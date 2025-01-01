__DATE__ Дата компиляции файла без времени (часы, минуты и секунды равны 0) Print

__DATETIME__ Дата и время компиляции файла Print

__FILE__ Имя текущего компилируемого файла Print

__FUNCSIG__ Сигнатура функции, в теле которой расположен макрос. Вывод в лог полного описания функции с типами параметров может пригодиться при идентификации перегруженных функций Print

__FUNCTION__ Имя функции, в теле которой расположен макрос Print

__LINE__ Номер строки в исходном коде, на которой расположен данный макрос Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Номер билда компилятора Print

__PATH__ Абсолютный путь к текущему компилируемому файлу Print

ACCOUNT_ASSETS Текущий размер активов на счёте AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE Баланс счета в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY Имя компании, обслуживающей счет AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT Размер предоставленного кредита в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY Валюта депозита AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY Значение собственных средств на счете в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE Размер предоставленного плеча AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES Текущий размер обязательств на счёте AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN Номер счета AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN Размер зарезервированных залоговых средств на счете в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Уровень залоговых средств на счете в процентах AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Уровень залоговых средств, при котором требуется пополнение счета (Margin Call). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Режим задания минимально допустимого уровня залоговых средств AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В зависимости от установленного ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE выражается в процентах либо в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME Имя клиента AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER Имя торгового сервера AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Уровень задается в деньгах AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Уровень задается в процентах AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Разрешенность торговли для текущего счета AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT Разрешенность торговли для эксперта AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE Тип торгового счета AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Конкурсный торговый счет AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Демонстрационный торговый счет AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Реальный торговый счет AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER Выравнивание по центру (только для объекта "Поле ввода") ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT Выравнивание по левой границе ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT Выравнивание по правой границе ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER Точка привязки строго по центру объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT Точка привязки слева по центру ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER Точка привязки в левом нижнем углу ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER Точка привязки в левом верхнем углу ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER Точка привязки снизу по центру ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT Точка привязки справа по центру ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER Точка привязки в правом нижнем углу ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER Точка привязки в правом верхнем углу ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER Точка привязки сверху по центру ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE Основная линия Линии индикаторов

BOOK_TYPE_BUY Заявка на покупку MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET Заявка на покупку по рыночной цене MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL Заявка на продажу MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET Заявка на продажу по рыночной цене MqlBookInfo

BORDER_FLAT Плоский вид ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED Выпуклый вид ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN Вогнутый вид ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом char Константы числовых типов

CHAR_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом char Константы числовых типов

CHART_AUTOSCROLL Режим автоматического перехода к правому краю графика ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS Отображение в виде баров ChartSetInteger

CHART_BEGIN Начало графика (самые старые цены) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP Показ графика поверх всех других ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES Отображение в виде японских свечей ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK Цвет линии Ask-цены ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND Цвет фона графика ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID Цвет линии Bid-цены ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Цвет тела медвежьей свечи ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL Цвет тела бычьей свечи ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE Цвет линии графика и японских свечей "Доджи" ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND Цвет осей, шкалы и строки OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID Цвет сетки ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME Цвет объемов и уровней открытия позиций ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT Текст комментария на графике ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS Текущая позиция ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Разрешение на перетаскивание торговых уровней на графике с помощью мышки. По умолчанию режим перетаскивания включен (значение true) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событиях перемещения и нажатия кнопок мыши (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии создания графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Отправка всем mql5-программам на графике сообщений о событии уничтожения графического объекта (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Номер первого видимого бара на графике. Индексация баров соответствует таймсерии. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX Фиксированный максимум графика ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN Фиксированный минимум графика ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION Положение фиксированной позиции графика от левого края в процентах. Фиксированная позиция графика обозначена маленьким серым треугольником на горизонтальной оси времени и показывается только в том случае, если отключена автоматическая прокрутка к правому краю при поступлении нового тика (смотри свойство CHART_AUTOSCROLL). Бар, который находится на фиксированной позиции, остаётся на том же месте при увеличении и уменьшении масштаба. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND Ценовой график на переднем плане ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Высота графика в пикселях ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT Признак для идентификации объекта "График" (OBJ_CHART) – для графического объекта возвращает true. Для настоящего графика значение равно false ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE Отображение в виде линии, проведенной по ценам Close ChartSetInteger

CHART_MODE Тип графика (свечи, бары или линия) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL Прокрутка графика левой кнопкой мышки по горизонтали. Прокрутка по вертикали также будет доступна, если установлено в true значение любого из трех свойств: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 или CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR Значение масштаба в пунктах на бар ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX Максимум графика ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN Минимум графика ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Режим указания масштаба в пунктах на бар ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX Режим фиксированного масштаба ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11 Режим масштаба 1:1 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT Режим отступа ценового графика от правого края ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE Отображение значения Ask горизонтальной линией на графике ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE Отображение значения Bid горизонтальной линией на графике ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE Отображение на графике шкалы времени ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID Отображение сетки на графике ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE Отображение значения Last горизонтальной линией на графике ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Всплывающие описания графических объектов ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC Отображение в левом верхнем углу значений OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP Отображение вертикальных разделителей между соседними периодами ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE Отображение на графике ценовой шкалы ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Отображение на графике торговых уровней (уровни открытых позиций, Stop Loss, Take Profit и отложенных ордеров) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES Отображение объемов на графике ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS Количество баров на графике, доступных для отображения ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE Объемы не показаны ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL Торговые объемы ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK Тиковые объемы ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS Ширина графика в барах ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS Ширина графика в пикселях ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE Хэндл графика (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Видимость подокон ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE Дистанция в пикселях по вертикальной оси Y между верхней рамкой подокна индикатора и верхней рамкой главного окна графика. При наступлении событий мыши координаты курсора передаются в координатах главного окна графика, в то время как координаты графических объектов в подокне индикатора задаются относительно верхнего левого угла подокна. Значение требуется для перевода абсолютных координат главного графика в локальные координаты подокна для корректной работы с графическими объектами, у которых координаты задаются относительно верхнего левого угла рамки подокна. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL Общее количество окон графика, включая подокна индикаторов ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE Изменение размеров графика или изменение свойств графика через диалог свойств OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK Нажатие мышки на графике OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM Начальный номер события из диапазона пользовательских событий OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Конечный номер события из диапазона пользовательских событий OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN Нажатие клавиатуры OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Перемещение мыши и нажатие кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE Изменение свойств графического объекта через диалог свойств OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK Нажатие мышки на графическом объекте OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE Создание графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE Удаление графического объекта (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit OnChartEvent

CHARTS_MAX Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале Прочие константы

