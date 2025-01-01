ДокументацияРазделы
Копирует исходный файл из локальной или общей папки в другой файл.

bool  FileCopy(
   const string  src_file_name,     // имя файла источника
   int           common_flag,       // расположение файла
   const string  dst_file_name,     // имя файла назначения
   int           mode_flags         // способ доступа и/или расположение файла
   );

Параметры

src_file_name

[in]  Имя файла для копирования.

common_flag

[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке (например, common_flag=0).

dst_file_name

[in]  Имя результатного файла.

mode_flags

[in] Флаги доступа. Параметр может содержать только 2 флага: FILE_REWRITE и/или FILE_COMMON - остальные флаги игнорируются. Если файл уже существует и при этом не был указан флаг FILE_REWRITE, то файл не будет переписан, и функция возвратит false.

Возвращаемое значение

В случае неудачи функция возвращает false.

Примечание

Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".

Если новый файл существовал, то копирование будет производиться в зависимости от наличия флага FILE_REWRITE в значении параметра mode_flags.

Пример:

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры
input string InpSrc="source.txt";       // источник
input string InpDst="destination.txt";  // копия
input int    InpEncodingType=FILE_ANSI// ANSI=32 или UNICODE=64
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- отобразим содержимое источника (он должен существовать)
   if(!FileDisplay(InpSrc))
      return;
//--- проверим, существует ли уже файл копии (не обязан быть создан)
   if(!FileDisplay(InpDst))
     {
      //--- файл копии не существует, копирование без флага FILE_REWRITE (правильное копирование)
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
     }
   else
     {
      //--- файл копии уже существует, попробуем скопировать без флага FILE_REWRITE (неправильное копирование)
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
      //--- содержимое файла InpDst останется прежним
      FileDisplay(InpDst);
      //--- скопируем еще раз с флагом FILE_REWRITE (правильное копирование при существовании файла)
      if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))
         Print("File is copied!");
      else
         Print("File is not copied!");
     }
//--- получили копию файла InpSrc
   FileDisplay(InpDst);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Чтение содержимого файла                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FileDisplay(const string file_name)
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- откроем файл
   int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);
   if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- отобразим в цикле содержимое файла
      Print("+---------------------+");
      PrintFormat("File name = %s",file_name);
      while(!FileIsEnding(file_handle))
         Print(FileReadString(file_handle));
      Print("+---------------------+");
      //--- закроем файл
      FileClose(file_handle);
      return(true);
     }
//--- не удалось открыть файл
   PrintFormat("%s is not opened, error = %d",file_name,GetLastError());
   return(false);
  }