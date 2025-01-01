ДокументацияРазделы
Все константы MQL5 в алфавитном порядке.

Константа

Описание

Использование

__DATE__

Дата компиляции файла без времени (часы, минуты и секунды равны 0)

Print

__DATETIME__

Дата и время компиляции файла

Print

__FILE__

Имя текущего компилируемого файла

Print

__FUNCSIG__

Сигнатура функции, в теле которой расположен макрос. Вывод в лог полного описания функции с типами параметров может пригодиться при идентификации перегруженных функций

Print

__FUNCTION__

Имя функции, в теле которой расположен макрос

Print

__LINE__

Номер строки в исходном коде, на которой расположен данный макрос

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Номер билда компилятора

Print

__PATH__

Абсолютный путь к текущему компилируемому файлу

Print

ACCOUNT_ASSETS

Текущий размер активов на счёте

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

Баланс счета в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Имя компании, обслуживающей счет

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Размер предоставленного кредита в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

Валюта депозита

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

Значение собственных средств на счете в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Размер предоставленного плеча

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

Текущий размер обязательств на счёте

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Номер счета

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Размер зарезервированных залоговых средств на счете  в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Размер свободных средств на счете  в валюте депозита, доступных для открытия позиции

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Уровень залоговых средств на счете в процентах

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (Margin Call). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Имя клиента

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Имя торгового сервера

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Уровень задается в деньгах

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Уровень задается в процентах

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Разрешенность торговли для текущего счета

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Разрешенность торговли для эксперта

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Тип торгового счета

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Конкурсный торговый счет

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Демонстрационный торговый счет

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Реальный торговый счет

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

Выравнивание по центру (только для объекта "Поле ввода")

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

Выравнивание по левой границе

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

Выравнивание по правой границе

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Точка привязки строго по центру объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Точка привязки слева по центру

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Точка привязки в левом нижнем углу

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Точка привязки в левом верхнем углу

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Точка привязки снизу по центру

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Точка привязки справа по центру

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Точка привязки в правом нижнем углу

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Точка привязки в правом верхнем углу

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Точка привязки сверху по центру

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Основная линия

Линии индикаторов

BOOK_TYPE_BUY

Заявка на покупку

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

Заявка на покупку по рыночной цене

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

Заявка на продажу

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

Заявка на продажу по рыночной цене

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Плоский вид

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Выпуклый вид

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Вогнутый вид

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом char

Константы числовых типов

CHAR_MIN

Минимальное значение, которое может быть представлено типом char

Константы числовых типов

CHART_AUTOSCROLL

Режим автоматического перехода к правому краю графика

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

Отображение в виде баров

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Начало графика (самые старые цены)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

Показ графика поверх всех других

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

Отображение в виде японских свечей

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

Цвет линии Ask-цены

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

Цвет фона графика

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

Цвет линии Bid-цены

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Цвет тела медвежьей свечи

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Цвет тела бычьей свечи

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

Цвет линии графика и японских свечей "Доджи"

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

Цвет осей, шкалы и строки OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

Цвет сетки

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

Цвет объемов и уровней открытия позиций

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Текст комментария на графике

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

Текущая позиция

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки. По умолчанию режим перетаскивания включен (значение true)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Номер первого видимого бара на графике. Индексация баров соответствует таймсерии.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Фиксированный максимум графика

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Фиксированный минимум графика

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах. Фиксированная позиция графика обозначена маленьким серым треугольником на горизонтальной оси времени и показывается только в том случае, если отключена автоматическая прокрутка к правому краю при поступлении нового тика (смотри свойство CHART_AUTOSCROLL). Бар, который находится на фиксированной позиции, остаётся на том же месте при увеличении и уменьшении масштаба.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Ценовой график на переднем плане

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Высота графика в пикселях

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

Признак для идентификации объекта "График" (OBJ_CHART) – для графического объекта возвращает true. Для настоящего графика значение равно false

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close

ChartSetInteger

CHART_MODE

Тип графика (свечи, бары или линия)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали. Прокрутка по вертикали также будет доступна, если установлено в true значение любого из трех свойств: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 или CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

Значение масштаба в пунктах на бар

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Максимум графика

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Минимум графика

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Масштаб

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Режим указания масштаба в пунктах на бар

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Режим фиксированного масштаба

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

Режим масштаба 1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Режим отступа ценового графика от правого края

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Отображение на графике шкалы времени

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

Отображение сетки на графике

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

Отображение значения Last горизонтальной линией на графике

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Всплывающие описания графических объектов

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

Отображение в левом верхнем углу значений OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Отображение на графике панели быстрой торговли (опция "Торговля одним кликом")

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Отображение на графике ценовой шкалы

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

Отображение объемов на графике

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

Количество баров на графике, доступных для отображения

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

Объемы не показаны

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Торговые объемы

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Тиковые объемы

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

Ширина графика в барах

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Ширина графика в пикселях

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Хэндл графика (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Видимость подокон

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика. При наступлении событий мыши координаты курсора передаются в координатах главного окна графика, в то время как координаты графических объектов в подокне индикатора задаются относительно верхнего левого угла подокна.

Значение требуется для перевода абсолютных координат главного графика в локальные координаты подокна для корректной работы с графическими объектами, у которых координаты задаются относительно верхнего левого угла рамки подокна.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Нажатие мышки на графике

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

Начальный номер события из диапазона пользовательских событий

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

Конечный номер события из диапазона пользовательских событий

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Нажатие клавиатуры

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Перемещение мыши и нажатие кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

Изменение свойств графического объекта через диалог свойств

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Нажатие мышки на графическом объекте

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

Создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Перетаскивание графического объекта

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit

OnChartEvent

CHARTS_MAX

Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале

Прочие константы

CHIKOUSPAN_LINE

Линия Chikou Span

Линии индикаторов

clrAliceBlue

Alice Blue

Набор Web-цветов

clrAntiqueWhite

Antique White

Набор Web-цветов

clrAqua

Aqua

Набор Web-цветов

clrAquamarine

Aquamarine

Набор Web-цветов

clrBeige

Beige

Набор Web-цветов

clrBisque

Bisque

Набор Web-цветов

clrBlack

Black

Набор Web-цветов

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

Набор Web-цветов

clrBlue

Blue

Набор Web-цветов

clrBlueViolet

Blue Violet

Набор Web-цветов

clrBrown

Brown

Набор Web-цветов

clrBurlyWood

Burly Wood

Набор Web-цветов

clrCadetBlue

Cadet Blue

Набор Web-цветов

clrChartreuse

Chartreuse

Набор Web-цветов

clrChocolate

Chocolate

Набор Web-цветов

clrCoral

Coral

Набор Web-цветов

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

Набор Web-цветов

clrCornsilk

Cornsilk

Набор Web-цветов

clrCrimson

Crimson

Набор Web-цветов

clrDarkBlue

Dark Blue

Набор Web-цветов

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

Набор Web-цветов

clrDarkGray

Dark Gray

Набор Web-цветов

clrDarkGreen

Dark Green

Набор Web-цветов

clrDarkKhaki

Dark Khaki

Набор Web-цветов

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

Набор Web-цветов

clrDarkOrange

Dark Orange

Набор Web-цветов

clrDarkOrchid

Dark Orchid

Набор Web-цветов

clrDarkSalmon

Dark Salmon

Набор Web-цветов

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

Набор Web-цветов

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

Набор Web-цветов

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

Набор Web-цветов

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

Набор Web-цветов

clrDarkViolet

Dark Violet

Набор Web-цветов

clrDeepPink

Deep Pink

Набор Web-цветов

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

Набор Web-цветов

clrDimGray

Dim Gray

Набор Web-цветов

clrDodgerBlue

Dodger Blue

Набор Web-цветов

clrFireBrick

Fire Brick

Набор Web-цветов

clrForestGreen

Forest Green

Набор Web-цветов

clrGainsboro

Gainsboro

Набор Web-цветов

clrGold

Gold

Набор Web-цветов

clrGoldenrod

Goldenrod

Набор Web-цветов

clrGray

Gray

Набор Web-цветов

clrGreen

Green

Набор Web-цветов

clrGreenYellow

Green Yellow

Набор Web-цветов

clrHoneydew

Honeydew

Набор Web-цветов

clrHotPink

Hot Pink

Набор Web-цветов

clrIndianRed

Indian Red

Набор Web-цветов

clrIndigo

Indigo

Набор Web-цветов

clrIvory

Ivory

Набор Web-цветов

clrKhaki

Khaki

Набор Web-цветов

clrLavender

Lavender

Набор Web-цветов

clrLavenderBlush

Lavender Blush

Набор Web-цветов

clrLawnGreen

Lawn Green

Набор Web-цветов

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

Набор Web-цветов

clrLightBlue

Light Blue

Набор Web-цветов

clrLightCoral

Light Coral

Набор Web-цветов

clrLightCyan

Light Cyan

Набор Web-цветов

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

Набор Web-цветов

clrLightGray

Light Gray

Набор Web-цветов

clrLightGreen

Light Green

Набор Web-цветов

clrLightPink

Light Pink

Набор Web-цветов

clrLightSalmon

Light Salmon

Набор Web-цветов

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

Набор Web-цветов

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

Набор Web-цветов

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

Набор Web-цветов

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

Набор Web-цветов

clrLightYellow

Light Yellow

Набор Web-цветов

clrLime

Lime

Набор Web-цветов

clrLimeGreen

Lime Green

Набор Web-цветов

clrLinen

Linen

Набор Web-цветов

clrMagenta

Magenta

Набор Web-цветов

clrMaroon

Maroon

Набор Web-цветов

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

Набор Web-цветов

clrMediumBlue

Medium Blue

Набор Web-цветов

clrMediumOrchid

Medium Orchid

Набор Web-цветов

clrMediumPurple

Medium Purple

Набор Web-цветов

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

Набор Web-цветов

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

Набор Web-цветов

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

Набор Web-цветов

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

Набор Web-цветов

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

Набор Web-цветов

clrMidnightBlue

Midnight Blue

Набор Web-цветов

clrMintCream

Mint Cream

Набор Web-цветов

clrMistyRose

Misty Rose

Набор Web-цветов

clrMoccasin

Moccasin

Набор Web-цветов

clrNavajoWhite

Navajo White

Набор Web-цветов

clrNavy

Navy

Набор Web-цветов

clrNONE

Отсутствие цвета

Прочие константы

clrOldLace

Old Lace

Набор Web-цветов

clrOlive

Olive

Набор Web-цветов

clrOliveDrab

Olive Drab

Набор Web-цветов

clrOrange

Orange

Набор Web-цветов

clrOrangeRed

Orange Red

Набор Web-цветов

clrOrchid

Orchid

Набор Web-цветов

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

Набор Web-цветов

clrPaleGreen

Pale Green

Набор Web-цветов

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

Набор Web-цветов

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

Набор Web-цветов

clrPapayaWhip

Papaya Whip

Набор Web-цветов

clrPeachPuff

Peach Puff

Набор Web-цветов

clrPeru

Peru

Набор Web-цветов

clrPink

Pink

Набор Web-цветов

clrPlum

Plum

Набор Web-цветов

clrPowderBlue

Powder Blue

Набор Web-цветов

clrPurple

Purple

Набор Web-цветов

clrRed

Red

Набор Web-цветов

clrRosyBrown

Rosy Brown

Набор Web-цветов

clrRoyalBlue

Royal Blue

Набор Web-цветов

clrSaddleBrown

Saddle Brown

Набор Web-цветов

clrSalmon

Salmon

Набор Web-цветов

clrSandyBrown

Sandy Brown

Набор Web-цветов

clrSeaGreen

Sea Green

Набор Web-цветов

clrSeashell

Seashell

Набор Web-цветов

clrSienna

Sienna

Набор Web-цветов

clrSilver

Silver

Набор Web-цветов

clrSkyBlue

Sky Blue

Набор Web-цветов

clrSlateBlue

Slate Blue

Набор Web-цветов

clrSlateGray

Slate Gray

Набор Web-цветов

clrSnow

Snow

Набор Web-цветов

clrSpringGreen

Spring Green

Набор Web-цветов

clrSteelBlue

Steel Blue

Набор Web-цветов

clrTan

Tan

Набор Web-цветов

clrTeal

Teal

Набор Web-цветов

clrThistle

Thistle

Набор Web-цветов

clrTomato

Tomato

Набор Web-цветов

clrTurquoise

Turquoise

Набор Web-цветов

clrViolet

Violet

Набор Web-цветов

clrWheat

Wheat

Набор Web-цветов

clrWhite

White

Набор Web-цветов

clrWhiteSmoke

White Smoke

Набор Web-цветов

clrYellow

Yellow

Набор Web-цветов

clrYellowGreen

Yellow Green

Набор Web-цветов

CORNER_LEFT_LOWER

Центр координат в левом нижнем углу графика

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Центр координат в левом верхнем углу графика

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Центр координат в правом нижнем углу графика

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Центр координат в правом верхнем углу графика

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

Текущая кодовая страница ANSI кодировка в операционной системе Windows

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

Текущая кодовая страница Macintosh.

Примечание: Это значение преимущественно используется в ранее созданных программных кодах и теперь в нем нет необходимости, так как современные компьютеры Macintosh используют Unicode кодировку.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

Текущая кодовая страница OEM.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

Кодовая страница Symbol

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

Кодировка Windows ANSI для текущего потока выполнения.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

Кодовая страница UTF-7.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

Кодовая страница UTF-8.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP архивирование

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

Шифрование BASE64 (перекодировка)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

Расчёт HASH MD5

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

Расчёт HASH SHA1

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

Расчёт HASH SHA256

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

Количество значимых десятичных знаков

Константы числовых типов

DBL_EPSILON

Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0

Константы числовых типов

DBL_MANT_DIG

Количество битов в мантиссе

Константы числовых типов

DBL_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом double

Константы числовых типов

DBL_MAX_10_EXP

Максимальное десятичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

DBL_MAX_EXP

Максимальное двоичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

DBL_MIN

Минимальное положительное значение, которое может быть  представлено типом double

Константы числовых типов

DBL_MIN_10_EXP

Минимальное десятичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

DBL_MIN_EXP

Минимальное двоичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

DEAL_COMMENT

Комментарий к сделке

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

Комиссия по сделке

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

Вход в рынок

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

Разворот

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

Выход из рынка

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

Ордер, на основание которого выполнена сделка

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

Цена сделки

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

Финансовый результат сделки

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Накопленный своп при закрытии

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

Имя символа, по которому произведена сделка

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

Время совершения сделки

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

Тип сделки

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

Начисление баланса

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

Перечисление бонусов

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

Покупка

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Отмененная сделка покупки. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на покупку отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_BUY) меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

Дополнительные сборы

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Дополнительные комиссии

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

Комиссия, начисляемая в конце торгового дня

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

Комиссия, начисляемая в конце месяца

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

Корректирующая запись

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

Начисление кредита

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Начисления процентов на свободные средства

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

Продажа

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Отмененная сделка продажи. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на продажу отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_SELL) меняется на DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

Объем сделки

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Отрисовка стрелками

Стили рисования

DRAW_BARS

Отображение в виде баров

Стили рисования

DRAW_CANDLES

Отображение в виде свечей

Стили рисования

DRAW_COLOR_ARROW

Отрисовка разноцветными стрелками

Стили рисования

DRAW_COLOR_BARS

Разноцветные бары

Стили рисования

DRAW_COLOR_CANDLES

Разноцветные свечи

Стили рисования

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Разноцветная гистограмма от нулевой линии

Стили рисования

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Разноцветная гистограмма на двух индикаторных буферах

Стили рисования

DRAW_COLOR_LINE

Разноцветная линия

Стили рисования

DRAW_COLOR_SECTION

Разноцветные отрезки

Стили рисования

DRAW_COLOR_ZIGZAG

Разноцветный ZigZag

Стили рисования

DRAW_FILLING

Цветовая заливка между двумя уровнями

Стили рисования

DRAW_HISTOGRAM

Гистограмма от нулевой линии

Стили рисования

DRAW_HISTOGRAM2

Гистограмма на двух индикаторных буферах

Стили рисования

DRAW_LINE

Линия

Стили рисования

DRAW_NONE

Не отрисовывается

Стили рисования

DRAW_SECTION

Отрезки

Стили рисования

DRAW_ZIGZAG

Стиль Zigzag допускает вертикальные отрезки на баре

Стили рисования

ELLIOTT_CYCLE

Цикл (Cycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Главный Суперцикл (Grand Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Промежуточное звено (Intermediate)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

Второстепенный цикл (Minor)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Секунда (Minuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Минута (Minute)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

Первичный цикл (Primary)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Субсекунда (Subminuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Суперцикл (Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

Пустое значение в индикаторном буфере

Прочие константы

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства счета

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

Запрашиваемый размер массива превышает 2 гигабайта

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

Стакан цен не может быть добавлен

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

Стакан цен не может быть удален

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

Данные стакана цен не могут быть получены

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

Ошибочный индекс своего индикаторного буфера

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы и операция удаления не удалась)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

Директория не может быть удалена

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

Ошибка удаления файла

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

Ошибка открытия файла

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

Должен быть массив типа char

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

Ошибка при изменении для графика символа и периода

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

Ошибка при создании таймера

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

Ошибка открытия графика

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

Ошибка при добавлении индикатора на график

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

Ошибка при удалении индикатора с графика

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

Индикатор не найден на указанном графике

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

Ошибка навигации по графику

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

График не отвечает

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

График не найден

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

Ошибка при создании скриншота

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

Ошибка при применении шаблона

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

Ошибочный идентификатор графика

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

Ошибочное значение параметра для функции по работе с графиком

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства графика

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Директория не существует

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

Должен быть массив типа double

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Недостаточно памяти для кеша чтения

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

Файл не может быть переписан

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

Это не файл, а директория

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

Это файл, а не директория

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Файл не существует

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

Файл должен быть открыт как бинарный

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

Файл должен быть открыт как CSV

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

Файл должен быть открыт для чтения

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

Файл должен быть открыт для записи

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

Файл должен быть открыт как текстовый

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

Файл должен быть открыт как текстовый или CSV

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

Ошибка чтения файла

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

Не удалось записать ресурс в файл

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

Должен быть массив типа float

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

Не удалось отправить файл по ftp

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

Системная функция не разрешена для вызова

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

Глобальная переменная клиентского терминала не найдена

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

Запрашиваемая история не найдена

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства истории

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Копирование несовместимых массивов. Строковый массив может быть скопирован только в строковый, а числовой массив – в числовой

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

Ошибка при добавлении индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

Индикатор не может быть применен к другому индикатору

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

Индикатор не может быть создан

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

Запрошенные данные не найдены

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Недостаточно памяти для добавления индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

Отсутствуют параметры при создании индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Неизвестный символ

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Ошибочный хэндл индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

Неправильное количество параметров при создании индикатора

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

Должен быть массив типа int

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

Неожиданная внутренняя ошибка

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

Неправильное значение даты и/или времени

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Ошибочный параметр при вызове системной функции

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

Ошибочный указатель

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Ошибочный тип указателя

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

Должен быть массив типа long

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

Не удалось отправить письмо

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

Время последнего тика неизвестно (тиков не было)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Символ не выбран в MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Неизвестный символ

