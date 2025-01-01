- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileCopy
Копирует исходный файл из локальной или общей папки в другой файл.
|
bool FileCopy(
Параметры
src_file_name
[in] Имя файла для копирования.
common_flag
[in] Флаг, определяющий местоположение файла. Если common_flag=FILE_COMMON, то файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. В противном случае файл находится в локальной папке (например, common_flag=0).
dst_file_name
[in] Имя результатного файла.
mode_flags
[in] Флаги доступа. Параметр может содержать только 2 флага: FILE_REWRITE и/или FILE_COMMON - остальные флаги игнорируются. Если файл уже существует и при этом не был указан флаг FILE_REWRITE, то файл не будет переписан, и функция возвратит false.
Возвращаемое значение
В случае неудачи функция возвращает false.
Примечание
Из соображений безопасности в языке MQL5 строго контролируется работа с файлами. Файлы, с которыми проводятся файловые операции средствами языка MQL5, не могут находиться за пределами файловой "песочницы".
Если новый файл существовал, то копирование будет производиться в зависимости от наличия флага FILE_REWRITE в значении параметра mode_flags.
Пример:
|
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта