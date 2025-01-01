- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayResize
Устанавливает новый размер в первом измерении массива
|
int ArrayResize(
Параметры
array[]
[out] Массив для изменения размеров.
new_size
[in] Новый размер для первого измерения.
reserve_size=0
[in] Размер для дополнительного резерва.
Возвращаемое значение
При успешном выполнении функция возвращает количество всех элементов, содержащихся в массиве после изменения размера; в противном случае возвращает -1 и массив не меняет размеры.
Если ArrayResize() применена к статическому массиву, таймсерии или индикаторному буферу, то размер массива остается прежним – такие массивы не могут быть перераспределены. В этом случае если new_size<=ArraySize(array), то функция просто вернет new_size; в противном случае будет возвращено -1.
Примечание
Функция может быть применена только к динамическим массивам. При этом необходимо иметь ввиду, что нельзя изменять размер для динамических массивов, назначенных в качестве индикаторных буферов функцией SetIndexBuffer(). Для индикаторных буферов все операции по изменению размера производит исполняющая подсистема терминала.
Общее число элементов в массиве не может превышать 2147483647.
При частом распределении памяти рекомендуется использовать третий параметр, задающий резерв для уменьшения количества физического распределения памяти. Все последующие вызовы функции ArrayResize не приводят к физическому перераспределению памяти, а только меняется размер первого измерения массива в пределах зарезервированной памяти. Следует помнить, что третий параметр будет использоваться только тогда, когда будет происходить физическое распределение памяти, например:
|
ArrayResize(arr,1000,1000);
В данном случае произойдёт 2 перераспределения памяти, один раз до входа в цикл на 3000 итераций, при этом размерность массива будет установлена в 1000 и второй при i равной 2000. Если третий параметр опустить, то произойдёт 2000 физических перераспределения памяти и это замедлит выполнение программы.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также