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства символа

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства программы

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

В строке нет даты

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

Недостаточно памяти для выполнения системной функции

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

Не удалось отправить уведомление

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

Слишком частая отправка уведомлений

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification()  передали пустую строку или NULL

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

Неинициализированная строка

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Должен быть числовой массив

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

Ошибка при работе с графическим объектом

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Невозможно получить дату, соответствующую значению

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Невозможно получить значение, соответствующее дате

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

Графический объект не найден

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства графического объекта

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Должен быть одномерный массив

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

Ошибка создания буфера OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

Ошибка при создании контекста OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

Ошибка выполнения программы OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Неправильный хэндл OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

Ошибка при компиляции программы OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

Неверное смещение в буфере OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

Неверный размер буфера OpenCL

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

Не удалось воспроизвести звук

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

Совпадении имени динамического и статического ресурсов

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

Имя ресурса превышает 63 символа

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

Ресурс с таким именем в EX5 не найден

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

Таймсерия не может быть использована

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

Должен быть массив типа short

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Недостаточно памяти для строки

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

Недостаточно памяти для перераспределения строки

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

Длина строки меньше, чем ожидалось

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

Ошибка преобразования строки в дату

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Неизвестный тип данных при конвертации в строку

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

К концу строки добавлен 0, бесполезная операция

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

Позиция за пределами строки

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы

GetLastError

ERR_SUCCESS

Операция выполнена успешно

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства терминала

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Слишком длинное имя файла

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

Не может быть открыто одновременно более 64 файлов

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Форматных спецификаторов больше, чем параметров

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Параметров больше, чем форматных спецификаторов

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

Сделка не найдена

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Торговля для эксперта запрещена

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

Ордер не найден

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

Позиция не найдена

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

Не удалось отправить торговый запрос

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

Ошибочный идентификатор свойства торговли

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

С этого кода начинаются ошибки, задаваемые пользователем

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

Не удалось подключиться к указанному URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

URL не прошел проверку

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

Ошибка в результате выполнения HTTP запроса

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Превышен таймаут получения данных

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Ошибочное имя директории

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

Ошибочный хэндл файла

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Недопустимое имя файла

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

Ошибочная форматная строка

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

В строке ошибочная дата

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

Испорченный объект строки

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

Испорченный параметр типа string

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

В строке ошибочное время

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Массив нулевой длины

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

Дата последнего доступа к файлу

FileGetInteger

FILE_ANSI

Строки типа ANSI (однобайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

FileOpen

FILE_BIN

Двоичный режим чтения-записи (без преобразования из строки и в строку). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

FileOpen

FILE_COMMON

Расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), копировании файлов (FileCopy(), FileMove()) и проверке существования файлов (FileIsExist())

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

Дата создания

FileGetInteger

FILE_CSV

Файл типа csv (все записанные элементы преобразуются к строкам соответствующего типа, unicode или ansi, и разделяются разделителем). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

FileOpen

FILE_END

Получение признака конца файла

FileGetInteger

FILE_EXISTS

Проверка на существование

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

Файл открыт как ANSI (смотри FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

Файл открыт как бинарный (смотри FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

Файл открыт в общей папке всех клиентских терминалов (смотри FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

Файл открыт как CSV (смотри FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

Файл открыт с возможностью чтения (смотри FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

Файл открыт как текстовый (смотри FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

Файл открыт с возможностью записи (смотри FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

Получение признака конца строки

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

Дата последнего изменения

FileGetInteger

FILE_POSITION

Позиция указателя в файле

FileGetInteger

FILE_READ

Файл открывается для чтения. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ

FileOpen

FILE_REWRITE

Возможность перезаписывания файла функциями FileCopy() и FileMove(). Файл должен существовать или открываться для записи. В противном случае файл открыт не будет

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ

FileOpen

FILE_SIZE

Размер файла в байтах

FileGetInteger

FILE_TXT

Простой текстовый файл (тот же csv, однако разделитель не принимается во внимание). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

FileOpen

FILE_UNICODE

Строки типа UNICODE (двухбайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen())

FileOpen

FILE_WRITE

Файл открывается для записи. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ

FileOpen

FLT_DIG

Количество значимых десятичных знаков

Константы числовых типов

FLT_EPSILON

Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+FLT_EPSILON != 1.0

Константы числовых типов

FLT_MANT_DIG

Количество битов в мантиссе

Константы числовых типов

FLT_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом float

Константы числовых типов

FLT_MAX_10_EXP

Максимальное десятичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

FLT_MAX_EXP

Максимальное двоичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

FLT_MIN

Минимальное положительное значение, которое может быть  представлено типом float

Константы числовых типов

FLT_MIN_10_EXP

Минимальное десятичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

FLT_MIN_EXP

Минимальное двоичное значение степени экспоненты

Константы числовых типов

FRIDAY

Пятница

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

Линия соответствует нисходящему тренду

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

Линия соответствует восходящему тренду

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

Линия челюстей

Линии индикаторов

GATORLIPS_LINE

Линия губ

Линии индикаторов

GATORTEETH_LINE

Линия зубов

Линии индикаторов

IDABORT

Выбрана кнопка Прервать (Abort)

MessageBox

IDCANCEL

Выбрана кнопка Отмена (Cancel)

MessageBox

IDCONTINUE

Выбрана кнопка Продолжить (Continue)

MessageBox

IDIGNORE

Выбрана кнопка Пропустить (Ignore)

MessageBox

IDNO

Выбрана кнопка Нет (No)

MessageBox

IDOK

Выбрана кнопка OK

MessageBox

IDRETRY

Выбрана кнопка Повтор (Retry)

MessageBox

IDTRYAGAIN

Выбрана кнопка Повторить (Try Again)

MessageBox

IDYES

Выбрана кнопка Да (Yes)

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Вспомогательные буферы для промежуточных вычислений

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Цвета отрисовки

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Данные для отрисовки

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

Точность отображения значений индикатора

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

Фиксированная высота собственного окна индикатора (команда препроцессора #property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

Цвет линии уровня

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Количество уровней на окне индикатора

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Стиль линии уровня

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

Описание уровня

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

Значение уровня

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

Толщина линии уровня

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Максимум окна индикатора

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Минимум окна индикатора

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Короткое наименование индикатора

