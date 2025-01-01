ДокументацияРазделы
CalendarCountryById

Получает описание страны по её идентификатору.

bool  CalendarCountryById(
   const long           country_id,     // идентификатор страны
   MqlCalendarCountry&  country         // переменная для получения описания страны
   );

Параметры

country_id

[in]  Идентификатор страны по стандарту ISO 3166-1.

country

[out]  Переменная типа MqlCalendarCountry для получения описания страны.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:

  • 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR  (общая ошибка исполняющей системы),
  • 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (страна не найдена),
  • 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени).

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получим список стран из Экономического календаря
   MqlCalendarCountry countries[];
   int count=CalendarCountries(countries);
//--- проверим результат
   if(count==0)
      PrintFormat("CalendarCountries() returned 0! Error %d",GetLastError());
//--- если у нас две и более стран
   if(count>=2)
     {
      MqlCalendarCountry country;
      //--- теперь получим описание страны по её идентификатору 
      if(CalendarCountryById(countries[1].id, country))
        {
         //--- подготовим описание страны
         string descr="id = "+IntegerToString(country.id)+"\n";
         descr+=("name = " + country.name+"\n");
         descr+=("code = " + country.code+"\n");
         descr+=("currency = " + country.currency+"\n");
         descr+=("currency_symbol = " + country.currency_symbol+"\n");
         descr+=("url_name = " + country.url_name);         
         //---выведем описание страны
         Print(descr);
        }
      else
         Print("CalendarCountryById() failed. Error ",GetLastError());
     }
//---
  }
/*
   Результат:
   id = 999
   name = European Union
   code = EU
   currency = EUR
   currency_symbol = €
   url_name = european-union
*/

