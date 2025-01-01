//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры

input string InpSrc="source.txt"; // источник

input string InpDst="destination.txt"; // копия

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 или UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- отобразим содержимое источника (он должен существовать)

if(!FileDisplay(InpSrc))

return;

//--- проверим, существует ли уже файл копии (не обязан быть создан)

if(!FileDisplay(InpDst))

{

//--- файл копии не существует, копирование без флага FILE_REWRITE (правильное копирование)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

}

else

{

//--- файл копии уже существует, попробуем скопировать без флага FILE_REWRITE (неправильное копирование)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

//--- содержимое файла InpDst останется прежним

FileDisplay(InpDst);

//--- скопируем еще раз с флагом FILE_REWRITE (правильное копирование при существовании файла)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))

Print("File is copied!");

else

Print("File is not copied!");

}

//--- получили копию файла InpSrc

FileDisplay(InpDst);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Чтение содержимого файла |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FileDisplay(const string file_name)

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- откроем файл

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- отобразим в цикле содержимое файла

Print("+---------------------+");

PrintFormat("File name = %s",file_name);

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

Print("+---------------------+");

//--- закроем файл

FileClose(file_handle);

return(true);

}

//--- не удалось открыть файл

PrintFormat("%s is not opened, error = %d",file_name,GetLastError());

return(false);

}