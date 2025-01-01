Справочник MQL5Работа с DirectXDXShaderSet
DXShaderSet
Устанавливает шейдер для отрисовки.
bool DXShaderSet(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
shader
[in] Хендл шейдера, созданного в DXShaderCreate().
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Для отрисовки одновременно может использоваться несколько типов шейдеров – вершинный, геометрический, пиксельный.