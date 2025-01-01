- CalendarCountryById
CalendarCountryById
Получает описание страны по её идентификатору.
bool CalendarCountryById(
Параметры
country_id
[in] Идентификатор страны по стандарту ISO 3166-1.
country
[out] Переменная типа MqlCalendarCountry для получения описания страны.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError(). Возможные ошибки:
- 4001 – ERR_INTERNAL_ERROR (общая ошибка исполняющей системы),
- 5402 – ERR_CALENDAR_NO_DATA (страна не найдена),
- 5401 – ERR_CALENDAR_TIMEOUT (превышен лимит запроса по времени).
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
