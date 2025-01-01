ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Проверка состоянияDigits 

Digits

Возвращает количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика.

int  Digits();

Возвращаемое значение

Значение переменной _Digits, в которой хранится количество десятичных знаков после запятой, определяющее точность измерения цены символа текущего графика.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем количество десятичных знаков после запятой для символа текущего графика
   int digits = Digits();
   
//--- выводим полученные данные в журнал
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
   /*
   результат:
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
   */
  }