Alert Выводит сообщение в отдельном окне

CheckPointer Возвращает тип указателя объекта

Comment Выводит сообщение в левый верхний угол ценового графика

CryptEncode Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом

CryptDecode Производит обратное преобразование данных массива

DebugBreak Программная точка останова при отладке

ExpertRemove Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика

GetPointer Возвращает указатель объекта

GetTickCount Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы

GetTickCount64 Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы

GetMicrosecondCount Возвращает количество микросекунд, прошедших с момента начала работы MQL5-программы

MessageBox Создает и отображает окно сообщений, а также управляет им

PeriodSeconds Возвращает количество секунд в периоде

PlaySound Воспроизводит звуковой файл

Print Выводит сообщение в журнал

PrintFormat Форматирует и печатает наборы символов и значений в лог-файл в соответствие с заданным форматом

ResetLastError Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль

ResourceCreate Создает ресурс изображения на основе набора данных

ResourceFree Удаляет динамически созданный ресурс (освобождает занятую ресурсом память)

ResourceSave Сохраняет ресурс в указанный файл

SetUserError Устанавливает предопределенную переменную _LastError в значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError Устанавливает код возврата, который вернёт процесс терминала при завершение работы

Sleep Задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал

TerminalClose Посылает терминалу команду на завершение работы

TesterHideIndicators Задает режим показа/сокрытия индикаторов, которые используются в эксперте

TesterStatistics Возвращает значение указанного статистического показателя, рассчитанного по результатам тестирования

TesterStop Отдает команду на завершении работы программы при тестировании.

TesterDeposit Эмуляции операций внесения средств в процессе тестирования. Может быть использована в некоторых системах управления капиталом.

TesterWithdrawal Эмуляция операций снятия средств в процессе тестирования

TranslateKey Возвращает Unicode-символ по виртуальному коду клавиши