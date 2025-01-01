ДокументацияРазделы
ArrayResize 

ArrayResize

Устанавливает новый размер в первом измерении массива

int  ArrayResize(
   void&  array[],              // массив, переданный по ссылке
   int    new_size,             // новый размер массива
   int    reserve_size=0        // резервное значение размера (избыточное)
   );

Параметры

array[]

[out]  Массив для изменения размеров.

new_size

[in]  Новый размер для первого измерения.

reserve_size=0

[in]  Размер для дополнительного резерва.

Возвращаемое значение

При успешном выполнении функция возвращает количество всех элементов, содержащихся в массиве после изменения размера; в противном случае возвращает -1 и массив не меняет размеры.

Если ArrayResize() применена к статическому массиву, таймсерии или индикаторному буферу, то размер массива остается прежним – такие массивы не могут быть перераспределены. В этом случае если new_size<=ArraySize(array), то функция просто вернет new_size; в противном случае будет возвращено -1.

Примечание

Функция может быть применена только к динамическим массивам. При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.

Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647.

При частом распределении памяти рекомендуется использовать третий параметр, задающий резерв для уменьшения количества физического распределения памяти. Все последующие вызовы функции ArrayResize не приводят к физическому перераспределению памяти, а только меняется размер первого измерения массива в пределах зарезервированной памяти. Следует помнить, что третий параметр будет использоваться только тогда, когда будет происходить физическое распределение памяти, например:

ArrayResize(arr,1000,1000);
for(int i=1;i<3000;i++)
   ArrayResize(arr,i,1000);

В данном случае произойдёт 2 перераспределения памяти, один раз до входа в цикл на 3000 итераций, при этом размерность массива будет установлена в 1000 и второй при i равной 2000. Если третий параметр опустить, то произойдёт 2000 физических перераспределения памяти и это замедлит выполнение программы.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- счетчики
   ulong start=GetTickCount();
   ulong now;
   int   count=0;
//--- массив для демонстрации быстрого варианта
   double arr[];
   ArrayResize(arr,100000,100000);
//--- проверим, как быстро работает вариант с резервированием памяти 
   Print("--- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)");
   for(int i=1;i<=300000;i++)
     {
      //--- задаем новый размер массива с указанием резерва в 100000 элементов!
      ArrayResize(arr,i,100000);
      //--- при достижении круглой цифры выводим размер массива и затраченное время
      if(ArraySize(arr)%100000==0)
        {
         now=GetTickCount();
         count++;
         PrintFormat("%d. ArraySize(arr)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(arr),(now-start));
         start=now; 
        }
     }
//--- покажем теперь, как медленно работает вариант без резервирования памяти 
   double slow[];
   ArrayResize(slow,100000,100000);
//--- 
   count=0;
   start=GetTickCount();
   Print("---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)");
//---
   for(int i=1;i<=300000;i++)
     {
      //--- задаем новый размер массива, но уже без дополнительного резерва
      ArrayResize(slow,i);
      //--- при достижении круглой цифры выводим размер массива и затраченное время
      if(ArraySize(slow)%100000==0)
        {
         now=GetTickCount();
         count++;
         PrintFormat("%d. ArraySize(slow)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(slow),(now-start));
         start=now;
        }
     }
  }
//--- Примерный результат выполнения скрипта
/*
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   --- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   1. ArraySize(arr)=100000 Time=0 ms
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   2. ArraySize(arr)=200000 Time=0 ms
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   3. ArraySize(arr)=300000 Time=0 ms
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   ---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   1. ArraySize(slow)=100000 Time=0 ms
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   2. ArraySize(slow)=200000 Time=0 ms
   Test_ArrayResize (EURUSD,H1)   3. ArraySize(slow)=300000 Time=228511 ms
*/