CHIKOUSPAN_LINE Линия Chikou Span Линии индикаторов

clrAliceBlue Alice Blue Набор Web-цветов

clrAntiqueWhite Antique White Набор Web-цветов

clrAqua Aqua Набор Web-цветов

clrAquamarine Aquamarine Набор Web-цветов

clrBeige Beige Набор Web-цветов

clrBisque Bisque Набор Web-цветов

clrBlack Black Набор Web-цветов

clrBlanchedAlmond Blanched Almond Набор Web-цветов

clrBlue Blue Набор Web-цветов

clrBlueViolet Blue Violet Набор Web-цветов

clrBrown Brown Набор Web-цветов

clrBurlyWood Burly Wood Набор Web-цветов

clrCadetBlue Cadet Blue Набор Web-цветов

clrChartreuse Chartreuse Набор Web-цветов

clrChocolate Chocolate Набор Web-цветов

clrCoral Coral Набор Web-цветов

clrCornflowerBlue Cornflower Blue Набор Web-цветов

clrCornsilk Cornsilk Набор Web-цветов

clrCrimson Crimson Набор Web-цветов

clrDarkBlue Dark Blue Набор Web-цветов

clrDarkGoldenrod Dark Goldenrod Набор Web-цветов

clrDarkGray Dark Gray Набор Web-цветов

clrDarkGreen Dark Green Набор Web-цветов

clrDarkKhaki Dark Khaki Набор Web-цветов

clrDarkOliveGreen Dark Olive Green Набор Web-цветов

clrDarkOrange Dark Orange Набор Web-цветов

clrDarkOrchid Dark Orchid Набор Web-цветов

clrDarkSalmon Dark Salmon Набор Web-цветов

clrDarkSeaGreen Dark Sea Green Набор Web-цветов

clrDarkSlateBlue Dark Slate Blue Набор Web-цветов

clrDarkSlateGray Dark Slate Gray Набор Web-цветов

clrDarkTurquoise Dark Turquoise Набор Web-цветов

clrDarkViolet Dark Violet Набор Web-цветов

clrDeepPink Deep Pink Набор Web-цветов

clrDeepSkyBlue Deep Sky Blue Набор Web-цветов

clrDimGray Dim Gray Набор Web-цветов

clrDodgerBlue Dodger Blue Набор Web-цветов

clrFireBrick Fire Brick Набор Web-цветов

clrForestGreen Forest Green Набор Web-цветов

clrGainsboro Gainsboro Набор Web-цветов

clrGold Gold Набор Web-цветов

clrGoldenrod Goldenrod Набор Web-цветов

clrGray Gray Набор Web-цветов

clrGreen Green Набор Web-цветов

clrGreenYellow Green Yellow Набор Web-цветов

clrHoneydew Honeydew Набор Web-цветов

clrHotPink Hot Pink Набор Web-цветов

clrIndianRed Indian Red Набор Web-цветов

clrIndigo Indigo Набор Web-цветов

clrIvory Ivory Набор Web-цветов

clrKhaki Khaki Набор Web-цветов

clrLavender Lavender Набор Web-цветов

clrLavenderBlush Lavender Blush Набор Web-цветов

clrLawnGreen Lawn Green Набор Web-цветов

clrLemonChiffon Lemon Chiffon Набор Web-цветов

clrLightBlue Light Blue Набор Web-цветов

clrLightCoral Light Coral Набор Web-цветов

clrLightCyan Light Cyan Набор Web-цветов

clrLightGoldenrod Light Goldenrod Набор Web-цветов

clrLightGray Light Gray Набор Web-цветов

clrLightGreen Light Green Набор Web-цветов

clrLightPink Light Pink Набор Web-цветов

clrLightSalmon Light Salmon Набор Web-цветов

clrLightSeaGreen Light Sea Green Набор Web-цветов

clrLightSkyBlue Light Sky Blue Набор Web-цветов

clrLightSlateGray Light Slate Gray Набор Web-цветов

clrLightSteelBlue Light Steel Blue Набор Web-цветов

clrLightYellow Light Yellow Набор Web-цветов

clrLime Lime Набор Web-цветов

clrLimeGreen Lime Green Набор Web-цветов

clrLinen Linen Набор Web-цветов

clrMagenta Magenta Набор Web-цветов

clrMaroon Maroon Набор Web-цветов

clrMediumAquamarine Medium Aquamarine Набор Web-цветов

clrMediumBlue Medium Blue Набор Web-цветов

clrMediumOrchid Medium Orchid Набор Web-цветов

clrMediumPurple Medium Purple Набор Web-цветов

clrMediumSeaGreen Medium Sea Green Набор Web-цветов

clrMediumSlateBlue Medium Slate Blue Набор Web-цветов

clrMediumSpringGreen Medium Spring Green Набор Web-цветов

clrMediumTurquoise Medium Turquoise Набор Web-цветов

clrMediumVioletRed Medium Violet Red Набор Web-цветов

clrMidnightBlue Midnight Blue Набор Web-цветов

clrMintCream Mint Cream Набор Web-цветов

clrMistyRose Misty Rose Набор Web-цветов

clrMoccasin Moccasin Набор Web-цветов

clrNavajoWhite Navajo White Набор Web-цветов

clrNavy Navy Набор Web-цветов

clrNONE Отсутствие цвета Прочие константы

clrOldLace Old Lace Набор Web-цветов

clrOlive Olive Набор Web-цветов

clrOliveDrab Olive Drab Набор Web-цветов

clrOrange Orange Набор Web-цветов

clrOrangeRed Orange Red Набор Web-цветов

clrOrchid Orchid Набор Web-цветов

clrPaleGoldenrod Pale Goldenrod Набор Web-цветов

clrPaleGreen Pale Green Набор Web-цветов

clrPaleTurquoise Pale Turquoise Набор Web-цветов

clrPaleVioletRed Pale Violet Red Набор Web-цветов

clrPapayaWhip Papaya Whip Набор Web-цветов

clrPeachPuff Peach Puff Набор Web-цветов

clrPeru Peru Набор Web-цветов

clrPink Pink Набор Web-цветов

clrPlum Plum Набор Web-цветов

clrPowderBlue Powder Blue Набор Web-цветов

clrPurple Purple Набор Web-цветов

clrRed Red Набор Web-цветов

clrRosyBrown Rosy Brown Набор Web-цветов

clrRoyalBlue Royal Blue Набор Web-цветов

clrSaddleBrown Saddle Brown Набор Web-цветов

clrSalmon Salmon Набор Web-цветов

clrSandyBrown Sandy Brown Набор Web-цветов

clrSeaGreen Sea Green Набор Web-цветов

clrSeashell Seashell Набор Web-цветов

clrSienna Sienna Набор Web-цветов

clrSilver Silver Набор Web-цветов

clrSkyBlue Sky Blue Набор Web-цветов

clrSlateBlue Slate Blue Набор Web-цветов

clrSlateGray Slate Gray Набор Web-цветов

clrSnow Snow Набор Web-цветов

clrSpringGreen Spring Green Набор Web-цветов

clrSteelBlue Steel Blue Набор Web-цветов

clrTan Tan Набор Web-цветов

clrTeal Teal Набор Web-цветов

clrThistle Thistle Набор Web-цветов

clrTomato Tomato Набор Web-цветов

clrTurquoise Turquoise Набор Web-цветов

clrViolet Violet Набор Web-цветов

clrWheat Wheat Набор Web-цветов

clrWhite White Набор Web-цветов

clrWhiteSmoke White Smoke Набор Web-цветов

clrYellow Yellow Набор Web-цветов

clrYellowGreen Yellow Green Набор Web-цветов

CORNER_LEFT_LOWER Центр координат в левом нижнем углу графика ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER Центр координат в левом верхнем углу графика ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER Центр координат в правом нижнем углу графика ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER Центр координат в правом верхнем углу графика ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP Текущая кодовая страница ANSI кодировка в операционной системе Windows CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP Текущая кодовая страница Macintosh. Примечание: Это значение преимущественно используется в ранее созданных программных кодах и теперь в нем нет необходимости, так как современные компьютеры Macintosh используют Unicode кодировку. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP Текущая кодовая страница OEM. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL Кодовая страница Symbol CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP Кодировка Windows ANSI для текущего потока выполнения. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 Кодовая страница UTF-7. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 Кодовая страница UTF-8. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP архивирование CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 Шифрование BASE64 (перекодировка) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 Расчёт HASH MD5 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 Расчёт HASH SHA1 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 Расчёт HASH SHA256 CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG Количество значимых десятичных знаков Константы числовых типов

DBL_EPSILON Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 Константы числовых типов

DBL_MANT_DIG Количество битов в мантиссе Константы числовых типов

DBL_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом double Константы числовых типов

DBL_MAX_10_EXP Максимальное десятичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

DBL_MAX_EXP Максимальное двоичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

DBL_MIN Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом double Константы числовых типов

DBL_MIN_10_EXP Минимальное десятичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

DBL_MIN_EXP Минимальное двоичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

DEAL_COMMENT Комментарий к сделке HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION Комиссия по сделке HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN Вход в рынок HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT Разворот HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT Выход из рынка HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC) HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER Ордер, на основание которого выполнена сделка HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE Цена сделки HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT Финансовый результат сделки HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP Накопленный своп при закрытии HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL Имя символа, по которому произведена сделка HistoryDealGetString

DEAL_TIME Время совершения сделки HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE Тип сделки HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE Начисление баланса HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS Перечисление бонусов HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY Покупка HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Отмененная сделка покупки. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на покупку отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_BUY) меняется на DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE Дополнительные сборы HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION Дополнительные комиссии HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY Комиссия, начисляемая в конце торгового дня HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY Комиссия, начисляемая в конце месяца HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION Корректирующая запись HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT Начисление кредита HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST Начисления процентов на свободные средства HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL Продажа HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Отмененная сделка продажи. Возможная ситуация, когда ранее совершенная сделка на продажу отменяется. В таком случае тип ранее совершенной сделки (DEAL_TYPE_SELL) меняется на DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, а ее прибыль/убыток обнуляется. Ранее полученная прибыль/убыток начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME Объем сделки HistoryDealGetDouble

DRAW_BARS Отображение в виде баров Стили рисования

DRAW_CANDLES Отображение в виде свечей Стили рисования

DRAW_COLOR_ARROW Отрисовка разноцветными стрелками Стили рисования

DRAW_COLOR_HISTOGRAM Разноцветная гистограмма от нулевой линии Стили рисования

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Разноцветная гистограмма на двух индикаторных буферах Стили рисования

DRAW_FILLING Цветовая заливка между двумя уровнями Стили рисования

DRAW_HISTOGRAM Гистограмма от нулевой линии Стили рисования

DRAW_HISTOGRAM2 Гистограмма на двух индикаторных буферах Стили рисования

DRAW_ZIGZAG Стиль Zigzag допускает вертикальные отрезки на баре Стили рисования

ELLIOTT_CYCLE Цикл (Cycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Главный Суперцикл (Grand Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE Промежуточное звено (Intermediate) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR Второстепенный цикл (Minor) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE Секунда (Minuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE Минута (Minute) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY Первичный цикл (Primary) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE Субсекунда (Subminuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE Суперцикл (Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE Пустое значение в индикаторном буфере Прочие константы

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства счета GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE Запрашиваемый размер массива превышает 2 гигабайта GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR Недостаточно памяти для перераспределения массива либо попытка изменения размера статического массива GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD Стакан цен не может быть добавлен GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE Стакан цен не может быть удален GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET Данные стакана цен не могут быть получены GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE Ошибка при подписке на получение новых данных стакана цен GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY Недостаточно памяти для распределения индикаторных буферов GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX Ошибочный индекс своего индикаторного буфера GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY Не удалось очистить директорию (возможно, один или несколько файлов заблокированы и операция удаления не удалась) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY Директория не может быть удалена GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE Ошибка удаления файла GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE Ошибка открытия файла GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY Должен быть массив типа char GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE Ошибка при изменении для графика символа и периода GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER Ошибка при создании таймера GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN Ошибка открытия графика GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD Ошибка при добавлении индикатора на график GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL Ошибка при удалении индикатора с графика GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND Индикатор не найден на указанном графике GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED Ошибка навигации по графику GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT У графика нет эксперта, который мог бы обработать событие GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY График не отвечает GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND График не найден GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED Ошибка при создании скриншота GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED Ошибка при применении шаблона GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND Подокно, содержащее указанный индикатор, не найдено GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID Ошибочный идентификатор графика GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства графика GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства пользовательского индикатора GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST Директория не существует GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY Должен быть массив типа double GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE Должен быть указан размер строки, так как файл открыт как бинарный GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR Недостаточно памяти для кеша чтения GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE Файл не может быть переписан GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY Это не файл, а директория GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY Это файл, а не директория GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST Файл не существует GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN Файл должен быть открыт как бинарный GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV Файл должен быть открыт как CSV GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD Файл должен быть открыт для чтения GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE Файл должен быть открыт для записи GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT Файл должен быть открыт как текстовый GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV Файл должен быть открыт как текстовый или CSV GetLastError

ERR_FILE_READERROR Ошибка чтения файла GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR Не удалось записать ресурс в файл GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY Должен быть массив типа float GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED Не удалось отправить файл по ftp GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED Системная функция не разрешена для вызова GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS Глобальная переменная клиентского терминала с таким именем уже существует GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND Глобальная переменная клиентского терминала не найдена GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND Запрашиваемая история не найдена GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства истории GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS Копирование несовместимых массивов. Строковый массив может быть скопирован только в строковый, а числовой массив – в числовой GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE Для строковых массивов должен быть текстовый файл, для остальных – бинарный GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD Ошибка при добавлении индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY Индикатор не может быть применен к другому индикатору GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE Индикатор не может быть создан GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME Первым параметром в массиве должно быть имя пользовательского индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND Запрошенные данные не найдены GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY Недостаточно памяти для добавления индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE Неправильный тип параметра в массиве при создании индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING Отсутствуют параметры при создании индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL Неизвестный символ GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE Ошибочный хэндл индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX Ошибочный индекс запрашиваемого индикаторного буфера GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS Неправильное количество параметров при создании индикатора GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY Должен быть массив типа int GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR Неожиданная внутренняя ошибка GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY Массив неподходящего типа, неподходящего размера или испорченный объект динамического массива GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME Неправильное значение даты и/или времени GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE Файл с таким хэндлом уже был закрыт, либо не открывался вообще GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER Ошибочный параметр при вызове системной функции GetLastError

ERR_INVALID_POINTER Ошибочный указатель GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE Ошибочный тип указателя GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY Должен быть массив типа long GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED Не удалось отправить письмо GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN Время последнего тика неизвестно (тиков не было) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED Символ не выбран в MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL Неизвестный символ GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства символа GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства программы GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE В строке нет даты GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY Недостаточно памяти для выполнения системной функции GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED Не удалось отправить уведомление GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT Слишком частая отправка уведомлений GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER Неверный параметр для отправки уведомления – в функцию SendNotification() передали пустую строку или NULL GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS Неверные настройки уведомлений в терминале (не указан ID или не выставлено разрешение) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING Неинициализированная строка GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY Должен быть числовой массив GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR Ошибка при работе с графическим объектом GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED Невозможно получить дату, соответствующую значению GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED Невозможно получить значение, соответствующее дате GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND Графический объект не найден GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства графического объекта GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY Должен быть одномерный массив GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE Ошибка создания буфера OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE Ошибка при создании контекста OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE Ошибка выполнения программы OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL Внутренняя ошибка при выполнении OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE Ошибка создания кернел - точки входа OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED Функции OpenCL на данном компьютере не поддерживаются GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE Ошибка создания очереди выполнения в OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER Ошибка при установке параметров для кернел OpenCL (точки входа в программу OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME Слишком длинное имя точки входа (кернел OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET Неверное смещение в буфере OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE Неверный размер буфера OpenCL GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED Не удалось воспроизвести звук GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED Совпадении имени динамического и статического ресурсов GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG Имя ресурса превышает 63 символа GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND Ресурс с таким именем в EX5 не найден GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE Неподдерживаемый тип ресурса или размер более 16 MB GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY Таймсерия не может быть использована GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY Должен быть массив типа short GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY Слишком маленький массив, стартовая позиция за пределами массива GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY Приемный массив объявлен как AS_SERIES, и он недостаточного размера GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY Недостаточно памяти для строки GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR Недостаточно памяти для перераспределения строки GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN Длина строки меньше, чем ожидалось GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR Ошибка преобразования строки в дату GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER Слишком большое число, больше, чем ULONG_MAX GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE Неизвестный тип данных при конвертации в строку GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED К концу строки добавлен 0, бесполезная операция GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE Позиция за пределами строки GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS Структура содержит объекты строк и/или динамических массивов и/или структуры с такими объектами и/или классы GetLastError

ERR_SUCCESS Операция выполнена успешно GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства терминала GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME Слишком длинное имя файла GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES Не может быть открыто одновременно более 64 файлов GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS Форматных спецификаторов больше, чем параметров GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS Параметров больше, чем форматных спецификаторов GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND Сделка не найдена GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED Торговля для эксперта запрещена GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND Ордер не найден GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND Позиция не найдена GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED Не удалось отправить торговый запрос GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY Ошибочный идентификатор свойства торговли GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST С этого кода начинаются ошибки, задаваемые пользователем GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED Не удалось подключиться к указанному URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS URL не прошел проверку GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED Ошибка в результате выполнения HTTP запроса GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT Превышен таймаут получения данных GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME Ошибочное имя директории GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE Ошибочный хэндл файла GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME Недопустимое имя файла GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING Ошибочная форматная строка GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER Ошибочный параметр при внутреннем вызове функции клиентского терминала GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE В строке ошибочная дата GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT Испорченный объект строки GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER Испорченный параметр типа string GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME В строке ошибочное время GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY Массив нулевой длины GetLastError

FILE_ACCESS_DATE Дата последнего доступа к файлу FileGetInteger

FILE_ANSI Строки типа ANSI (однобайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FileOpen

FILE_BIN Двоичный режим чтения-записи (без преобразования из строки и в строку). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FileOpen

FILE_COMMON Расположение файла в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), копировании файлов (FileCopy(), FileMove()) и проверке существования файлов (FileIsExist()) FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE Дата создания FileGetInteger

FILE_CSV Файл типа csv (все записанные элементы преобразуются к строкам соответствующего типа, unicode или ansi, и разделяются разделителем). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FileOpen

FILE_END Получение признака конца файла FileGetInteger

FILE_EXISTS Проверка на существование FileGetInteger

FILE_IS_ANSI Файл открыт как ANSI (смотри FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY Файл открыт как бинарный (смотри FILE_BIN) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON Файл открыт в общей папке всех клиентских терминалов (смотри FILE_COMMON) FileGetInteger

FILE_IS_CSV Файл открыт как CSV (смотри FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE Файл открыт с возможностью чтения (смотри FILE_READ) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT Файл открыт как текстовый (смотри FILE_TXT) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE Файл открыт с возможностью записи (смотри FILE_WRITE) FileGetInteger

FILE_LINE_END Получение признака конца строки FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE Дата последнего изменения FileGetInteger

FILE_POSITION Позиция указателя в файле FileGetInteger

FILE_READ Файл открывается для чтения. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FileOpen

FILE_REWRITE Возможность перезаписывания файла функциями FileCopy() и FileMove(). Файл должен существовать или открываться для записи. В противном случае файл открыт не будет FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ Совместный доступ по чтению со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FileOpen

FILE_SHARE_WRITE Совместный доступ по записи со стороны нескольких программ. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()), но не заменяет при открытии файла необходимости указать FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FileOpen

FILE_SIZE Размер файла в байтах FileGetInteger

FILE_TXT Простой текстовый файл (тот же csv, однако разделитель не принимается во внимание). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FileOpen

FILE_UNICODE Строки типа UNICODE (двухбайтовые символы). Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()) FileOpen

FILE_WRITE Файл открывается для записи. Флаг используется при открытии файлов (FileOpen()). При открытии файла обязательно должен быть указан флаг FILE_WRITE и/или флаг FILE_READ FileOpen

FLT_DIG Количество значимых десятичных знаков Константы числовых типов

FLT_EPSILON Наименьшее число для которого выполняется условие 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 Константы числовых типов

FLT_MANT_DIG Количество битов в мантиссе Константы числовых типов

FLT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом float Константы числовых типов

FLT_MAX_10_EXP Максимальное десятичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

FLT_MAX_EXP Максимальное двоичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

FLT_MIN Минимальное положительное значение, которое может быть представлено типом float Константы числовых типов

FLT_MIN_10_EXP Минимальное десятичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

FLT_MIN_EXP Минимальное двоичное значение степени экспоненты Константы числовых типов

FRIDAY Пятница SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND Линия соответствует нисходящему тренду ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND Линия соответствует восходящему тренду ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE Линия челюстей Линии индикаторов

GATORLIPS_LINE Линия губ Линии индикаторов

GATORTEETH_LINE Линия зубов Линии индикаторов

IDABORT Выбрана кнопка Прервать (Abort) MessageBox

IDCANCEL Выбрана кнопка Отмена (Cancel) MessageBox

IDCONTINUE Выбрана кнопка Продолжить (Continue) MessageBox

IDIGNORE Выбрана кнопка Пропустить (Ignore) MessageBox

IDNO Выбрана кнопка Нет (No) MessageBox

IDOK Выбрана кнопка OK MessageBox

IDRETRY Выбрана кнопка Повтор (Retry) MessageBox

IDTRYAGAIN Выбрана кнопка Повторить (Try Again) MessageBox

IDYES Выбрана кнопка Да (Yes) MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Custom indicator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS Вспомогательные буферы для промежуточных вычислений SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX Цвета отрисовки SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA Данные для отрисовки SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS Точность отображения значений индикатора IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT Фиксированная высота собственного окна индикатора (команда препроцессора #property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR Цвет линии уровня IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS Количество уровней на окне индикатора IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE Стиль линии уровня IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT Описание уровня IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE Значение уровня IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH Толщина линии уровня IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM Максимум окна индикатора IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM Минимум окна индикатора IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME Короткое наименование индикатора IndicatorSetString

INT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом int Константы числовых типов

INT_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом int Константы числовых типов

INVALID_HANDLE Некорректный хэндл Прочие константы

IS_DEBUG_MODE Признак работы mq5-программы в режиме отладки Прочие константы

IS_PROFILE_MODE Признак работы mq5-программы в режиме профилирования Прочие константы

KIJUNSEN_LINE Линия Kijun-sen Линии индикаторов

LICENSE_DEMO Демо-версия платного продукта из Маркета. Работает только в тестере стратегий MQLInfoInteger

LICENSE_FREE Бесплатная неограниченная версия MQLInfoInteger

LICENSE_FULL Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций MQLInfoInteger

LICENSE_TIME Версия с ограниченной по времени лицензией MQLInfoInteger

LONG_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом long Константы числовых типов

LONG_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом long Константы числовых типов

LOWER_BAND Нижняя граница Линии индикаторов

LOWER_HISTOGRAM Нижняя гистограмма Линии индикаторов

LOWER_LINE Нижняя линия Линии индикаторов

M_E e Математические константы

M_PI pi Математические константы

MAIN_LINE Основная линия Линии индикаторов

MB_ABORTRETRYIGNORE Окно сообщения содержит три кнопки: Abort, Retry и Ignore MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE Окно сообщения содержит три кнопки: Cancel, Try Again, Continue MessageBox

MB_DEFBUTTON1 Первая кнопка MB_DEFBUTTON1 - кнопка выбрана по умолчанию, если MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, или MB_DEFBUTTON4 не определены MessageBox

MB_DEFBUTTON2 Вторая кнопка - кнопка по умолчанию MessageBox

MB_DEFBUTTON3 Третья кнопка - кнопка по умолчанию MessageBox

MB_DEFBUTTON4 Четвертая кнопка - кнопка по умолчанию MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING Изображение восклицательного знака MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK Изображение, состоящее из строчного знака i в круге MessageBox

MB_ICONQUESTION Изображение вопросительного знака MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND Изображение знака STOP MessageBox

MB_OK Окно сообщения содержит одну кнопку: OK. По умолчанию MessageBox

MB_OKCANCEL Окно сообщения содержит две кнопки: OK и Cancel MessageBox

MB_RETRYCANCEL Окно сообщения содержит две кнопки: Retry и Cancel MessageBox

MB_YESNO Окно сообщения содержит две кнопки: Yes и No MessageBox

MB_YESNOCANCEL Окно сообщения содержит три кнопки: Yes, No и Cancel MessageBox

MINUSDI_LINE Линия –DI Линии индикаторов

MODE_EMA Экспоненциальное усреднение Методы скользящих

MODE_LWMA Линейно-взвешенное усреднение Методы скользящих

MODE_SMA Простое усреднение Методы скользящих

MODE_SMMA Сглаженное усреднение Методы скользящих

MONDAY Понедельник SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG Признак работы запущенной программы в режиме отладки MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED Разрешение на использование DLL для данной запущенной программы MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE Признак работы запущенного эксперта на графике в режиме сбора фреймов результатов оптимизации MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE Тип лицензии модуля EX5. Лицензия относится именно к тому модулю EX5, из которого делается запрос с помощью MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE). MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT Максимально возможный объём динамической памяти для MQL5-программы в MB MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED Размер использованной памяти MQL5-программой в MB MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION Признак работы запущенной программы в процессе оптимизации MQLInfoInteger

MQL_PROFILER Признак работы запущенной программы в режиме профилирования кода MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME Имя запущенной MQL5-программы MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH Путь для данной запущенной программы MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE Тип mql5-программы MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы MQLInfoInteger

MQL_TESTER Признак работы запущенной программы в тестере MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED Разрешение на торговлю для данной запущенной программы MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE Признак работы запущенной программы в визуальном режиме тестирования MQLInfoInteger

NULL Ноль любого типа Прочие константы

OBJ_ALL_PERIODS Объект рисуется на всех таймфреймах ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE Левая ценовая метка Типы объектов

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Правая ценовая метка Типы объектов

OBJ_EVENT Объект "Событие", соответствующий событию в экономическом календаре Типы объектов

OBJ_FIBOTIMES Временные зоны Фибоначчи Типы объектов

OBJ_NO_PERIODS Объект не показывается ни на одном таймфрейме ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 Объект рисуется на дневных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 Объект рисуется на 1-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 Объект рисуется на 12-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 Объект рисуется на 2-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 Объект рисуется на 3-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 Объект рисуется на 4-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 Объект рисуется на 6-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 Объект рисуется на 8-часовых графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 Объект рисуется на 1-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 Объект рисуется на 10-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 Объект рисуется на 12-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 Объект рисуется на 15-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 Объект рисуется на 2-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 Объект рисуется на 20-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 Объект рисуется на 3-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 Объект рисуется на 30-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 Объект рисуется на 4-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 Объект рисуется на 5-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 Объект рисуется на 6-минутных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 Объект рисуется на месячных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 Объект рисуется на недельных графиках ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL Объект "Прямоугольная метка"для создания и оформления пользовательского графического интерфейса. Типы объектов

OBJ_REGRESSION Канал на линейной регрессии Типы объектов

OBJ_STDDEVCHANNEL Канал стандартного отклонения Типы объектов

OBJ_TRENDBYANGLE Трендовая линия по углу Типы объектов

OBJPROP_ALIGN Горизонтальное выравнивание текста в объекте "Поле ввода" (OBJ_EDIT) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR Положение точки привязки графического объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE Угол. Для объектов с еще не заданным углом, созданных из программы, значение равно EMPTY_VALUE ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE Код стрелки для объекта "Стрелка" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK Объект на заднем плане ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR Цвет фона для OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка". Смотри также Ресурсы ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR Цвет рамки для объекта OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE Тип рамки для объекта "Прямоугольная рамка" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID Идентификатор объекта "График" (OBJ_CHART). Позволяет работать со свойствами этого объекта как с обычным графиком с помощью функций из раздела Операции с графиками, но есть некоторые исключения. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE Масштаб для объекта "График" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR Цвет ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER Угол графика для привязки графического объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME Время создания объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE Признак отображения шкалы времени для объекта "График" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE Уровень волновой разметки Эллиота ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION Отклонение для канала стандартного отклонения ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION Тренд объекта Ганна ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES Отображение линий для волновой разметки Эллиота ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE Отображение полного эллипса для объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL Заливка объекта цветом (для OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT Шрифт ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE Размер шрифта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать кнопку "Все" в окне "Список объектов". ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR Цвет линии-уровня ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS Количество уровней ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE Стиль линии-уровня ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT Описание уровня ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE Значение уровня ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH Толщина линии-уровня ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME Имя объекта ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD Период для объекта "График" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE Координата цены ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE Признак отображения ценовой шкалы для объекта "График" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY Вертикальная линия продолжается на все окна графика ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT Луч продолжается влево ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT Луч продолжается вправо ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY Возможность редактирования текста в объекте Edit ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE Масштаб (свойство объектов Ганна и объекта "Дуги Фибоначчи") ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE Доступность объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED Выделенность объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE Состояние кнопки (Нажата/Отжата) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE Стиль ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL Символ для объекта "График" ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT Описание объекта (текст, содержащийся в объекте) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME Координата времени ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES Видимость объекта на таймфреймах ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно отключить показ подсказки, установив для нее значение "

