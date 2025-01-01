- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySwap
Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа. Для многомерных массивов количество элементов во всех измерениях кроме первого должно совпадать.
bool ArraySwap(
Параметры
array1[]
[in][out] Массив числового типа.
array2[]
[in][out] Массив числового типа.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. В этом случае GetLastError() вернет код ошибки ERR_INVALID_ARRAY.
Примечание
Функция принимает динамические массивы одинакового типа и одинаковых размерностей, кроме первой. Для целых типов знак игнорируется, т.е. char==uchar)
Пример:
