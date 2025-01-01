ДокументацияРазделы
Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа. Для многомерных массивов количество элементов во всех измерениях кроме первого должно совпадать.

bool  ArraySwap(
   void&  array1[],      // первый массив
   void&  array2[]       // второй массив
   );

Параметры

array1[]

[in][out]  Массив числового типа.

array2[]

[in][out]  Массив числового типа.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. В этом случае GetLastError() вернет код ошибки ERR_INVALID_ARRAY.

Примечание

Функция принимает динамические массивы одинакового типа и одинаковых размерностей, кроме первой. Для целых типов знак игнорируется, т.е. char==uchar)

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- массивы для хранения котировок
   double source_array[][8];
   double   dest_array[][8];
   MqlRates rates[];
//--- получаем данные 20 последних свечей на текущем таймфрейме
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);
   if(copied<=0)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s,0,0,20,rates) failed, error=%d",
                  Symbol(),GetLastError());
      return;
     }
//--- зададим размер массива под количество скопированных данных
   ArrayResize(source_array,copied);
//--- заполним массив rate_array_1[] данными из rates[]
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
      source_array[i][0]=(double)rates[i].time;
      source_array[i][1]=rates[i].open;
      source_array[i][2]=rates[i].high;
      source_array[i][3]=rates[i].low;
      source_array[i][4]=rates[i].close;
      source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;
      source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;
      source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;
     }
//--- произведем обмен данными между source_array[] и dest_array[] 
   if(!ArraySwap(source_array,dest_array))
     {
      PrintFormat("ArraySwap(source_array,rate_array_2) failed, error code=%d",GetLastError());
      return;
     }
//--- убедимся, что после обмена размер массива-источника стал нулевым
   PrintFormat("ArraySwap() done: ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));
//--- выведем данные массива-приемника dest_array[]
   ArrayPrint(dest_array);
  }

Смотри также