" (перевод строки) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE Тип объекта ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH Толщина линии ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки (см. примечание) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки (см. примечание) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK). По умолчанию при создании значение выставляется равным нулю, но при необходимости можно повысить приоритет. При наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT Комментарий OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать. Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC Идентификатор эксперта выставившего ордер (предназначен для того, чтобы каждый эксперт выставлял свой собственный уникальный номер) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию. Идентификатор этой позиции и устанавливается исполненному ордеру в этот момент. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT Текущая цена по символу ордера OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN Цена, указанная в ордере OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT Цена постановки Limit ордера при срабатывании StopLimit ордера OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL Уровень Stop Loss OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE Статус ордера OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED Ордер снят клиентом OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED Ордер снят по истечении срока его действия OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED Ордер выполнен полностью OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL Ордер выполнен частично OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED Ордер принят OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED Ордер отклонен OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD Ордер в состоянии регистрации (выставление в торговую систему) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Ордер в состоянии удаления (удаление из торговой системы) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Ордер в состоянии модификации (изменение его параметров) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED Ордер проверен на корректность, но еще не принят брокером OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL Символ, по которому выставлен ордер OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE Время исполнения или снятия ордера OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC Время исполнения/снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION Время истечения ордера OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP Время постановки ордера OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC Время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED Ордер будет действовать до даты истечения OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP Уровень Take Profit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE Тип ордера OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY Рыночный ордер на покупку OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Отложенный ордер Buy Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP Отложенный ордер Buy Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Buy Limit по цене StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING Тип исполнения по остатку OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL Рыночный ордер на продажу OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Отложенный ордер Sell Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP Отложенный ордер Sell Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT По достижении цены ордера выставляется отложенный ордер Sell Limit по цене StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME Время жизни ордера OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT Невыполненный объем OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL Первоначальный объем при постановке ордера OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT Текущий период Периоды графиков

PERIOD_D1 1 день Периоды графиков

PERIOD_H1 1 час Периоды графиков

PERIOD_H12 12 часов Периоды графиков

PERIOD_H2 2 часа Периоды графиков

PERIOD_H3 3 часа Периоды графиков

PERIOD_H4 4 часа Периоды графиков

PERIOD_H6 6 часов Периоды графиков

PERIOD_H8 8 часов Периоды графиков

PERIOD_M1 1 минута Периоды графиков

PERIOD_M10 10 минут Периоды графиков

PERIOD_M12 12 минут Периоды графиков

PERIOD_M15 15 минут Периоды графиков

PERIOD_M2 2 минуты Периоды графиков

PERIOD_M20 20 минут Периоды графиков

PERIOD_M3 3 минуты Периоды графиков

PERIOD_M30 30 минут Периоды графиков

PERIOD_M4 4 минуты Периоды графиков

PERIOD_M5 5 минут Периоды графиков

PERIOD_M6 6 минут Периоды графиков

PERIOD_MN1 1 месяц Периоды графиков

PERIOD_W1 1 неделя Периоды графиков

PLOT_ARROW Код стрелки для стиля DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT Смещение стрелок по вертикали для стиля DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES Количество цветов PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN Количество начальных баров без отрисовки и значений в DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE Тип графического построения PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE Пустое значение для построения, для которого нет отрисовки PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL Имя индикаторной графической серии для отображения в окне DataWindow. Для сложных графических стилей, требующих для отображения несколько индикаторных буферов, имена для каждого буфера можно задать с использованием ";" в качестве разделителя. Пример кода приведен в DRAW_CANDLES PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR Индекс буфера, содержащего цвет отрисовки PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE Стиль линии отрисовки PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH Толщина линии отрисовки PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT Сдвиг графического построения индикатора по оси времени в барах PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA Признак отображения значений построения в окне DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE Линия +DI Линии индикаторов

POINTER_AUTOMATIC Указатель любого объекта, созданного автоматически (без использования new()) CheckPointer

POINTER_DYNAMIC Указатель объекта, созданного оператором new CheckPointer

POINTER_INVALID Некорректный указатель CheckPointer

POSITION_COMMENT Комментарий к позиции PositionGetString

POSITION_COMMISSION Коммисия PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Переворот позиции не изменяет идентификатора позиции. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC Magic number для позиции (смотри ORDER_MAGIC) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT Текущая цена по символу PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN Цена позиции PositionGetDouble

POSITION_PROFIT Текущая прибыль PositionGetDouble

POSITION_SL Уровень Stop Loss для открытой позиции PositionGetDouble

POSITION_SWAP Накопленный своп PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL Символ, по которому открыта позиция PositionGetString

POSITION_TIME Время открытия позиции PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC Время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE Время изменения позиции в секундах с 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC Время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TP Уровень Take Profit для открытой позиции PositionGetDouble

POSITION_TYPE Тип позиции PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY Покупка PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL Продажа PositionGetInteger

POSITION_VOLUME Объем позиции PositionGetDouble

PRICE_CLOSE Цена закрытия Ценовые константы

PRICE_HIGH Максимальная за период цена Ценовые константы

PRICE_LOW Минимальная за период цена Ценовые константы

PRICE_MEDIAN Медианная цена, (high+low)/2 Ценовые константы

PRICE_OPEN Цена открытия Ценовые константы

PRICE_TYPICAL Типичная цена, (high+low+close)/3 Ценовые константы

PRICE_WEIGHTED Средневзвешенная цена, (high+low+close+close)/4 Ценовые константы

PROGRAM_EXPERT Эксперт MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR Индикатор MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT Скрипт MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT Активирован другой счет либо произошло переподключение к торговому серверу вследствие изменения настроек счета UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE Символ или период графика был изменен UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE График закрыт UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE Терминал был закрыт UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED Признак того, что обработчик OnInit() вернул ненулевое значение UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS Входные параметры были изменены пользователем UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM Эксперт прекратил свою работу, вызвав функцию ExpertRemove() UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE Программа перекомпилирована UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE Программа удалена с графика UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE Применен другой шаблон графика UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY Суббота SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR Текущая позиция файлового указателя FileSeek

SEEK_END Конец файла FileSeek

SEEK_SET Начало файла FileSeek

SENKOUSPANA_LINE Линия Senkou Span A Линии индикаторов

SENKOUSPANB_LINE Линия Senkou Span B Линии индикаторов

SERIES_BARS_COUNT Количество баров по символу-периоду на данный момент SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE Самая первая дата по символу-периоду на данный момент SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE Время открытия последнего бара по символу-периоду SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE Самая первая дата в истории по символу на сервере независимо от периода SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE Самая первая дата в истории по символу в клиентском терминале независимо от периода SeriesInfoInteger

SHORT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом short Константы числовых типов

SHORT_MIN Минимальное значение, которое может быть представлено типом short Константы числовых типов

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Логин автора сигнала SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE Баланс счета SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER Наименование брокера (компании) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Сервер брокера SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Валюта счета сигнала SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Дата начала мониторинга сигнала SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY Средства на счете SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN Прирост счета в процентах SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID ID сигнала SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE Плечо торгового счета SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Максимальная просадка SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME Имя сигнала SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS Результат торговли в пипсах SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE Цена подписки на сигнал SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING Позиция в рейтинге сигналов SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI Значение ROI (Return on Investment) сигнала в % SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Количество подписчиков SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES Количество трейдов SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Флаг копирования Stop Loss и Take Profit SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Ограничения по депозиту (в %) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Процент для конвертации объема сделки SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID id сигнала, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME Имя сигнала, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Флаг разрешения на копирование сделок по подписке SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE Сигнальная линия Линии индикаторов

STAT_BALANCE_DD Максимальная просадка баланса в деньгах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, берется наибольшее значение. TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Просадка баланса в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в процентах (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT Просадка баланса в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки баланса в деньгах (STAT_BALANCE_DD). TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN Минимальное значение баланса TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX Максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES Количество трейдов, сформировавших STAT_CONLOSSMAX (максимальный убыток в последовательности убыточных трейдов) TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX Максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES Количество трейдов, сформировавших STAT_CONPROFITMAX (максимальная прибыль в последовательности прибыльных трейдов) TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER Значение рассчитанного пользовательского критерия оптимизации, возвращаемого функцией OnTester() TesterStatistics

STAT_DEALS Количество совершенных сделок TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD Максимальная просадка средств в деньгах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, берется наибольшее значение. TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Просадка средств в деньгах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в процентах (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Максимальная просадка средств в процентах. В процессе торговли средства могут испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT Просадка средств в процентах, которая была зафиксирована в момент максимальной просадки средств в деньгах (STAT_EQUITY_DD). TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN Минимальное значение собственных средств TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF Математическое ожидание выигрыша TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS Общий убыток, сумма всех убыточных (отрицательных) трейдов. Значение меньше или равно нулю TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT Общая прибыль, сумма всех прибыльных (положительных) трейдов. Значение больше или равно нулю TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT Значение начального депозита TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES Длинные трейды TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES Убыточные трейды TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Средняя длина убыточной серии трейдов TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES Количество трейдов в самой длинной серии убыточных трейдов STAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES Общий убыток в самой длинной серии убыточных трейдов TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES Количество трейдов в самой длинной серии прибыльных трейдов STAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS Общая прибыль в самой длинной серии прибыльных трейдов TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE Максимальный убыток – наименьшее значение среди всех убыточных трейдов. Значение меньше или равно нулю TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE Максимальная прибыль – наибольшее значение среди всех прибыльных трейдов. Значение больше или равно нулю TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL Минимальное достигнутое значение уровня маржи TesterStatistics

STAT_PROFIT Чистая прибыль по окончании тестирования, сумма STAT_GROSS_PROFIT и STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS всегда меньше или равно нулю) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR Прибыльность – отношение STAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Если STAT_GROSS_LOSS=0, то прибыльность принимает значение DBL_MAX TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES Длинные прибыльные трейды TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Короткие прибыльные трейды TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES Прибыльные трейды TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Средняя длина прибыльной серии трейдов TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR Фактор восстановления – отношение STAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO Коэффициент Шарпа TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES Короткие трейды TesterStatistics

STAT_TRADES Количество трейдов TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL Количество выведенных со счета средств TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE Построение по ценам Close/Close Ценовые константы

STO_LOWHIGH Построение по ценам Low/High Ценовые константы

STYLE_DASH Прерывистая линия Стили рисования

STYLE_DASHDOT Штрих-пунктирная линия Стили рисования

STYLE_DASHDOTDOT Штрих - две точки Стили рисования

STYLE_DOT Пунктирная линия Стили рисования

STYLE_SOLID Сплошная линия Стили рисования

SUNDAY Воскресенье SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK Ask - лучшее предложение на покупку SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH Максимальный Ask за день SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW Минимальный Ask за день SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK Источник текущей котировки SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS Имя базового актива для производного инструмента SymbolInfoString

SYMBOL_BID Bid - лучшее предложение на продажу SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH Максимальный Bid за день SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW Минимальный Bid за день SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode – расчет залога и прибыли для CFD SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode – расчет залога и прибыли для CFD на индексы SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode – расчет залога и прибыли для CFD при торговле с плечом SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на бирже SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode – расчет залога и прибыли для торговли фьючерсными контрактами на FORTS. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode – расчет залога и прибыли для торговли ценными бумагами на бирже SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode – расчет прибыли и маржи для Форекс SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode – расчет залога и прибыли для фьючерсов SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - инструмент используется в качестве неторгуемого актива на торговом счете. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE Базовая валюта инструмента SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Валюта в которой вычисляется залоговые средства SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Валюта прибыли SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION Строковое описание символа SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS Количество знаков после запятой SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY Ордер действителен до конца дня SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC Ордер действителен неограниченно по времени до явной его отмены SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE Флаги разрешенных режимов истечения ордера SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED Срок истечения указывается в ордере SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY День истечения указывается в ордере SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME Дата окончания торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC В данном случае трейдер соглашается совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен. Возможность использования IOC ордеров определяется на торговом сервере. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE Флаги разрешенных режимов заливки ордера SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN Имя торгового символа в системе международных идентификационных кодов ценных бумаг — ISIN (International Securities Identification Number). Международный идентификационный код ценной бумаги — это 12-разрядный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу. Наличие данного свойства символа определяется на стороне торгового сервера. SymbolInfoString

SYMBOL_LAST Цена, по которой совершена последняя сделка SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH Максимальный Last за день SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW Минимальный Last за день SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Поддерживающая маржа по инструменту. В случае если задана – указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, удерживаемой с одного лота. Используется при проверке средств клиента при изменении состояния счета клиента. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Тип опциона SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Европейский тип опциона – может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Американский тип опциона – может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Право опциона (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива. SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT Разрешены лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET Разрешены рыночные ордера (Buy и Sell) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE Флаги разрешенных типов ордера SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL Разрешена установка Stop Loss SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP Разрешены стоп-ордера (Buy Stop и Sell Stop) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT Разрешены стоп-лимит ордера (Buy Stop Limit и Sell Stop Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP Разрешена установка Take Profit SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH Путь в дереве символов SymbolInfoString

