ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXShaderSet 

DXShaderSet

Устанавливает шейдер для отрисовки.

bool  DXShaderSet(
   int  context,      // хендл на графический контекст
   int  shader        // хендл шейдера
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

shader

[in]  Хендл шейдера, созданного в DXShaderCreate().

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Для отрисовки одновременно может использоваться несколько типов шейдеров – вершинный, геометрический, пиксельный.