#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- откроем стакан цен по символу SYMBOL_NAME

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- выведем в журнал сообщение об успешном открытии стакана цен

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- подождём 2 секунды

Sleep(2000);



//--- по завершении работы выполним отписку от открытого стакана цен

//--- в журнал выведем сообщения об успешной отписке от стакана цен, либо об ошибке

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

результат:

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}