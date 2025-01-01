ArrayResize

Устанавливает новый размер в первом измерении массива

int ArrayResize(

void& array[],

int new_size,

int reserve_size=0

);

Параметры

array[]

[out] Массив для изменения размеров.

new_size

[in] Новый размер для первого измерения.

reserve_size=0

[in] Размер для дополнительного резерва.

Возвращаемое значение

При успешном выполнении функция возвращает количество всех элементов, содержащихся в массиве после изменения размера; в противном случае возвращает -1 и массив не меняет размеры.

Если ArrayResize() применена к статическому массиву, таймсерии или индикаторному буферу, то размер массива остается прежним – такие массивы не могут быть перераспределены. В этом случае если new_size<=ArraySize(array), то функция просто вернет new_size; в противном случае будет возвращено -1.

Примечание

Функция может быть применена только к динамическим массивам. При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.

Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647.

При частом распределении памяти рекомендуется использовать третий параметр, задающий резерв для уменьшения количества физического распределения памяти. Все последующие вызовы функции ArrayResize не приводят к физическому перераспределению памяти, а только меняется размер первого измерения массива в пределах зарезервированной памяти. Следует помнить, что третий параметр будет использоваться только тогда, когда будет происходить физическое распределение памяти, например:

ArrayResize(arr,1000,1000);

for(int i=1;i<3000;i++)

ArrayResize(arr,i,1000);

В данном случае произойдёт 2 перераспределения памяти, один раз до входа в цикл на 3000 итераций, при этом размерность массива будет установлена в 1000 и второй при i равной 2000. Если третий параметр опустить, то произойдёт 2000 физических перераспределения памяти и это замедлит выполнение программы.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- счетчики

ulong start=GetTickCount();

ulong now;

int count=0;

//--- массив для демонстрации быстрого варианта

double arr[];

ArrayResize(arr,100000,100000);

//--- проверим, как быстро работает вариант с резервированием памяти

Print("--- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)");

for(int i=1;i<=300000;i++)

{

//--- задаем новый размер массива с указанием резерва в 100000 элементов!

ArrayResize(arr,i,100000);

//--- при достижении круглой цифры выводим размер массива и затраченное время

if(ArraySize(arr)%100000==0)

{

now=GetTickCount();

count++;

PrintFormat("%d. ArraySize(arr)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(arr),(now-start));

start=now;

}

}

//--- покажем теперь, как медленно работает вариант без резервирования памяти

double slow[];

ArrayResize(slow,100000,100000);

//---

count=0;

start=GetTickCount();

Print("---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)");

//---

for(int i=1;i<=300000;i++)

{

//--- задаем новый размер массива, но уже без дополнительного резерва

ArrayResize(slow,i);

//--- при достижении круглой цифры выводим размер массива и затраченное время

if(ArraySize(slow)%100000==0)

{

now=GetTickCount();

count++;

PrintFormat("%d. ArraySize(slow)=%d Time=%d ms",count,ArraySize(slow),(now-start));

start=now;

}

}

}

//--- Примерный результат выполнения скрипта

/*

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) --- Test Fast: ArrayResize(arr,100000,100000)

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 1. ArraySize(arr)=100000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 2. ArraySize(arr)=200000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 3. ArraySize(arr)=300000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) ---- Test Slow: ArrayResize(slow,100000)

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 1. ArraySize(slow)=100000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 2. ArraySize(slow)=200000 Time=0 ms

Test_ArrayResize (EURUSD,H1) 3. ArraySize(slow)=300000 Time=228511 ms

*/

