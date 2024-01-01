SendNotification

Посылает уведомление на мобильные терминалы, чьи MetaQuotes ID указаны в окне настроек на закладке "Уведомления".

bool SendNotification(

string text

);

Параметры

text

[in] Текст сообщения в уведомлении. Длина сообщения должна быть не более 255 символов.

Возвращаемое значение

true при успешной отправке уведомления из терминала, в случае неудачи возвращает false. При проверке после неудачной отправки уведомления GetLastError() может выдать одну из следующих ошибок:

4515 – ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED,

4516 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER,

4517 – ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS,

4518 – ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT.

Примечание

Для функции SendNotification() установлены жесткие ограничения по использованию: не более 2-х вызовов в секунду и не более 10 вызовов в минуту. Контроль за частотой использования осуществляется динамически, и функция может быть заблокирована при нарушении.

При работе в тестере стратегий функция SendNotification() не выполняется.

Пример: