен быть массив типа double
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Недостаточно памяти для кеша чтения
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
Файл не может быть переписан
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
Это не файл, а директория
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
Это файл, а не директория
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Файл не существует
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
Файл должен быть открыт как бинарный
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
Файл должен быть открыт как CSV
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
Файл должен быть открыт для чтения
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
Файл должен быть открыт для записи
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
Файл должен быть открыт как текстовый
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
Файл должен быть открыт как текстовый или CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
Ошибка чтения файла
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
Не удалось записать ресурс в файл
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
Должен быть массив типа float
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
Не удалось отправить файл по ftp
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
Системная функция не разрешена для вызова
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
Глобальная переменная клиентского терминала не найдена
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
Запрашиваемая история не найдена
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства истории
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Копирование несовместимых массивов. Строковый массив может быть скопирован только в строковый, а числовой массив – в числовой
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
Ошибка при добавлении индикатора
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
Индикатор не может быть применен к другому индикатору
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
Индикатор не может быть создан
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
Запрошенные данные не найдены
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Недостаточно памяти для добавления индикатора
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
Отсутствуют параметры при создании индикатора
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Неизвестный символ
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Ошибочный хэндл индикатора
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
Неправильное количество параметров при создании индикатора
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
Должен быть массив типа int
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
Неожиданная внутренняя ошибка
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
Неправильное значение даты и/или времени
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Ошибочный параметр при вызове системной функции
|
ERR_INVALID_POINTER
|
Ошибочный указатель
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Ошибочный тип указателя
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
Должен быть массив типа long
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
Не удалось отправить письмо
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
Время последнего тика неизвестно (тиков не было)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Символ не выбран в MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Неизвестный символ
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства символа
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства программы
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
В строке нет даты
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
Недостаточно памяти для выполнения системной функции
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
Не удалось отправить уведомление
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
Слишком частая отправка уведомлений
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification() передали пустую строку или NULL
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
Неинициализированная строка
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Должен быть числовой массив
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
Ошибка при работе с графическим объектом
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Невозможно получить дату, соответствующую значению
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Невозможно получить значение, соответствующее дате
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
Графический объект не найден
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства графического объекта
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Должен быть одномерный массив
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
Ошибка создания буфера OpenCL
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
Ошибка при создании контекста OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
Ошибка выполнения программы OpenCL
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Неправильный хэндл OpenCL
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
Ошибка при компиляции программы OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
Неверное смещение в буфере OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
Неверный размер буфера OpenCL
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
Не удалось воспроизвести звук
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
Совпадении имени динамического и статического ресурсов
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
Имя ресурса превышает 63 символа
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
Ресурс с таким именем в EX5 не найден
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
Таймсерия не может быть использована
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
Должен быть массив типа short
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Недостаточно памяти для строки
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
Недостаточно памяти для перераспределения строки
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
Длина строки меньше, чем ожидалось
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
Ошибка преобразования строки в дату
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Неизвестный тип данных при конвертации в строку
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
К концу строки добавлен 0, бесполезная операция
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
Позиция за пределами строки
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы
|
ERR_SUCCESS
|
Операция выполнена успешно
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства терминала
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Слишком длинное имя файла
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
Не может быть открыто одновременно более 64 файлов
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Форматных спецификаторов больше, чем параметров
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Параметров больше, чем форматных спецификаторов
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
Сделка не найдена
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Торговля для эксперта запрещена
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
Ордер не найден
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
Позиция не найдена
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
Не удалось отправить торговый запрос
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
Ошибочный идентификатор свойства торговли
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
С этого кода начинаются ошибки, задаваемые пользователем
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
Не удалось подключиться к указанному URL
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
URL не прошел проверку
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
Ошибка в результате выполнения HTTP запроса
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Превышен таймаут получения данных
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Ошибочное имя директории
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
Ошибочный хэндл файла
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Недопустимое имя файла
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
Ошибочная форматная строка
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
В строке ошибочная дата
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
Испорченный объект строки
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
Испорченный параметр типа string
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
В строке ошибочное время
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Массив нулевой длины
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Дата последнего доступа к файлу
|
FILE_ANSI
|
Строки типа ANSI (однобайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
|
FILE_BIN
|
Двоичный режим чтения-записи (без преобразования из строки и в строку). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
|
FILE_COMMON
|
Расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), копировании файлов (FileCopy(), FileMove()) и проверке существования файлов (FileIsExist())
|
FILE_CREATE_DATE
|
Дата создания
|
FILE_CSV
|
Файл типа csv (все записанные элементы преобразуются к строкам соответствующего типа, unicode или ansi, и разделяются разделителем). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
|
FILE_END
|
Получение признака конца файла
|
FILE_EXISTS
|
Проверка на существование
|
FILE_IS_ANSI
|
Файл открыт как ANSI (смотри FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
Файл открыт как бинарный (смотри FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
Файл открыт в общей папке всех клиентских терминалов (смотри FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
Файл открыт как CSV (смотри FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
Файл открыт с возможностью чтения (смотри FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
Файл открыт как текстовый (смотри FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Файл открыт с возможностью записи (смотри FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
Получение признака конца строки
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Дата последнего изменения
|
FILE_POSITION
|
Позиция указателя в файле
|
FILE_READ
|
Файл открывается для чтения. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ
|
FILE_REWRITE
|
Возможность перезаписывания файла функциями FileCopy() и FileMove(). Файл должен существовать или открываться для записи. В противном случае файл открыт не будет
|
FILE_SHARE_READ
|
Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ
|
FILE_SHARE_WRITE
|
Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ
|
FILE_SIZE
|
Размер файла в байтах
|
FILE_TXT
|
Простой текстовый файл (тот же csv, однако разделитель не принимается во внимание). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
|
FILE_UNICODE
|
Строки типа UNICODE (двухбайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())
|
FILE_WRITE
|
Файл открывается для записи. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ
|
FLT_DIG
|
Количество значимых десятичных знаков
|
FLT_EPSILON
|
Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+FLT_EPSILON != 1.0
|
FLT_MANT_DIG
|
Количество битов в мантиссе
|
FLT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом float
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Максимальное десятичное значение степени экспоненты
|
FLT_MAX_EXP
|
Максимальное двоичное значение степени экспоненты
|
FLT_MIN
|
Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом float
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Минимальное десятичное значение степени экспоненты
|
FLT_MIN_EXP
|
Минимальное двоичное значение степени экспоненты
|
FRIDAY
|
Пятница
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
Линия соответствует нисходящему тренду
|
GANN_UP_TREND
|
Линия соответствует восходящему тренду
|
GATORJAW_LINE
|
Линия челюстей
|
GATORLIPS_LINE
|
Линия губ
|
GATORTEETH_LINE
|
Линия зубов
|
IDABORT
|
Выбрана кнопка Прервать (Abort)
|
IDCANCEL
|
Выбрана кнопка Отмена (Cancel)
|
IDCONTINUE
|
Выбрана кнопка Продолжить (Continue)
|
IDIGNORE
|
Выбрана кнопка Пропустить (Ignore)
|
IDNO
|
Выбрана кнопка Нет (No)
|
IDOK
|
Выбрана кнопка OK
|
IDRETRY
|
Выбрана кнопка Повтор (Retry)
|
IDTRYAGAIN
|
Выбрана кнопка Повторить (Try Again)
|
IDYES
|
Выбрана кнопка Да (Yes)
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Вспомогательные буферы для промежуточных вычислений
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Цвета отрисовки
|
INDICATOR_DATA
|
Данные для отрисовки
|
INDICATOR_DIGITS
|
Точность отображения значений индикатора
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Фиксированная высота собственного окна индикатора (команда препроцессора #property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Цвет линии уровня
|
INDICATOR_LEVELS
|
Количество уровней на окне индикатора
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Стиль линии уровня
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Описание уровня
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Значение уровня
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Толщина линии уровня
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Максимум окна индикатора
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Минимум окна индикатора
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Короткое наименование индикатора
|
INT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом int
|
INT_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом int
|
INVALID_HANDLE
|
Некорректный хэндл
|
IS_DEBUG_MODE
|
Признак работы mq5-программы в режиме отладки
|
IS_PROFILE_MODE
|
Признак работы mq5-программы в режиме профилирования
|
KIJUNSEN_LINE
|
Линия Kijun-sen
|
LICENSE_DEMO
|
Демо-версия платного продукта из Маркета. Работает только в тестере стратегий
|
LICENSE_FREE
|
Бесплатная неограниченная версия
|
LICENSE_FULL
|
Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций
|
LICENSE_TIME
|
Версия с ограниченной по времени лицензией
|
LONG_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом long
|
LONG_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом long
|
LOWER_BAND
|
Нижняя граница
|
LOWER_HISTOGRAM
|
Нижняя гистограмма
|
LOWER_LINE
|
Нижняя линия
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
Основная линия
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
Окно сообщения содержит три кнопки: Abort, Retry и Ignore
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
Окно сообщения содержит три кнопки: Cancel, Try Again, Continue
|
MB_DEFBUTTON1
|
Первая кнопка MB_DEFBUTTON1 - кнопка выбрана по умолчанию, если MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, или MB_DEFBUTTON4 не определены
|
MB_DEFBUTTON2
|
Вторая кнопка - кнопка по умолчанию
|
MB_DEFBUTTON3
|
Третья кнопка - кнопка по умолчанию
|
MB_DEFBUTTON4
|
Четвертая кнопка - кнопка по умолчанию
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
Изображение восклицательного знака
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
Изображение, состоящее из строчного знака i в круге
|
MB_ICONQUESTION
|
Изображение вопросительного знака
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
Изображение знака STOP
|
MB_OK
|
Окно сообщения содержит одну кнопку: OK. По умолчанию
|
MB_OKCANCEL
|
Окно сообщения содержит две кнопки: OK и Cancel
|
MB_RETRYCANCEL
|
Окно сообщения содержит две кнопки: Retry и Cancel
|
MB_YESNO
|
Окно сообщения содержит две кнопки: Yes и No
|
MB_YESNOCANCEL
|
Окно сообщения содержит три кнопки: Yes, No и Cancel
|
MINUSDI_LINE
|
Линия –DI
|
MODE_EMA
|
Экспоненциальное усреднение
|
MODE_LWMA
|
Линейно-взвешенное усреднение
|
MODE_SMA
|
Простое усреднение
|
MODE_SMMA
|
Сглаженное усреднение
|
MONDAY
|
Понедельник
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
Признак работы запущенной программы в режиме отладки
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
Разрешение на использование DLL для данной запущенной программы
|
MQL_FRAME_MODE
|
Признак работы запущенного эксперта на графике в режиме сбора фреймов результатов оптимизации
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Тип лицензии модуля EX5. Лицензия относится именно к тому модулю EX5, из которого делается запрос с помощью MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
Максимально возможный объём динамической памяти для MQL5-программы в MB
|
MQL_MEMORY_USED
|
Размер использованной памяти MQL5-программой в MB
|
MQL_OPTIMIZATION
|
Признак работы запущенной программы в процессе оптимизации
|
MQL_PROFILER
|
Признак работы запущенной программы в режиме профилирования кода
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Имя запущенной MQL5-программы
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Путь для данной запущенной программы
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Тип mql5-программы
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы
|
MQL_TESTER
|
Признак работы запущенной программы в тестере
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
Разрешение на торговлю для данной запущенной программы
|
MQL_VISUAL_MODE
|
Признак работы запущенной программы в визуальном режиме тестирования
|
NULL
|
Ноль любого типа
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
Объект рисуется на всех таймфреймах
|
Объект "Стрелка"
|
Знак "Buy"
|
Знак "Птичка" (галка)
|
Знак "Стрелка вниз"
|
Левая ценовая метка
|
Правая ценовая метка
|
Знак "Sell"
|
Знак "Стоп"
|
Знак "Плохо" (большой палец вниз)
|
Знак "Хорошо" (большой палец вверх)
|
Знак "Стрелка вверх"
|
Объект "Линия со стрелкой"
|
Объект "Рисунок"
|
Объект "Графическая метка"
|
Объект "Кнопка"
|
Равноудаленный канал
|
Объект "График"
|
Циклические линии
|
Объект "Поле ввода"
|
3-волновка Эллиота
|
5-волновка Эллиота
|
Эллипс
|
Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре
|
Расширение Фибоначчи
|
Уровни Фибоначчи
|
Дуги Фибоначчи
|
Канал Фибоначчи
|
Веер Фибоначчи
|
Временные зоны Фибоначчи
|
Веер Ганна
|
Сетка Ганна
|
Линия Ганна
|
Горизонтальная линия
|
Объект "Текстовая метка"
|
OBJ_NO_PERIODS
|
Объект не показывается ни на одном таймфрейме
|
OBJ_PERIOD_D1
|
Объект рисуется на дневных графиках
|
OBJ_PERIOD_H1
|
Объект рисуется на 1-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H12
|
Объект рисуется на 12-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H2
|
Объект рисуется на 2-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H3
|
Объект рисуется на 3-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H4
|
Объект рисуется на 4-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H6
|
Объект рисуется на 6-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H8
|
Объект рисуется на 8-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_M1
|
Объект рисуется на 1-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M10
|
Объект рисуется на 10-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M12
|
Объект рисуется на 12-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M15
|
Объект рисуется на 15-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M2
|
Объект рисуется на 2-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M20
|
Объект рисуется на 20-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M3
|
Объект рисуется на 3-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M30
|
Объект рисуется на 30-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M4
|
Объект рисуется на 4-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M5
|
Объект рисуется на 5-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M6
|
Объект рисуется на 6-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
Объект рисуется на месячных графиках
|
OBJ_PERIOD_W1
|
Объект рисуется на недельных графиках
|
Вилы Эндрюса
|
Прямоугольник
|
Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса.
|
Канал на линейной регрессии
|
Канал стандартного отклонения
|
Объект "Текст"
|
Трендовая линия
|
Трендовая линия по углу
|
Треугольник
|
Вертикальная линия
|
OBJPROP_ALIGN
|
Горизонтальное выравнивание текста в объекте "Поле ввода" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Положение точки привязки графического объекта
|
OBJPROP_ANGLE
|
Угол. Для объектов с еще не заданным углом, созданных из программы, значение равно EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Код стрелки для объекта "Стрелка"
|
OBJPROP_BACK
|
Объект на заднем плане
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Цвет фона для OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка". Смотри также Ресурсы
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Цвет рамки для объекта OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Тип рамки для объекта "Прямоугольная рамка"
|
OBJPROP_CHART_ID
|
Идентификатор объекта "График" (OBJ_CHART). Позволяет работать со свойствами этого объекта как с обычным графиком с помощью функций из раздела Операции с графиками, но есть некоторые исключения.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Масштаб для объекта "График"
|
OBJPROP_COLOR
|
Цвет
|
OBJPROP_CORNER
|
Угол графика для привязки графического объекта
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Время создания объекта
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Признак отображения шкалы времени для объекта "График"
|
OBJPROP_DEGREE
|
Уровень волновой разметки Эллиота
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Отклонение для канала стандартного отклонения
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Тренд объекта Ганна
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Отображение линий для волновой разметки Эллиота
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Отображение полного эллипса для объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
Заливка объекта цветом (для OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
Шрифт
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Размер шрифта
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов".
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Цвет линии-уровня
|
OBJPROP_LEVELS
|
Количество уровней
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Стиль линии-уровня
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Описание уровня
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Значение уровня
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Толщина линии-уровня
|
OBJPROP_NAME
|
Имя объекта
|
OBJPROP_PERIOD
|
Период для объекта "График"
|
OBJPROP_PRICE
|
Координата цены
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Признак отображения ценовой шкалы для объекта "График"
|
OBJPROP_RAY
|
Вертикальная линия продолжается на все окна графика
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Луч продолжается влево
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Луч продолжается вправо
|
OBJPROP_READONLY
|
Возможность редактирования текста в объекте Edit
|
OBJPROP_SCALE
|
Масштаб (свойство объектов Ганна и объекта "Дуги Фибоначчи")
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Доступность объекта
|
OBJPROP_SELECTED
|
Выделенность объекта
|
OBJPROP_STATE
|
Состояние кнопки (Нажата/Отжата)
|
OBJPROP_STYLE
|
Стиль
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Символ для объекта "График"
|
OBJPROP_TEXT
|
Описание объекта (текст, содержащийся в объекте)
|
OBJPROP_TIME
|
Координата времени
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Видимость объекта на таймфреймах
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно отключить показ подсказки, установив для нее значение "\n" (перевод строки)
|
OBJPROP_TYPE
|
Тип объекта
|
OBJPROP_WIDTH
|
Толщина линии
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки (см. примечание)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.
|
OBJPROP_XSIZE
|
Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки (см. примечание)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.
|
OBJPROP_YSIZE
|
Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_ZORDER
|
Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK). По умолчанию при создании значение выставляется равным нулю, но при необходимости можно повысить приоритет. При наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных.
|
ORDER_COMMENT
|
Комментарий
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
|
ORDER_MAGIC
|
Идентификатор эксперта выставившего ордер (предназначен для того, чтобы каждый эксперт выставлял свой собственный уникальный номер)
|
ORDER_POSITION_ID
|
Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию. Идентификатор этой позиции и устанавливается исполненному ордеру в этот момент.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
Текущая цена по символу ордера
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Цена, указанная в ордере
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
Цена постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера
|
ORDER_SL
|
Уровень Stop Loss
|
ORDER_STATE
|
Статус ордера
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
Ордер снят клиентом
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
Ордер снят по истечении срока его действия
|
ORDER_STATE_FILLED
|
Ордер выполнен полностью
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
Ордер выполнен частично
|
ORDER_STATE_PLACED
|
Ордер принят
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
Ордер отклонен
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
Ордер в состоянии регистрации (выставление в торговую систему)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
Ордер в состоянии удаления (удаление из торговой системы)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
Ордер в состоянии модификации (изменение его параметров)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
Ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером
|
ORDER_SYMBOL
|
Символ, по которому выставлен ордер
|
ORDER_TIME_DAY
|
Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня
|
ORDER_TIME_DONE
|
Время исполнения или снятия ордера
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
Время исполнения/снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Время истечения ордера
|
ORDER_TIME_GTC
|
Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Время постановки ордера
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
Время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Ордер будет действовать до даты истечения
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.
|
ORDER_TP
|
Уровень Take Profit
|
ORDER_TYPE
|
Тип ордера
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Рыночный ордер на покупку
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Отложенный ордер Buy Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Отложенный ордер Buy Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Buy Limit по цене StopLimit
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Тип исполнения по остатку
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Рыночный ордер на продажу
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Отложенный ордер Sell Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Отложенный ордер Sell Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Sell Limit по цене StopLimit
|
ORDER_TYPE_TIME
|
Время жизни ордера
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
Невыполненный объем
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Первоначальный объем при постановке ордера
|
PERIOD_CURRENT
|
Текущий период
|
PERIOD_D1
|
1 день
|
PERIOD_H1
|
1 час
|
PERIOD_H12
|
12 часов
|
PERIOD_H2
|
2 часа
|
PERIOD_H3
|
3 часа
|
PERIOD_H4
|
4 часа
|
PERIOD_H6
|
6 часов
|
PERIOD_H8
|
8 часов
|
PERIOD_M1
|
1 минута
|
PERIOD_M10
|
10 минут
|
PERIOD_M12
|
12 минут
|
PERIOD_M15
|
15 минут
|
PERIOD_M2
|
2 минуты
|
PERIOD_M20
|
20 минут
|
PERIOD_M3
|
3 минуты
|
PERIOD_M30
|
30 минут
|
PERIOD_M4
|
4 минуты
|
PERIOD_M5
|
5 минут
|
PERIOD_M6
|
6 минут
|
PERIOD_MN1
|
1 месяц
|
PERIOD_W1
|
1 неделя
|
PLOT_ARROW
|
Код стрелки для стиля DRAW_ARROW
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Смещение стрелок по вертикали для стиля DRAW_ARROW
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Количество цветов
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Тип графического построения
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки
|
PLOT_LABEL
|
Имя индикаторной графической серии для отображения в окне DataWindow. Для сложных графических стилей, требующих для отображения несколько индикаторных буферов, имена для каждого буфера можно задать с использованием ";" в качестве разделителя. Пример кода приведен в DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
Индекс буфера, содержащего цвет отрисовки
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Стиль линии отрисовки
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
Толщина линии отрисовки
|
PLOT_SHIFT
|
Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Признак отображения значений построения в окне DataWindow
|
PLUSDI_LINE
|
Линия +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Указатель любого объекта, созданного автоматически (без использования new())
|
POINTER_DYNAMIC
|
Указатель объекта, созданного оператором new
|
POINTER_INVALID
|
Некорректный указатель
|
POSITION_COMMENT
|
Комментарий к позиции
|
POSITION_COMMISSION
|
Коммисия
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Переворот позиции не изменяет идентификатора позиции.