IndicatorSetString

INT_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом int

Константы числовых типов

INT_MIN

Минимальное значение, которое может быть представлено типом int

Константы числовых типов

INVALID_HANDLE

Некорректный хэндл

Прочие константы

IS_DEBUG_MODE

Признак работы mq5-программы в режиме отладки

Прочие константы

IS_PROFILE_MODE

Признак работы mq5-программы в режиме профилирования

Прочие константы

KIJUNSEN_LINE

Линия Kijun-sen

Линии индикаторов

LICENSE_DEMO

Демо-версия платного продукта из Маркета. Работает только в тестере стратегий

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

Бесплатная неограниченная версия

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Версия с ограниченной по времени лицензией

MQLInfoInteger

LONG_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом long

Константы числовых типов

LONG_MIN

Минимальное значение, которое может быть представлено типом long

Константы числовых типов

LOWER_BAND

Нижняя граница

Линии индикаторов

LOWER_HISTOGRAM

Нижняя гистограмма

Линии индикаторов

LOWER_LINE

Нижняя линия

Линии индикаторов

M_1_PI

1/pi

Математические константы

M_2_PI

2/pi

Математические константы

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Математические константы

M_E

e

Математические константы

M_LN10

ln(10)

Математические константы

M_LN2

ln(2)

Математические константы

M_LOG10E

log10(e)

Математические константы

M_LOG2E

log2(e)

Математические константы

M_PI

pi

Математические константы

M_PI_2

pi/2

Математические константы

M_PI_4

pi/4

Математические константы

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Математические константы

M_SQRT2

sqrt(2)

Математические константы

MAIN_LINE

Основная линия

Линии индикаторов

MB_ABORTRETRYIGNORE

Окно сообщения содержит три кнопки: Abort, Retry и Ignore

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

Окно сообщения содержит три кнопки: Cancel, Try Again, Continue

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

Первая кнопка MB_DEFBUTTON1 - кнопка выбрана по умолчанию, если MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, или MB_DEFBUTTON4 не определены

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

Вторая кнопка - кнопка по умолчанию

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

Третья кнопка - кнопка по умолчанию

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

Четвертая кнопка - кнопка по умолчанию

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

Изображение восклицательного знака

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

Изображение, состоящее из строчного знака i в круге

MessageBox

MB_ICONQUESTION

Изображение вопросительного знака

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

Изображение знака STOP

MessageBox

MB_OK

Окно сообщения содержит одну кнопку: OK. По умолчанию

MessageBox

MB_OKCANCEL

Окно сообщения содержит две кнопки: OK и Cancel

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

Окно сообщения содержит две кнопки: Retry и Cancel

MessageBox

MB_YESNO

Окно сообщения содержит две кнопки: Yes и No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

Окно сообщения содержит три кнопки: Yes, No и Cancel

MessageBox

MINUSDI_LINE

Линия –DI

Линии индикаторов

MODE_EMA

Экспоненциальное усреднение

Методы скользящих

MODE_LWMA

Линейно-взвешенное усреднение

Методы скользящих

MODE_SMA

Простое усреднение

Методы скользящих

MODE_SMMA

Сглаженное усреднение

Методы скользящих

MONDAY

Понедельник

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

Признак работы запущенной программы в режиме отладки

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

Разрешение на использование DLL для данной запущенной программы

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

Признак работы запущенного эксперта на графике в режиме сбора фреймов результатов оптимизации

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

Тип лицензии модуля EX5. Лицензия относится именно к тому модулю EX5, из которого делается запрос с помощью MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

Максимально возможный объём динамической памяти для MQL5-программы в MB

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

Размер использованной памяти MQL5-программой в MB

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

Признак работы запущенной программы в процессе оптимизации

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

Признак работы запущенной программы в режиме профилирования кода

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Имя запущенной MQL5-программы

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Путь для данной запущенной программы

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

Тип mql5-программы

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

Признак работы запущенной программы в тестере

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

Разрешение на торговлю для данной запущенной программы

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

Признак работы запущенной программы в визуальном режиме тестирования

MQLInfoInteger

NULL

Ноль любого типа

Прочие константы

OBJ_ALL_PERIODS

Объект рисуется на всех таймфреймах

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

Объект "Стрелка"

Типы объектов

OBJ_ARROW_BUY

Знак "Buy"

Типы объектов

OBJ_ARROW_CHECK

Знак "Птичка" (галка)

Типы объектов

OBJ_ARROW_DOWN

Знак "Стрелка вниз"

Типы объектов

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Левая ценовая метка

Типы объектов

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Правая ценовая метка

Типы объектов

OBJ_ARROW_SELL

Знак "Sell"

Типы объектов

OBJ_ARROW_STOP

Знак "Стоп"

Типы объектов

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Знак "Плохо" (большой палец вниз)

Типы объектов

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Знак "Хорошо" (большой палец вверх)

Типы объектов

OBJ_ARROW_UP

Знак "Стрелка вверх"

Типы объектов

OBJ_ARROWED_LINE

Объект "Линия со стрелкой"

Типы объектов

OBJ_BITMAP

Объект "Рисунок"

Типы объектов

OBJ_BITMAP_LABEL

Объект "Графическая метка"

Типы объектов

OBJ_BUTTON

Объект "Кнопка"

Типы объектов

OBJ_CHANNEL

Равноудаленный канал

Типы объектов

OBJ_CHART

Объект "График"

Типы объектов

OBJ_CYCLES

Циклические линии

Типы объектов

OBJ_EDIT

Объект "Поле ввода"

Типы объектов

OBJ_ELLIOTWAVE3

3-волновка Эллиота

Типы объектов

OBJ_ELLIOTWAVE5

5-волновка Эллиота

Типы объектов

OBJ_ELLIPSE

Эллипс

Типы объектов

OBJ_EVENT

Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре

Типы объектов

OBJ_EXPANSION

Расширение Фибоначчи

Типы объектов

OBJ_FIBO

Уровни Фибоначчи

Типы объектов

OBJ_FIBOARC

Дуги Фибоначчи

Типы объектов

OBJ_FIBOCHANNEL

Канал Фибоначчи

Типы объектов

OBJ_FIBOFAN

Веер Фибоначчи

Типы объектов

OBJ_FIBOTIMES

Временные зоны Фибоначчи

Типы объектов

OBJ_GANNFAN

Веер Ганна

Типы объектов

OBJ_GANNGRID

Сетка Ганна

Типы объектов

OBJ_GANNLINE

Линия Ганна

Типы объектов

OBJ_HLINE

Горизонтальная линия

Типы объектов

OBJ_LABEL

Объект "Текстовая метка"

Типы объектов

OBJ_NO_PERIODS

Объект не показывается ни на одном таймфрейме

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

Объект рисуется на дневных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

Объект рисуется на 1-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

Объект рисуется на 12-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

Объект рисуется на 2-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

Объект рисуется на 3-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

Объект рисуется на 4-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

Объект рисуется на 6-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

Объект рисуется на 8-часовых графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

Объект рисуется на 1-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

Объект рисуется на 10-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

Объект рисуется на 12-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

Объект рисуется на 15-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

Объект рисуется на 2-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

Объект рисуется на 20-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

Объект рисуется на 3-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

Объект рисуется на 30-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

Объект рисуется на 4-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

Объект рисуется на 5-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

Объект рисуется на 6-минутных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

Объект рисуется на месячных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

Объект рисуется на недельных графиках

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

Вилы Эндрюса

Типы объектов

OBJ_RECTANGLE

Прямоугольник

Типы объектов

OBJ_RECTANGLE_LABEL

Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса.