SYMBOL_POINT Значение одного пункта SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT Признак того, что символ выбран в Market Watch SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW Средневзвешенная цена сессии SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Общее число ордеров на покупку в текущий момент SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Общий объём ордеров на покупку в текущий момент SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE Цена закрытия сессии SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS Количество сделок в текущей сессии SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST Cуммарный объём открытых позиций SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN Цена открытия сессии SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Максимально допустимое значение цены на сессию SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Минимально допустимое значение цены на сессию SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Цена поставки на текущую сессию SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Общее число ордеров на продажу в текущий момент SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Общий объём ордеров на продажу в текущий момент SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER Cуммарный оборот в текущую сессию SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME Cуммарный объём сделок в текущую сессию SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD Размер спреда в пунктах SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT Признак плавающего спреда SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME Дата начала торгов по инструменту (обычно используется для фьючерсов) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG Значение свопа в покупку SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE Модель расчета свопа SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Свопы начисляются в деньгах в валюте депозита клиента SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Свопы начисляются в деньгах в маржинальной валюте символа SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Свопы начисляются в деньгах в базовой валюте символа SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Нет свопов SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Свопы начисляются в годовых процентах от цены инструмента на момент расчета свопа(банковский режим – 360 дней в году) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Свопы начисляются в годовых процентах от цены открытия позиции по символу (банковский режим – 360 дней в году) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Свопы начисляются в пунктах SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по текущей цене Bid +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Свопы начисляются переоткрытием позиции. В конце торгового дня позиция принудительно закрывается. На следующий день позиция переоткрывается по цене закрытия +/- указанное количество пунктов (в параметрах SYMBOL_SWAP_LONG и SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS День недели для начисления тройного свопа SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT Значение свопа в продажу SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Максимальное количество показываемых заявок в стакане. Для инструментов, не имеющих очереди заявок, значение равно 0 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME Время последней котировки SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Способ вычисления стоимости контракта SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Размер торгового контракта SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Биржевое исполнение SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Торговля по потоковым ценам SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Исполнение ордеров по рынку SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Торговля по запросу SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE Режим заключения сделок SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Дистанция заморозки торговых операций (в пунктах) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE Тип исполнения ордеров SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Разрешены только операции закрытия позиций SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Торговля по символу запрещена SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Нет ограничений на торговые операции SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Разрешены только покупки SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Разрешены только продажи SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Минимальный отступ в пунктах от текущей цены закрытия для установки Stop ордеров SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Минимальное изменение цены SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Значение SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Рассчитанная стоимость тика для убыточной позиции SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Рассчитанная стоимость тика для прибыльной позиции SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME Volume - объем в последней сделке SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Максимально допустимый для данного символа совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров в одном направлении (покупка или продажа). Например, при ограничении в 5 лотов можно иметь открытую позицию на покупку объемом 5 лотов и выставить отложенный ордер Sell Limit объемом 5 лотов. Но при этом нельзя выставить отложенный ордер Buy Limit (поскольку совокупный объем в одном направлении превысит ограничение) или выставить Sell Limit объемом более 5 лотов. SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX Максимальный объем для заключения сделки SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN Минимальный объем для заключения сделки SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP Минимальный шаг изменения объема для заключения сделки SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH Максимальный Volume за день SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW Минимальный Volume за день SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE Линия Tenkan-sen Линии индикаторов

TERMINAL_BUILD Номер билда запущенного терминала TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Баланс пользователя в MQL5.community TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Наличие подключения к MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY Имя компании TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED Наличие подключения к торговому серверу TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES Количество процессоров в системе TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH Папка, в которой хранятся данные терминала TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE Объем свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала (агента), в MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED Разрешение на использование DLL TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED Разрешение на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED Разрешение на отправку отчетов по FTP на указанный сервер для указанного в настройках терминала торгового счета TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE Язык терминала TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS Максимальное количество баров на графике TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Размер свободной памяти процесса терминала (агента)в MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Размер физической памяти в системе, в MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL Размер памяти, доступной процессу терминала (агента), в MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED Размер памяти, использованной терминалом (агентом), в MB TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME Имя терминала TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Разрешение на отправку уведомлений на смартфон TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT Версия поддерживаемой OpenCL в виде 0x00010002 = 1.2. "0" означает, что OpenCL не поддерживается TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH Папка, из которой запущен терминал TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST Последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI Разрешающая способность вывода информации на экран TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 Признак "64 битный терминал" TerminalInfoInteger

THURSDAY Четверг SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY Изменить параметры ранее установленного торгового ордера MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL Запрос отменен трейдером MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Автотрейдинг запрещен клиентским терминалом MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION Нет соединения с торговым сервером MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE Заявка выполнена MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Заявка выполнена частично MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR Ошибка обработки запроса MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN Ордер или позиция заморожены MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID Неправильный запрос MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Неверная дата истечения ордера в запросе MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Указан неподдерживаемый тип исполнения ордера по остатку MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Неверный или запрещённый тип ордера MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Неправильная цена в запросе MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Неправильные стопы в запросе MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Неправильный объем в запросе MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS Достигнут лимит на количество отложенных ордеров MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED Запрос заблокирован для обработки MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Рынок закрыт MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES В запросе нет изменений MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY Нет достаточных денежных средств для выполнения запроса MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Операция разрешена только для реальных счетов MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Состояние ордера изменилось MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED Ордер размещен MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Позиция с указанным POSITION_IDENTIFIER уже закрыта MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Цены изменились MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Отсутствуют котировки для обработки запроса MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT Запрос отвергнут MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE Реквота MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Автотрейдинг запрещен сервером MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT Запрос отменен по истечению времени MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Слишком частые запросы MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Торговля запрещена MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE Удаление сделки из истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка удаляется на сервере. Например, сделка была удалена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Изменение сделки в истории. Возможны ситуации, когда ранее исполненная сделка изменяется на сервере. Например, сделка была изменена во внешней торговой системе (бирже), куда она была выведена брокером. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD Добавление ордера в историю в результате исполнения или отмены. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE Удаление ордера из истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Изменение ордера, находящегося в истории ордеров. Данный тип предусмотрен для расширения функциональности на стороне торгового сервера. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD Добавление нового открытого ордера. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE Удаление ордера из списка открытых. Ордер может быть удален из открытых в результате выставления соответствующего запроса либо в результате исполнения (заливки) и переноса в историю. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Изменение открытого ордера. К данным изменениям относятся не только явные изменения со стороны клиентского терминала или торгового сервера, но также и изменение его состояния при выставлении (например, переход из состояния ORDER_STATE_STARTED в ORDER_STATE_PLACED или из ORDER_STATE_PLACED в ORDER_STATE_PARTIAL и т.д.). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION Изменение позиции, не связанное с исполнением сделки. Данный тип транзакции свидетельствует именно о том, что позиция была изменена на стороне торгового сервера. У позиции может быть изменен объем, цена открытия, а также уровни Stop Loss и Take Profit. Информация об изменениях передается в структуре MqlTradeTransaction через обработчик OnTradeTransaction. Изменение позиции (добавление, изменение или ликвидация) в результате совершения сделки не влечет за собой появление транзакции TRADE_TRANSACTION_POSITION. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST Уведомление о том, что торговый запрос обработан сервером, и результат его обработки получен. Для транзакций данного типа в структуре MqlTradeTransaction необходимо анализировать только одно поле - type (тип транзакции). Для получения дополнительной информации необходимо анализировать второй и третий параметры функции OnTradeTransaction (request и result). MqlTradeTransaction

TUESDAY Вторник SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом uchar Константы числовых типов

UINT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом uint Константы числовых типов

ULONG_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong Константы числовых типов

UPPER_BAND Верхняя граница Линии индикаторов

UPPER_HISTOGRAM Верхняя гистограмма Линии индикаторов

UPPER_LINE Верхняя линия Линии индикаторов

USHORT_MAX Максимальное значение, которое может быть представлено типом ushort Константы числовых типов

VOLUME_REAL Торговый объем Ценовые константы

VOLUME_TICK Тиковый объем Ценовые константы

WEDNESDAY Среда SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY Означает количество элементов, оставшееся до конца массива, то есть, будет обработан весь массив Прочие константы