ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Получение рыночной информацииSymbolSelect 

SymbolSelect

Выбирает символ в окне MarketWatch (Обзор рынка) или убирает символ из этого окна.

bool  SymbolSelect(
   string  name,       // имя символа
   bool    select      // включить или выключить
   );

Параметры

name

[in]  Имя символа.

select

[in]  Переключатель. Если значение false, то символ должен быть убран из окна MarketWatch, в противном случае символ должен быть выбран в окно MarketWatch. Символ не может быть убран, если есть открытые графики с этим символом или есть открытые позиции по этому символу.

Возвращаемое значение

В случае неудачи функция возвращает false.

Пример:

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим наличие символа в списках, если нет - сообщаем об этом и завершаем работу
   bool custom = false;
   if(!SymbolExist(SYMBOL_NAMEcustom))
     {
      PrintFormat("'%s' symbol not found in the lists"SYMBOL_NAME);
      return;
     }
     
//--- добавим символ в окно "Обзор рынка"
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(SYMBOL_NAMEtrue))
     {
      Print("SymbolSelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- если символ успешно добавлен в список - получим его индекс в окне "Обзор рынка" и сообщим о результате добавления в журнал
   int index = SymbolIndex(SYMBOL_NAME);
   PrintFormat("The '%s' symbol has been added to the MarketWatch list. Symbol index in the list: %d"SYMBOL_NAMEindex);
     
//--- теперь удалим символ из окна "Обзор рынка"
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(SYMBOL_NAMEfalse))
     {
      Print("SymbolSelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
//--- если символ успешно убран из списка - его индекс в окне "Обзор рынка" равен -1, сообщим о результате удаления в журнал
   index = SymbolIndex(SYMBOL_NAME);
   PrintFormat("The '%s' symbol has been removed from the MarketWatch list. Symbol index in the list: %d"SYMBOL_NAMEindex);
   
   /*
   результат:
   The 'GBPHKDsymbol has been added to the MarketWatch listSymbol index in the list12
   The 'GBPHKDsymbol has been removed from the MarketWatch listSymbol index in the list: -1
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает индекс символа в списке символов окна "Обзор рынка"   |
//+------------------------------------------------------------------+
int SymbolIndex(const string symbol)
  {
   int total = SymbolsTotal(true);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      string name = SymbolName(itrue);
      if(name == symbol)
         return i;
     }
   return(WRONG_VALUE);
  }