Типы объектов

OBJ_REGRESSION

Канал на линейной регрессии

Типы объектов

OBJ_STDDEVCHANNEL

Канал стандартного отклонения

Типы объектов

OBJ_TEXT

Объект "Текст"

Типы объектов

OBJ_TREND

Трендовая линия

Типы объектов

OBJ_TRENDBYANGLE

Трендовая линия по углу

Типы объектов

OBJ_TRIANGLE

Треугольник

Типы объектов

OBJ_VLINE

Вертикальная линия

Типы объектов

OBJPROP_ALIGN

Горизонтальное выравнивание текста в объекте "Поле ввода" (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

Положение точки привязки графического объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

Угол. Для объектов с еще не заданным углом, созданных из программы, значение равно EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Код стрелки для объекта "Стрелка"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

Объект на заднем плане

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

Цвет фона для OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка". Смотри также Ресурсы

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

Цвет рамки для объекта OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

Тип рамки для объекта "Прямоугольная рамка"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

Идентификатор объекта "График" (OBJ_CHART). Позволяет работать со свойствами этого объекта как с обычным графиком с помощью функций из раздела Операции с графиками, но есть некоторые исключения.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

Масштаб для объекта "График"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

Цвет

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

Угол графика для привязки графического объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Время создания объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Признак отображения шкалы времени для объекта "График"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Уровень волновой разметки Эллиота

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

Отклонение для канала стандартного отклонения

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

Тренд объекта Ганна

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

Отображение линий для волновой разметки Эллиота

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

Отображение полного эллипса для объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Заливка объекта цветом (для OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

Шрифт

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

Размер шрифта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов".

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

Цвет линии-уровня

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Количество уровней

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Стиль линии-уровня

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

Описание уровня

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

Значение уровня

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

Толщина линии-уровня

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Имя объекта

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

Период для объекта "График"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

Координата цены

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Признак отображения ценовой шкалы для объекта "График"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Вертикальная линия продолжается на все окна графика

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Луч продолжается влево

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Луч продолжается вправо

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

Возможность редактирования текста в объекте Edit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

Масштаб (свойство объектов Ганна и объекта "Дуги Фибоначчи")

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

Доступность объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

Выделенность объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

Состояние кнопки (Нажата/Отжата)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Стиль

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Символ для объекта "График"

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

Описание объекта (текст, содержащийся в объекте)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

Координата времени

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

Видимость объекта на таймфреймах

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно  отключить показ подсказки, установив для нее значение "\n" (перевод строки)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Тип объекта

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

Толщина линии

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки (см. примечание)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости  в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки (см. примечание)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости  в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK). По умолчанию при создании значение выставляется равным нулю, но при необходимости можно повысить приоритет. При наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Комментарий

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.

Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

Идентификатор эксперта выставившего ордер (предназначен для того, чтобы каждый эксперт выставлял свой собственный уникальный номер)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию. Идентификатор этой позиции и устанавливается исполненному ордеру в этот момент.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

Текущая цена по символу ордера

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Цена, указанная в ордере

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

Цена постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Уровень Stop Loss

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Статус ордера

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

Ордер снят клиентом

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

Ордер снят по истечении срока его действия

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

Ордер выполнен полностью

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

Ордер выполнен частично

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

Ордер принят

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

Ордер отклонен

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

Ордер в состоянии регистрации (выставление в торговую систему)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

Ордер в состоянии удаления (удаление из торговой системы)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

Ордер в состоянии модификации (изменение его параметров)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

Ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Символ, по которому выставлен ордер

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Время исполнения или снятия ордера

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

Время исполнения/снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Время истечения ордера

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Время постановки ордера

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

Время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

Ордер будет действовать до даты истечения

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Уровень Take Profit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Тип ордера

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

Рыночный ордер на покупку

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Отложенный ордер Buy Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Отложенный ордер Buy Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Buy Limit по цене StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Тип исполнения по остатку

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

Рыночный ордер на продажу

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Отложенный ордер Sell Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Отложенный ордер Sell Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Sell Limit по цене StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

Время жизни ордера

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

Невыполненный объем

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Первоначальный объем при постановке ордера

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

Текущий период

Периоды графиков

PERIOD_D1

1 день

Периоды графиков

PERIOD_H1

1 час

Периоды графиков

PERIOD_H12

12 часов

Периоды графиков

PERIOD_H2

2 часа

Периоды графиков

PERIOD_H3

3 часа

Периоды графиков

PERIOD_H4

4 часа

Периоды графиков

PERIOD_H6

6 часов

Периоды графиков

PERIOD_H8

8 часов

Периоды графиков

PERIOD_M1

1 минута

Периоды графиков

PERIOD_M10

10 минут

Периоды графиков

PERIOD_M12

12 минут

Периоды графиков

PERIOD_M15

15 минут

Периоды графиков

PERIOD_M2

2 минуты

Периоды графиков

PERIOD_M20

20 минут

Периоды графиков

PERIOD_M3

3 минуты

Периоды графиков

PERIOD_M30

30 минут

Периоды графиков

PERIOD_M4

4 минуты

Периоды графиков

PERIOD_M5

5 минут

Периоды графиков

PERIOD_M6

6 минут

Периоды графиков

PERIOD_MN1

1 месяц

Периоды графиков

PERIOD_W1

1 неделя

Периоды графиков

PLOT_ARROW

Код стрелки для стиля DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

Смещение стрелок по вертикали для стиля DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

Количество цветов

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Тип графического построения

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

Имя индикаторной графической серии для отображения в окне DataWindow. Для сложных графических стилей, требующих для отображения несколько индикаторных буферов, имена для каждого буфера можно задать с использованием ";" в качестве разделителя. Пример кода приведен в DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

