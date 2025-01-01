- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorName
Возвращает короткое имя индикатора по номеру в списке индикаторов на указанном окна графика.
|
string ChartIndicatorName(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.
index
[in] Индекс индикатора в списке индикаторов. Нумерация индикаторов начинается с нуля, то есть самый первый индикатор в списке имеет нулевой индекс. Количество индикаторов в списке можно получить функцией ChartIndicatorsTotal().
Возвращаемое значение
Короткое имя индикатора, которое задается в свойстве INDICATOR_SHORTNAME функцией IndicatorSetString(). Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Не следует путать короткое имя индикатора и имя файла, которое указывается при создании индикатора функциями iCustom() и IndicatorCreate(). Если короткое наименование индикатора не задается явным образом, то при компиляции в нем указывается имя файла с исходным кодом индикатора.
Необходимо правильно формировать короткое имя индикатора, которое с помощью функции IndicatorSetString() записывается в свойство INDICATOR_SHORTNAME. Мы рекомендуем, чтобы короткое имя содержало значения входных параметров индикатора, так как идентификация удаляемого с графика индикатора в функции ChartIndicatorDelete() производится именно по короткому имени.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()