//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем количество десятичных знаков после запятой для символа текущего графика

int digits = Digits();



//--- выводим полученные данные в журнал

Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: ", digits);

/*

результат:

Number of decimal digits for the current chart symbol: 5

*/

}