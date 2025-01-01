ДокументацияРазделы
DebugBreak

Программная точка останова при отладке.

void  DebugBreak();

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения.

Примечание

Прерывание выполнения mql5-программы происходит только в том случае, если программа запущена в режиме отладки. Функцию можно использовать для просмотра значений переменных и/или дальнейшего пошагового выполнения.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- скомпилировать файл по F5
//--- в режиме отладки при i == j остановимся на строке DebugBreak()  
   for(int i=0,j=20i<20i++,j--)
     {
      if(i==j)
         DebugBreak();
     }
  }