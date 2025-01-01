Справочник MQL5Управление сигналамиSignalUnsubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalUnsubscribe
Отменяет подписку на копирование торгового сигнала.
|
bool SignalUnsubscribe();
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успешной отмены подписки на копирование торгового сигнала, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().