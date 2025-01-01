#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- зададим флаг результата поиска символа на сервере

bool found = false;



//--- найдём символ 'SYMBOL_NAME' в списке всех символов сервера

int total = SymbolsTotal(false);

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- получаем имя символа в списке по индексу цикла

string name = SymbolName(i, false);



//--- если это искомый символ - распечатаем в журнале его имя и позицию в списке и выйдем из цикла

if(name == SYMBOL_NAME)

{

PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d", name, i);

found = true;

break;

}

}



//--- если символ не найден на сервере - сообщим об этом перед завершением работы

if(!found)

PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server.", SYMBOL_NAME);

}