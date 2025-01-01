ObjectDelete

Удаляет объект с указанным именем с указанного графика.

bool ObjectDelete(

long chart_id,

string name

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in] Имя удаляемого объекта.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешной постановке команды в очередь указанного графика, иначе false.

Примечание

При вызове ObjectDelete() всегда используется асинхронный вызов, поэтому функция возвращает только результат постановки команды в очередь графика. В этом случае true означает только то, что команда успешно поставлена в очередь, сам результат её выполнения неизвестен.

Для проверки результата выполнения можно использовать функцию ObjectFind() или любые функции, запрашивающие свойства объекта, например вида ObjectGetXXX. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд графика и дожидаются результата выполнения (так как являются синхронными вызовами), то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():

событие удаления объекта со старым именем;

событие создания графического объекта с новым именем.

Пример: