Функции общего назначения, которые не вошли ни в одну из специализированных групп.

Функция

Действие

Alert

Выводит сообщение в отдельном окне

CheckPointer

Возвращает тип указателя объекта

Comment

Выводит сообщение в левый верхний угол ценового графика

CryptEncode

Преобразует данные массива-источника в массив-приемник указанным методом

CryptDecode

Производит обратное преобразование данных массива

DebugBreak

Программная точка останова при отладке

ExpertRemove

Прекращает работу эксперта и выгружает его с графика

GetPointer

Возвращает указатель объекта

GetTickCount

Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы

GetTickCount64

Возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента старта системы

GetMicrosecondCount

Возвращает количество микросекунд, прошедших с момента начала работы MQL5-программы

MessageBox

Создает и отображает окно сообщений, а также управляет им

PeriodSeconds

Возвращает количество секунд в периоде

PlaySound

Воспроизводит звуковой файл

Print

Выводит сообщение в журнал

PrintFormat

Форматирует и печатает наборы символов и значений в лог-файл в соответствие с заданным форматом

ResetLastError

Устанавливает значение предопределенной переменной _LastError в ноль

ResourceCreate

Создает ресурс изображения на основе набора данных

ResourceFree

Удаляет динамически созданный ресурс (освобождает занятую ресурсом память)

ResourceReadImage

Читает данные графического ресурса, созданного функцией ResourceCreate() или сохраненного в EX5-файле при компиляции

ResourceSave

Сохраняет ресурс в указанный файл

SetUserError

Устанавливает предопределенную переменную _LastError в значение, равное ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

Устанавливает код возврата, который вернёт процесс терминала при завершение работы

Sleep

Задерживает выполнение текущего эксперта или скрипта на определенный интервал

TerminalClose

Посылает терминалу команду на завершение работы

TesterHideIndicators

Задает режим показа/сокрытия индикаторов, которые используются в эксперте

TesterStatistics

Возвращает значение указанного статистического показателя, рассчитанного по результатам тестирования

TesterStop

Отдает команду на завершении работы программы при тестировании.

TesterDeposit

Эмуляции операций внесения средств в процессе тестирования. Может быть использована в некоторых системах управления капиталом.

TesterWithdrawal

Эмуляция операций снятия средств в процессе тестирования

TranslateKey

Возвращает  Unicode-символ по виртуальному коду клавиши

ZeroMemory

Обнуляет переменную, переданную по ссылке. Тип переменной может быть любым, исключение составляют только классы и структуры, имеющие конструкторы