- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectDelete
Удаляет объект с указанным именем с указанного графика.
bool ObjectDelete(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
name
[in] Имя удаляемого объекта.
Возвращаемое значение
Возвращает true при успешной постановке команды в очередь указанного графика, иначе false.
Примечание
При вызове ObjectDelete() всегда используется асинхронный вызов, поэтому функция возвращает только результат постановки команды в очередь графика. В этом случае true означает только то, что команда успешно поставлена в очередь, сам результат её выполнения неизвестен.
Для проверки результата выполнения можно использовать функцию ObjectFind() или любые функции, запрашивающие свойства объекта, например вида ObjectGetXXX. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд графика и дожидаются результата выполнения (так как являются синхронными вызовами), то есть могут быть затратными по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
При переименовании графического объекта одновременно формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():
- событие удаления объекта со старым именем;
- событие создания графического объекта с новым именем.
Пример:
