DebugBreak
Программная точка останова при отладке.
void DebugBreak();
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения.
Примечание
Прерывание выполнения mql5-программы происходит только в том случае, если программа запущена в режиме отладки. Функцию можно использовать для просмотра значений переменных и/или дальнейшего пошагового выполнения.
Пример:
