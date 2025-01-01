- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Возвращает наименование указанного символа.
|
string SymbolName(
Параметры
pos
[in] Номер символа по порядку.
selected
[in] Режим запроса. Если значение true, то символ берется из списка выбранных в MarketWatch. Если значение false, то символ берется из общего списка.
Возвращаемое значение
Значение типа string c именем символа.
Пример:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"