- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Обеспечивает закрытие стакана цен по указанному инструменту, а также отменяет подписку на получение извещений об изменении указанного стакана.
bool MarketBookRelease(
Параметры
symbol
[in] Имя символа.
Возвращаемое значение
Значение true в случае успешного закрытия, иначе false.
Примечание
Обычно эта функция должна вызываться из функции OnDeinit() в том случае, если в функции OnInit() была вызвана соответствующая функция MarketBookAdd(). Либо должна вызываться из деструктора класса, если в конструкторе этого класса вызывается соответствующая функция MarketBookAdd().
Пример:
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
