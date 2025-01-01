ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Графические объектыObjectDelete 

ObjectDelete

Удаляет объект с указанным именем с указанного графика.

bool  ObjectDelete(
   long    chart_id,     // идентификатор графика
   string  name          // имя объекта
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

name

[in]  Имя удаляемого объекта.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешной постановке команды в очередь указанного графика, иначе false.

Примечание

При вызове ObjectDelete() всегда используется асинхронный вызов, поэтому функция возвращает только результат постановки команды в очередь графика. В этом случае true означает только то, что команда успешно поставлена в очередь, сам результат её выполнения неизвестен.

Для проверки результата выполнения можно использовать функцию ObjectFind() или любые функции, запрашивающие свойства объекта, например вида ObjectGetXXX. Но при этом следует иметь в виду, что такие функции ставятся в конец очереди команд графика и дожидаются результата выполнения (так как являются синхронными вызовами), то есть могут быть затратными по времени.  Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

При переименовании графического объекта одновременно  формируются два события, которые можно обработать в эксперте или индикаторе функцией OnChartEvent():

  • событие удаления объекта со старым именем;
  • событие создания графического объекта с новым именем.

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- идентификатор графика
   long chart_id=ChartID();
 
//--- в цикле по всем графическим объектам чарта
   int obj_total=ObjectsTotal(chart_id);
   for(int i=obj_total-1i>=0i--)
     {
      //--- пропускаем каждый второй объект 
      if(i%2==0)
         continue;
      
      //--- получаем наименование графического объекта
      //--- если это метка сделки автоторговли - пропускаем этот объект
      string obj_name=ObjectName(chart_idi);
      if(StringFind(obj_name"autotrade")==0)
         continue;
      
      //--- удаляем графический объект с чарта с идентификатором chart_id
      ResetLastError();
      if(ObjectDelete(chart_idobj_name))
        {
         PrintFormat("[%d] Graphic object named \"%s\" removed from the chart with ID #%I64d"iobj_namechart_id);
        }
      else
        {
         Print("ObjectDelete() failed. Error "GetLastError());
        }
     }
   /*
   результат для графика, где размещены 6 графических объектов и метки автоторговли (пропускаются):
   [659Graphic object named "M30 Rectangle 5636" removed from the chart with ID #128968168951083984
   [657Graphic object named "M30 Trendline 40731" removed from the chart with ID #128968168951083984
   [1Graphic object named "M30 Vertical Line 13600" removed from the chart with ID #128968168951083984
   */
  }