Посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".
|
bool SendNotification(
Параметры
text
[in] Текст сообщения в уведомлении. Длина сообщения должна быть не более 255 символов.
Возвращаемое значение
true при успешной отправке уведомления из терминала, в случае неудачи возвращает false. При проверке после неудачной отправки уведомления GetLastError() может выдать одну из следующих ошибок:
- 4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,
- 4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,
- 4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,
- 4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.
Примечание
Для функции SendNotification() установлены жесткие ограничения по использованию: не более 2-х вызовов в секунду и не более 10 вызовов в минуту. Контроль за частотой использования осуществляется динамически, и функция может быть заблокирована при нарушении.
При работе в тестере стратегий функция SendNotification() не выполняется.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+