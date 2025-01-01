ДокументацияРазделы
MarketBookRelease 

MarketBookRelease

Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана.

bool  MarketBookRelease(
   string  symbol      // имя символа
   );

Параметры

symbol

[in]  Имя символа.

Возвращаемое значение

Значение true в случае успешного закрытия, иначе false.

Примечание

Обычно эта функция должна вызываться из функции OnDeinit() в том случае, если в функции OnInit() была вызвана соответствующая функция MarketBookAdd(). Либо должна вызываться из деструктора класса, если в конструкторе этого класса вызывается соответствующая функция MarketBookAdd().

Пример:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- откроем стакан цен по символу SYMBOL_NAME
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- выведем в журнал сообщение об успешном открытии стакана цен
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- подождём 2 секунды
   Sleep(2000);
   
//--- по завершении работы выполним отписку от открытого стакана цен
//--- в журнал выведем сообщения об успешной отписке от стакана цен, либо об ошибке
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
   результат:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

