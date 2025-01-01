|
#property description "Индикатор выделяет цветом свечи, которые являются локальными"
#property description "максимумами и минимумами. Длину интервала для нахождения"
#property description "экстремумов можно задать при помощи входного параметра."
//--- настройки индикатора
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- plot
#property indicator_label1 "Extremums"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- предопределенная константа
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- входные параметры
input int InpNum=4; // Длина полуинтервала
//--- индикаторные буферы
double ExtOpen[];
double ExtHigh[];
double ExtLow[];
double ExtClose[];
double ExtColor[];
//--- глобальные переменные
int ExtStart=0; // индекс первой свечи, которая не является экстремумом
int ExtCount=0; // количество свечей не экстремумов в данном интервале
//+------------------------------------------------------------------+
//| Закрашивание свечей не экстремумов |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandles(const double &open[],const double &high[],
const double &low[],const double &close[])
{
//--- закрашиваем свечи
ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtOpen);
SetIndexBuffer(1,ExtHigh);
SetIndexBuffer(2,ExtLow);
SetIndexBuffer(3,ExtClose);
SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- зададим значение, которое не будет отображаться
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- зададим имена индикаторных буферов для отображения в окне данных
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- установим прямое направление индексации в таймсериях
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- переменная начала для расчета баров
int start=prev_calculated;
//--- для первых InpNum*2 баров расчет не проводим
if(start==0)
{
start+=InpNum*2;
ExtStart=0;
ExtCount=0;
}
//--- если только что сформировался бар, то проверим следующий потенциальный экстремум
if(rates_total-start==1)
start--;
//--- индекс бара, который будем проверять на экстремум
int ext;
//--- цикл расчета значений индикатора
for(int i=start;i<rates_total-1;i++)
{
//--- изначально на i-ом баре без отрисовки
ExtOpen[i]=0;
ExtHigh[i]=0;
ExtLow[i]=0;
ExtClose[i]=0;
//--- индекс экстремума для проверки
ext=i-InpNum;
//--- проверка на локальный максимум
if(IsMax(high,ext))
{
//--- пометим свечу экстремум
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=1;
//--- остальные свечи до экстремума пометим нейтральным цветом
FillCandles(open,high,low,close);
//--- изменяем значения переменных
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- переходим к следующей итерации
continue;
}
//--- проверка на локальный минимум
if(IsMin(low,ext))
{
//--- пометим свечу экстремум
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=2;
//--- остальные свечи до экстремума пометим нейтральным цветом
FillCandles(open,high,low,close);
//--- изменяем значения переменных
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- переходим к следующей итерации
continue;
}
//--- увеличиваем количество не экстремумов в данном интервале
ExtCount++;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Является ли текущий элемент массива локальным максимумом |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMax(const double &price[],const int ind)
{
//--- переменная начала интервала
int i=ind-InpNum;
//--- переменная окончания интервала
int finish=ind+InpNum+1;
//--- проверка для первой половины интервала
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- проверка для второй половины интервала
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- это экстремум
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Является ли текущий элемент массива локальным минимумом |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMin(const double &price[],const int ind)
{
//--- переменная начала интервала
int i=ind-InpNum;
//--- переменная окончания интервала
int finish=ind+InpNum+1;
//--- проверка для первой половины интервала
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- проверка для второй половины интервала
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- это экстремум
return(true);
}