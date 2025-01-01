- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Общие функции
Функции общего назначения, которые не вошли ни в одну из специализированных групп.
|
Функция
|
Действие
|
Выводит сообщение в отдельном окне
|
Возвращает тип указателя объекта
|
Выводит сообщение в левый верхний угол ценового графика
|
Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом
|
Производит обратное преобразование данных массива
|
Программная точка останова при отладке
|
Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика
|
Возвращает указатель объекта
|
Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы
|
Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы
|
Возвращает количество микросекунд, прошедших с момента начала работы MQL5-программы
|
Создает и отображает окно сообщений, а также управляет им
|
Возвращает количество секунд в периоде
|
Воспроизводит звуковой файл
|
Выводит сообщение в журнал
|
Форматирует и печатает наборы символов и значений в лог-файл в соответствие с заданным форматом
|
Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль
|
Создает ресурс изображения на основе набора данных
|
Удаляет динамически созданный ресурс (освобождает занятую ресурсом память)
|
Читает данные графического ресурса, созданного функцией ResourceCreate() или сохраненного в EX5-файле при компиляции
|
Сохраняет ресурс в указанный файл
|
Устанавливает предопределенную переменную _LastError в значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
Устанавливает код возврата, который вернёт процесс терминала при завершение работы
|
Задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал
|
Посылает терминалу команду на завершение работы
|
Задает режим показа/сокрытия индикаторов, которые используются в эксперте
|
Возвращает значение указанного статистического показателя, рассчитанного по результатам тестирования
|
Отдает команду на завершении работы программы при тестировании.
|
Эмуляции операций внесения средств в процессе тестирования. Может быть использована в некоторых системах управления капиталом.
|
Эмуляция операций снятия средств в процессе тестирования
|
Возвращает Unicode-символ по виртуальному коду клавиши
|
Обнуляет переменную, переданную по ссылке. Тип переменной может быть любым, исключение составляют только классы и структуры, имеющие конструкторы