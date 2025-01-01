- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Digits
Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика.
|
int Digits();
Возвращаемое значение
Значение переменной _Digits, в которой хранится количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+