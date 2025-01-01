//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- скомпилировать файл по F5

//--- в режиме отладки при i == j остановимся на строке DebugBreak()

for(int i=0,j=20; i<20; i++,j--)

{

if(i==j)

DebugBreak();

}

}