Индекс буфера, содержащего цвет отрисовки

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Стиль линии отрисовки

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

Толщина линии отрисовки

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Признак отображения значений построения в окне DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

Линия +DI

Линии индикаторов

POINTER_AUTOMATIC

Указатель любого объекта, созданного автоматически (без использования new())

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

Указатель объекта, созданного оператором new

CheckPointer

POINTER_INVALID

Некорректный указатель

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Комментарий к позиции

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

Коммисия

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Переворот позиции не изменяет идентификатора позиции.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Magic number для позиции (смотри ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

Текущая цена по символу

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Цена позиции

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Текущая прибыль

PositionGetDouble

POSITION_SL

Уровень Stop Loss для открытой позиции

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Накопленный своп

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Символ, по которому открыта позиция

PositionGetString

POSITION_TIME

Время открытия позиции

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

Время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

Время изменения позиции в секундах с 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TP

Уровень Take Profit для открытой позиции

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Тип позиции

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

Покупка

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

Продажа

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Объем позиции

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Цена закрытия

Ценовые константы

PRICE_HIGH

Максимальная за период цена

Ценовые константы

PRICE_LOW

Минимальная за период цена

Ценовые константы

PRICE_MEDIAN

Медианная цена, (high+low)/2

Ценовые константы

PRICE_OPEN

Цена открытия

Ценовые константы

PRICE_TYPICAL

Типичная цена, (high+low+close)/3

Ценовые константы

PRICE_WEIGHTED

Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4

Ценовые константы

PROGRAM_EXPERT

Эксперт

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

Индикатор

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Скрипт

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

Символ или период графика был изменен

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

График закрыт

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

Терминал был закрыт

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

Признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

Входные параметры были изменены пользователем

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove()

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

Программа перекомпилирована

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

Программа удалена с графика

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

Применен другой шаблон графика

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Суббота

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

Текущая позиция файлового указателя

FileSeek

SEEK_END

Конец файла

FileSeek

SEEK_SET

Начало файла

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

Линия Senkou Span A

Линии индикаторов

SENKOUSPANB_LINE

Линия Senkou Span B

Линии индикаторов

SERIES_BARS_COUNT

Количество баров по символу-периоду на данный момент

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

Самая первая дата по символу-периоду на данный момент

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Время открытия последнего бара по символу-периоду

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

Самая первая дата в истории по символу на сервере независимо от периода

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

Самая первая дата в истории по символу в клиентском терминале независимо от периода

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом short

Константы числовых типов

SHORT_MIN

Минимальное значение, которое может быть представлено типом short

Константы числовых типов

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Логин автора сигнала

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Баланс счета

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Наименование брокера (компании)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Сервер брокера

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Валюта счета сигнала

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Дата начала мониторинга сигнала

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Средства на счете

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Прирост счета в процентах

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

ID сигнала

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Плечо торгового счета

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Максимальная просадка

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Имя сигнала

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Результат торговли в пипсах

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Цена подписки на сигнал

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Позиция в рейтинге сигналов

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Количество подписчиков

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Количество трейдов

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Флаг копирования Stop Loss и Take Profit

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Ограничения по депозиту (в %)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Процент для конвертации объема сделки

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

id сигнала, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Имя сигнала, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Флаг разрешения на копирование сделок по подписке

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

Сигнальная линия

Линии индикаторов

STAT_BALANCE_DD

Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение.

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах (STAT_BALANCE_DD).

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

Минимальное значение баланса

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Количество трейдов, сформировавших STAT_CONLOSSMAX (максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Количество трейдов, сформировавших STAT_CONPROFITMAX (максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

Значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации, возвращаемого функцией OnTester()

TesterStatistics

STAT_DEALS

Количество совершенных сделок

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение.

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

Просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

Минимальное значение собственных средств

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

Математическое ожидание выигрыша

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

Значение начального депозита

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Длинные трейды

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Убыточные трейды

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Средняя длина убыточной серии трейдов

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Количество трейдов  в самой длинной серии убыточных трейдов STAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Количество трейдов  в самой длинной серии прибыльных трейдов STAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

Минимальное достигнутое значение уровня маржи

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Чистая прибыль по окончании тестирования, сумма STAT_GROSS_PROFIT и STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS всегда меньше или равно нулю)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

Прибыльность – отношение STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Если STAT_GROSS_LOSS=0, то прибыльность принимает значение DBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Длинные прибыльные трейды

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Короткие прибыльные трейды

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Прибыльные трейды

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Средняя длина прибыльной серии трейдов

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Коэффициент Шарпа

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Короткие трейды

TesterStatistics

STAT_TRADES

Количество трейдов

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Количество выведенных со счета средств

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

Построение по ценам Close/Close

Ценовые константы

STO_LOWHIGH

Построение по ценам Low/High

Ценовые константы

STYLE_DASH

Прерывистая линия

Стили рисования

STYLE_DASHDOT

Штрих-пунктирная линия

Стили рисования

STYLE_DASHDOTDOT

Штрих - две точки

Стили рисования

STYLE_DOT

Пунктирная линия

Стили рисования

STYLE_SOLID

Сплошная линия

Стили рисования

SUNDAY

Воскресенье

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Ask - лучшее предложение на покупку

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Максимальный Ask за день

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Минимальный Ask за день

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

Источник текущей котировки

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

Имя базового актива для производного инструмента

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Bid - лучшее предложение на продажу

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

Максимальный Bid за день

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Минимальный Bid за день

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode –  расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode –  расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Базовая валюта инструмента

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Валюта в которой вычисляется залоговые средства

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Валюта прибыли

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

Строковое описание символа

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Количество знаков после запятой

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

Ордер действителен до конца дня

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

Ордер действителен неограниченно по времени до явной его отмены

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Флаги разрешенных режимов истечения ордера

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

Срок истечения указывается в ордере

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

День истечения указывается в ордере

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC ордеров определяется на торговом сервере.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

Флаги разрешенных режимов заливки ордера

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN (International Securities Identification Number). Международный идентификационный код ценной бумаги  — это 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Наличие данного свойства символа определяется на стороне торгового сервера.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Цена, по которой совершена последняя сделка

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Максимальный Last за день

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Минимальный Last за день

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Тип опциона

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Право опциона (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Разрешены лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Разрешены рыночные ордера (Buy и Sell)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

