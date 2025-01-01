SignalUnsubscribe

Отменяет подписку на копирование торгового сигнала.

bool SignalUnsubscribe();

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успешной отмены подписки на копирование торгового сигнала, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().