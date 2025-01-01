ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Получение рыночной информацииSymbolName 

SymbolName

Возвращает наименование указанного символа.

string  SymbolName(
   int   pos,          // номер в списке
   bool  selected      // true – только символы в MarketWatch
   );

Параметры

pos

[in]  Номер символа по порядку.

selected

[in]  Режим запроса. Если значение true, то символ берется из списка выбранных в MarketWatch. Если значение false, то символ берется из общего списка.

Возвращаемое значение

Значение типа string c именем символа.

Пример:

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- зададим флаг результата поиска символа на сервере
   bool found = false;
   
//--- найдём символ 'SYMBOL_NAME' в списке всех символов сервера
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- получаем имя символа в списке по индексу цикла
      string name = SymbolName(ifalse);
      
      //--- если это искомый символ - распечатаем в журнале его имя и позицию в списке и выйдем из цикла
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- если символ не найден на сервере - сообщим об этом перед завершением работы
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }