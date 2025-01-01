ArraySwap

Обменивает между собой содержимое двух динамических массивов одного типа. Для многомерных массивов количество элементов во всех измерениях кроме первого должно совпадать.

bool ArraySwap(

void& array1[],

void& array2[]

);

Параметры

array1[]

[in][out] Массив числового типа.

array2[]

[in][out] Массив числового типа.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. В этом случае GetLastError() вернет код ошибки ERR_INVALID_ARRAY.

Примечание

Функция принимает динамические массивы одинакового типа и одинаковых размерностей, кроме первой. Для целых типов знак игнорируется, т.е. char==uchar)

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- массивы для хранения котировок

double source_array[][8];

double dest_array[][8];

MqlRates rates[];

//--- получаем данные 20 последних свечей на текущем таймфрейме

int copied=CopyRates(NULL,0,0,20,rates);

if(copied<=0)

{

PrintFormat("CopyRates(%s,0,0,20,rates) failed, error=%d",

Symbol(),GetLastError());

return;

}

//--- зададим размер массива под количество скопированных данных

ArrayResize(source_array,copied);

//--- заполним массив rate_array_1[] данными из rates[]

for(int i=0;i<copied;i++)

{

source_array[i][0]=(double)rates[i].time;

source_array[i][1]=rates[i].open;

source_array[i][2]=rates[i].high;

source_array[i][3]=rates[i].low;

source_array[i][4]=rates[i].close;

source_array[i][5]=(double)rates[i].tick_volume;

source_array[i][6]=(double)rates[i].spread;

source_array[i][7]=(double)rates[i].real_volume;

}

//--- произведем обмен данными между source_array[] и dest_array[]

if(!ArraySwap(source_array,dest_array))

{

PrintFormat("ArraySwap(source_array,rate_array_2) failed, error code=%d",GetLastError());

return;

}

//--- убедимся, что после обмена размер массива-источника стал нулевым

PrintFormat("ArraySwap() done: ArraySize(source_array)=%d",ArraySize(source_array));

//--- выведем данные массива-приемника dest_array[]

ArrayPrint(dest_array);

}

Смотри также

ArrayCopy, ArrayFill, ArrayRange, ArrayIsDynamic