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number для позиции (смотри ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Текущая цена по символу
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Цена позиции
|
POSITION_PROFIT
|
Текущая прибыль
|
POSITION_SL
|
Уровень Stop Loss для открытой позиции
|
POSITION_SWAP
|
Накопленный своп
|
POSITION_SYMBOL
|
Символ, по которому открыта позиция
|
POSITION_TIME
|
Время открытия позиции
|
POSITION_TIME_MSC
|
Время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Время изменения позиции в секундах с 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970
|
POSITION_TP
|
Уровень Take Profit для открытой позиции
|
POSITION_TYPE
|
Тип позиции
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Покупка
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Продажа
|
POSITION_VOLUME
|
Объем позиции
|
PRICE_CLOSE
|
Цена закрытия
|
PRICE_HIGH
|
Максимальная за период цена
|
PRICE_LOW
|
Минимальная за период цена
|
PRICE_MEDIAN
|
Медианная цена, (high+low)/2
|
PRICE_OPEN
|
Цена открытия
|
PRICE_TYPICAL
|
Типичная цена, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
Эксперт
|
PROGRAM_INDICATOR
|
Индикатор
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Скрипт
|
REASON_ACCOUNT
|
Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета
|
REASON_CHARTCHANGE
|
Символ или период графика был изменен
|
REASON_CHARTCLOSE
|
График закрыт
|
REASON_CLOSE
|
Терминал был закрыт
|
REASON_INITFAILED
|
Признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение
|
REASON_PARAMETERS
|
Входные параметры были изменены пользователем
|
REASON_PROGRAM
|
Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()
|
REASON_RECOMPILE
|
Программа перекомпилирована
|
REASON_REMOVE
|
Программа удалена с графика
|
REASON_TEMPLATE
|
Применен другой шаблон графика
|
SATURDAY
|
Суббота
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
Текущая позиция файлового указателя
|
SEEK_END
|
Конец файла
|
SEEK_SET
|
Начало файла
|
SENKOUSPANA_LINE
|
Линия Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
Линия Senkou Span B
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Количество баров по символу-периоду на данный момент
|
SERIES_FIRSTDATE
|
Самая первая дата по символу-периоду на данный момент
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Время открытия последнего бара по символу-периоду
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
Самая первая дата в истории по символу на сервере независимо от периода
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
Самая первая дата в истории по символу в клиентском терминале независимо от периода
|
SHORT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом short
|
SHORT_MIN
|
Минимальное значение, которое может быть представлено типом short
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Логин автора сигнала
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Баланс счета
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Наименование брокера (компании)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Сервер брокера
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Валюта счета сигнала
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Дата начала мониторинга сигнала
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Средства на счете
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Прирост счета в процентах
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID сигнала
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Плечо торгового счета
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Максимальная просадка
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Имя сигнала
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Результат торговли в пипсах
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Цена подписки на сигнал
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Позиция в рейтинге сигналов
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Количество подписчиков
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Количество трейдов
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Флаг копирования Stop Loss и Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Ограничения по депозиту (в %)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Процент для конвертации объема сделки
|
SIGNAL_INFO_ID
|
id сигнала, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Имя сигнала, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Флаг разрешения на копирование сделок по подписке
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o
|
SIGNAL_LINE
|
Сигнальная линия
|
STAT_BALANCE_DD
|
Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах (STAT_BALANCE_DD).
|
STAT_BALANCEMIN
|
Минимальное значение баланса
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Количество трейдов, сформировавших STAT_CONLOSSMAX (максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Количество трейдов, сформировавших STAT_CONPROFITMAX (максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
Значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации, возвращаемого функцией OnTester()
|
STAT_DEALS
|
Количество совершенных сделок
|
STAT_EQUITY_DD
|
Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
Просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах (STAT_EQUITY_DD).
|
STAT_EQUITYMIN
|
Минимальное значение собственных средств
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
Математическое ожидание выигрыша
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
Значение начального депозита
|
STAT_LONG_TRADES
|
Длинные трейды
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Убыточные трейды
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Средняя длина убыточной серии трейдов
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов STAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Количество трейдов в самой длинной серии прибыльных трейдов STAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
Минимальное достигнутое значение уровня маржи
|
STAT_PROFIT
|
Чистая прибыль по окончании тестирования, сумма STAT_GROSS_PROFIT и STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS всегда меньше или равно нулю)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
Прибыльность – отношение STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Если STAT_GROSS_LOSS=0, то прибыльность принимает значение DBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Длинные прибыльные трейды
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Короткие прибыльные трейды
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Прибыльные трейды
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Средняя длина прибыльной серии трейдов
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Коэффициент Шарпа
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Короткие трейды
|
STAT_TRADES
|
Количество трейдов
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Количество выведенных со счета средств
|
STO_CLOSECLOSE
|
Построение по ценам Close/Close
|
STO_LOWHIGH
|
Построение по ценам Low/High
|
STYLE_DASH
|
Прерывистая линия
|
STYLE_DASHDOT
|
Штрих-пунктирная линия
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
Штрих - две точки
|
STYLE_DOT
|
Пунктирная линия
|
STYLE_SOLID
|
Сплошная линия
|
SUNDAY
|
Воскресенье
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - лучшее предложение на покупку
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Максимальный Ask за день
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Минимальный Ask за день
|
SYMBOL_BANK
|
Источник текущей котировки
|
SYMBOL_BASIS
|
Имя базового актива для производного инструмента
|
SYMBOL_BID
|
Bid - лучшее предложение на продажу
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Максимальный Bid за день
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Минимальный Bid за день
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Базовая валюта инструмента
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Валюта в которой вычисляется залоговые средства
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Валюта прибыли
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Строковое описание символа
|
SYMBOL_DIGITS
|
Количество знаков после запятой
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
Ордер действителен до конца дня
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
Ордер действителен неограниченно по времени до явной его отмены
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Флаги разрешенных режимов истечения ордера
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
Срок истечения указывается в ордере
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
День истечения указывается в ордере
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC ордеров определяется на торговом сервере.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Флаги разрешенных режимов заливки ордера
|
SYMBOL_ISIN
|
Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN (International Securities Identification Number). Международный идентификационный код ценной бумаги — это 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Наличие данного свойства символа определяется на стороне торгового сервера.
|
SYMBOL_LAST
|
Цена, по которой совершена последняя сделка
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Максимальный Last за день
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Минимальный Last за день
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Тип опциона
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Право опциона (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Разрешены лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Разрешены рыночные ордера (Buy и Sell)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Флаги разрешенных типов ордера
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
Разрешена установка Stop Loss
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Разрешены стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Разрешены стоп-лимит ордера (Buy Stop Limit и Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
Разрешена установка Take Profit
|
SYMBOL_PATH
|
Путь в дереве символов
|
SYMBOL_POINT
|
Значение одного пункта
|
SYMBOL_SELECT
|
Признак того, что символ выбран в Market Watch
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Средневзвешенная цена сессии
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Общее число ордеров на покупку в текущий момент
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Общий объём ордеров на покупку в текущий момент
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Цена закрытия сессии
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Количество сделок в текущей сессии
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Cуммарный объём открытых позиций
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Цена открытия сессии
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Максимально допустимое значение цены на сессию
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Минимально допустимое значение цены на сессию
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Цена поставки на текущую сессию
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Общее число ордеров на продажу в текущий момент
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Общий объём ордеров на продажу в текущий момент
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Cуммарный оборот в текущую сессию
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Cуммарный объём сделок в текущую сессию
|
SYMBOL_SPREAD
|
Размер спреда в пунктах
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Признак плавающего спреда
|
SYMBOL_START_TIME
|
Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Значение свопа в покупку
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Модель расчета свопа
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Нет свопов
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа(банковский режим – 360 дней в году)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу (банковский режим – 360 дней в году)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Свопы начисляются в пунктах
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по цене закрытия +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
День недели для начисления тройного свопа
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Значение свопа в продажу
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Максимальное количество показываемых заявок в стакане. Для инструментов, не имеющих очереди заявок, значение равно 0
|
SYMBOL_TIME
|
Время последней котировки
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Способ вычисления стоимости контракта
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Размер торгового контракта
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Биржевое исполнение
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Торговля по потоковым ценам
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Исполнение ордеров по рынку
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Торговля по запросу
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Режим заключения сделок
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах)
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Тип исполнения ордеров
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Разрешены только операции закрытия позиций
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Торговля по символу запрещена
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Нет ограничений на торговые операции
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Разрешены только покупки
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Разрешены только продажи
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Минимальное изменение цены
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume - объем в последней сделке
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Максимальный объем для заключения сделки
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Минимальный объем для заключения сделки
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Максимальный Volume за день
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Минимальный Volume за день
|
TENKANSEN_LINE
|
Линия Tenkan-sen
|
TERMINAL_BUILD
|
Номер билда запущенного терминала
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Баланс пользователя в MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Наличие подключения к MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Имя компании
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Наличие подключения к торговому серверу
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Количество процессоров в системе
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Папка, в которой хранятся данные терминала
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Объем свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала (агента), в MB
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Разрешение на использование DLL
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Разрешение на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Разрешение на отправку отчетов по FTP на указанный сервер для указанного в настройках терминала торгового счета
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Язык терминала
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Максимальное количество баров на графике
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Размер свободной памяти процесса терминала (агента)в MB
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Размер физической памяти в системе, в MB
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Размер памяти, доступной процессу терминала (агента), в MB
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Размер памяти, использованной терминалом (агентом), в MB
|
TERMINAL_MQID
|
Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений
|
TERMINAL_NAME
|
Имя терминала
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Разрешение на отправку уведомлений на смартфон
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Версия поддерживаемой OpenCL в виде 0x00010002 = 1.2. "0" означает, что OpenCL не поддерживается
|
TERMINAL_PATH
|
Папка, из которой запущен терминал
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
Разрешающая способность вывода информации на экран
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
Признак "64 битный терминал"
|
THURSDAY
|
Четверг
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Изменить параметры ранее установленного торгового ордера
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Запрос отменен трейдером
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Нет соединения с торговым сервером
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Заявка выполнена
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Заявка выполнена частично
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Ошибка обработки запроса
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Ордер или позиция заморожены
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Неправильный запрос
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Неверная дата истечения ордера в запросе
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Неверный или запрещённый тип ордера
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Неправильная цена в запросе
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Неправильные стопы в запросе
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Неправильный объем в запросе
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Достигнут лимит на количество отложенных ордеров
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Запрос заблокирован для обработки
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Рынок закрыт
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
В запросе нет изменений
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Операция разрешена только для реальных счетов
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Состояние ордера изменилось
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Ордер размещен
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Цены изменились
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Отсутствуют котировки для обработки запроса
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Запрос отвергнут
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Реквота
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Автотрейдинг запрещен сервером
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Запрос отменен по истечению времени
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Слишком частые запросы
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Торговля запрещена
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
Удаление сделки из истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка удаляется на сервере. Например, сделка была удалена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Изменение сделки в истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка изменяется на сервере. Например, сделка была изменена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
Добавление ордера в историю в результате исполнения или отмены.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
Удаление ордера из истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Изменение ордера, находящегося в истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
Добавление нового открытого ордера.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
Удаление ордера из списка открытых. Ордер может быть удален из открытых в результате выставления соответствующего запроса либо в результате исполнения (заливки) и переноса в историю.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Изменение открытого ордера. К данным изменениям относятся не только явные изменения со стороны клиентского терминала или торгового сервера, но также и изменение его состояния при выставлении (например, переход из состояния ORDER_STATE_STARTED в ORDER_STATE_PLACED или из ORDER_STATE_PLACED в ORDER_STATE_PARTIAL и т.д.).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
Изменение позиции, не связанное с исполнением сделки. Данный тип транзакции свидетельствует именно о том, что позиция была изменена на стороне торгового сервера. У позиции может быть изменен объем, цена открытия, а также уровни Stop Loss и Take Profit. Информация об изменениях передается в структуре MqlTradeTransaction через обработчик OnTradeTransaction. Изменение позиции (добавление, изменение или ликвидация) в результате совершения сделки не влечет за собой появление транзакции TRADE_TRANSACTION_POSITION.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
Уведомление о том, что торговый запрос обработан сервером, и результат его обработки получен. Для транзакций данного типа в структуре MqlTradeTransaction необходимо анализировать только одно поле - type (тип транзакции). Для получения дополнительной информации необходимо анализировать второй и третий параметры функции OnTradeTransaction (request и result).
|
TUESDAY
|
Вторник
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом uchar
|
UINT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом uint
|
ULONG_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong
|
UPPER_BAND
|
Верхняя граница
|
UPPER_HISTOGRAM
|
Верхняя гистограмма
|
UPPER_LINE
|
Верхняя линия
|
USHORT_MAX
|
Максимальное значение, которое может быть представлено типом ushort
|
VOLUME_REAL
|
Торговый объем
|
VOLUME_TICK
|
Тиковый объем
|
WEDNESDAY
|
Среда
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Означает количество элементов, оставшееся до конца массива, то есть, будет обработан весь массив
|
WRONG_VALUE
|
Константа может неявно приводиться к типу любого перечисления.