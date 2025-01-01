- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoSessionQuote
Позволяет получить время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.
bool SymbolInfoSessionQuote(
Параметры
name
[in] Имя символа.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] День недели, значение из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Порядковый номер сессии, для которой нужно получить время начала и время окончания. Индексация сессий начинается с 0.
from
[out] Время начала сессии в секундах от 00 часов 00 минут, в полученном значении дату следует игнорировать.
to
[out] Время окончания сессии в секундах от 00 часов 00 минут, в полученном значении дату следует игнорировать.
Возвращаемое значение
Если данные для указанных сессии, символа и дня недели получены, то возвращает true, иначе возвращает false.
Пример:
#define SYMBOL_NAME Symbol()
