ChartGetString

Возвращает значение соответствующего свойства указанного графика. Свойство графика должно быть типа string. Существует 2 варианта функции.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.

string ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id

);

2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции. В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром.

bool ChartGetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string& string_var

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

prop_id

[in] Идентификатор свойства графика. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_STRING.

string_var

[out] Переменная типа string, принимающая значение запрашиваемого свойства.

Возвращаемое значение

Значение типа string.

Для второго варианта вызова возвращает true, если данное свойство поддерживается и значение было помещено в переменную string_var, иначе возвращает false. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Функция ChartGetString может использоваться для считывания комментариев, выведенных на график функциями Comment или ChartSetString.

Функция является синхронной – это означает, что она дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом.

Пример:

void OnStart()

{

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,"Test comment.

Second line.

Third!");

ChartRedraw();

Sleep(1000);

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT);

Print(comm);

}

Смотри также

Comment, ChartSetString