Флаги разрешенных типов ордера

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

Разрешена установка Stop Loss

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Разрешены стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Разрешены стоп-лимит ордера (Buy Stop Limit и Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

Разрешена установка Take Profit

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Путь в дереве символов

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

Значение одного пункта

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Признак того, что символ выбран в Market Watch

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Средневзвешенная цена сессии

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Общее число ордеров на покупку в текущий момент

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на покупку в текущий момент

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Цена закрытия сессии

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Количество сделок в текущей сессии

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Cуммарный объём открытых позиций

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Цена открытия сессии

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Максимально допустимое значение цены на сессию

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Минимально допустимое значение цены на сессию

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Цена поставки на текущую сессию

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Общее число ордеров на продажу в текущий момент

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Общий объём ордеров на продажу в текущий момент

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Cуммарный оборот в текущую сессию

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Cуммарный объём сделок в текущую сессию

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

Размер спреда в пунктах

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Признак плавающего спреда

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

Значение свопа в покупку

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Модель расчета свопа

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Нет свопов

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа(банковский режим – 360 дней в году)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу (банковский режим – 360 дней в году)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Свопы начисляются в пунктах

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по цене закрытия +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

День недели для начисления тройного свопа

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

Значение свопа в продажу

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Максимальное количество показываемых заявок в стакане. Для инструментов, не имеющих очереди заявок, значение равно 0

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Время последней котировки

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Способ вычисления стоимости контракта

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Размер торгового контракта

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Биржевое исполнение

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Торговля по потоковым ценам

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Исполнение ордеров по рынку

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Торговля по запросу

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Режим заключения сделок

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Тип исполнения ордеров

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Разрешены только операции закрытия позиций

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Торговля по символу запрещена

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Нет ограничений на торговые операции

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Разрешены только покупки

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Разрешены только продажи

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Минимальное изменение цены

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Volume - объем в последней сделке

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров  в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Максимальный объем для заключения сделки

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Минимальный объем для заключения сделки

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Максимальный Volume за день

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Минимальный Volume за день

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

Линия Tenkan-sen

Линии индикаторов

TERMINAL_BUILD

Номер билда запущенного терминала

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Баланс пользователя в MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Наличие подключения к MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Имя компании

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

Наличие подключения к торговому серверу

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

Количество процессоров в системе

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Папка, в которой хранятся данные терминала

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

Объем свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала (агента), в MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

Разрешение на использование DLL

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

Разрешение на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

Разрешение на отправку отчетов по FTP на указанный сервер для указанного в настройках терминала торгового счета

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Язык терминала

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

Максимальное количество баров на графике

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

Размер свободной памяти процесса терминала (агента)в MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

Размер физической памяти в системе, в MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

Размер памяти, доступной процессу терминала (агента), в MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

Размер памяти, использованной терминалом (агентом), в MB

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Имя терминала

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Разрешение на отправку уведомлений на смартфон

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

Версия поддерживаемой OpenCL в виде 0x00010002 = 1.2.  "0" означает, что OpenCL не поддерживается

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Папка, из которой запущен терминал

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

Последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

Разрешающая способность вывода информации на экран

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

Разрешение на торговлю

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

Признак "64 битный терминал"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Четверг

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Изменить параметры ранее установленного торгового ордера

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

Запрос отменен трейдером

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Нет соединения с торговым сервером

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

Заявка выполнена

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Заявка выполнена частично

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

Ошибка обработки запроса

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

Ордер или позиция заморожены

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

Неправильный запрос

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Неверная дата истечения ордера в запросе

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Неверный или запрещённый тип ордера

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Неправильная цена в запросе

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Неправильные стопы в запросе

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Неправильный объем в запросе

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

Достигнут лимит на количество отложенных ордеров

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

Запрос заблокирован для обработки

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Рынок закрыт

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

В запросе нет изменений

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Операция разрешена только для реальных счетов

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Состояние ордера изменилось

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

Ордер размещен

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Цены изменились

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Отсутствуют котировки для обработки запроса

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

Запрос отвергнут

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Реквота

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Автотрейдинг запрещен сервером

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Запрос отменен по истечению времени

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Слишком частые запросы

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Торговля запрещена

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

Удаление сделки из истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка удаляется на сервере. Например, сделка была удалена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Изменение сделки в истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка изменяется на сервере. Например, сделка была изменена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

Добавление ордера в историю в результате исполнения или отмены.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

Удаление ордера из истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Изменение ордера, находящегося в истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

Добавление нового открытого ордера.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

Удаление ордера из списка открытых. Ордер может быть удален из открытых в результате выставления соответствующего запроса либо в результате исполнения (заливки) и переноса в историю.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Изменение открытого ордера. К данным изменениям относятся не только явные изменения со стороны клиентского терминала или торгового сервера, но также и изменение его состояния при выставлении (например, переход из состояния ORDER_STATE_STARTED в ORDER_STATE_PLACED или из ORDER_STATE_PLACED в ORDER_STATE_PARTIAL и т.д.).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Изменение позиции, не связанное с исполнением сделки. Данный тип транзакции свидетельствует именно о том, что позиция была изменена на стороне торгового сервера. У позиции может быть изменен объем, цена открытия, а также уровни Stop Loss и Take Profit. Информация об изменениях передается в структуре MqlTradeTransaction через обработчик OnTradeTransaction. Изменение позиции (добавление, изменение или ликвидация) в результате совершения сделки не влечет за собой появление транзакции TRADE_TRANSACTION_POSITION.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

Уведомление о том, что торговый запрос обработан сервером, и результат его обработки получен. Для транзакций данного типа в структуре MqlTradeTransaction необходимо анализировать только одно поле - type (тип транзакции). Для получения дополнительной информации необходимо анализировать второй и третий параметры функции OnTradeTransaction (request и result).

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Вторник

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом uchar

Константы числовых типов

UINT_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом uint

Константы числовых типов

ULONG_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong

Константы числовых типов

UPPER_BAND

Верхняя граница

Линии индикаторов

UPPER_HISTOGRAM

Верхняя гистограмма

Линии индикаторов

UPPER_LINE

Верхняя линия

Линии индикаторов

USHORT_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом ushort

Константы числовых типов

VOLUME_REAL

Торговый объем

Ценовые константы

VOLUME_TICK

Тиковый объем

Ценовые константы

WEDNESDAY

Среда

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Означает количество элементов, оставшееся до конца массива, то есть, будет обработан весь массив

Прочие константы

WRONG_VALUE

Константа может неявно приводиться к типу любого перечисления.

Прочие константы