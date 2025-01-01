#property description "Индикатор выделяет цветом свечи, которые являются локальными"

#property description "максимумами и минимумами. Длину интервала для нахождения"

#property description "экстремумов можно задать при помощи входного параметра."

//--- настройки индикатора

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//---- plot

#property indicator_label1 "Extremums"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- предопределенная константа

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- входные параметры

input int InpNum=4; // Длина полуинтервала

//--- индикаторные буферы

double ExtOpen[];

double ExtHigh[];

double ExtLow[];

double ExtClose[];

double ExtColor[];

//--- глобальные переменные

int ExtStart=0; // индекс первой свечи, которая не является экстремумом

int ExtCount=0; // количество свечей не экстремумов в данном интервале

//+------------------------------------------------------------------+

//| Закрашивание свечей не экстремумов |

//+------------------------------------------------------------------+

void FillCandles(const double &open[],const double &high[],

const double &low[],const double &close[])

{

//--- закрашиваем свечи

ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ExtOpen);

SetIndexBuffer(1,ExtHigh);

SetIndexBuffer(2,ExtLow);

SetIndexBuffer(3,ExtClose);

SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- зададим значение, которое не будет отображаться

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- зададим имена индикаторных буферов для отображения в окне данных

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- установим прямое направление индексации в таймсериях

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- переменная начала для расчета баров

int start=prev_calculated;

//--- для первых InpNum*2 баров расчет не проводим

if(start==0)

{

start+=InpNum*2;

ExtStart=0;

ExtCount=0;

}

//--- если только что сформировался бар, то проверим следующий потенциальный экстремум

if(rates_total-start==1)

start--;

//--- индекс бара, который будем проверять на экстремум

int ext;

//--- цикл расчета значений индикатора

for(int i=start;i<rates_total-1;i++)

{

//--- изначально на i-ом баре без отрисовки

ExtOpen[i]=0;

ExtHigh[i]=0;

ExtLow[i]=0;

ExtClose[i]=0;

//--- индекс экстремума для проверки

ext=i-InpNum;

//--- проверка на локальный максимум

if(IsMax(high,ext))

{

//--- пометим свечу экстремум

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=1;

//--- остальные свечи до экстремума пометим нейтральным цветом

FillCandles(open,high,low,close);

//--- изменяем значения переменных

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- переходим к следующей итерации

continue;

}

//--- проверка на локальный минимум

if(IsMin(low,ext))

{

//--- пометим свечу экстремум

ExtOpen[ext]=open[ext];

ExtHigh[ext]=high[ext];

ExtLow[ext]=low[ext];

ExtClose[ext]=close[ext];

ExtColor[ext]=2;

//--- остальные свечи до экстремума пометим нейтральным цветом

FillCandles(open,high,low,close);

//--- изменяем значения переменных

ExtStart=ext+1;

ExtCount=0;

//--- переходим к следующей итерации

continue;

}

//--- увеличиваем количество не экстремумов в данном интервале

ExtCount++;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Является ли текущий элемент массива локальным максимумом |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMax(const double &price[],const int ind)

{

//--- переменная начала интервала

int i=ind-InpNum;

//--- переменная окончания интервала

int finish=ind+InpNum+1;

//--- проверка для первой половины интервала

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- проверка для второй половины интервала

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]<=price[i])

return(false);

}

//--- это экстремум

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Является ли текущий элемент массива локальным минимумом |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsMin(const double &price[],const int ind)

{

//--- переменная начала интервала

int i=ind-InpNum;

//--- переменная окончания интервала

int finish=ind+InpNum+1;

//--- проверка для первой половины интервала

for(;i<ind;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- проверка для второй половины интервала

for(i=ind+1;i<finish;i++)

{

if(price[ind]>=price[i])

return(false);

}

//--- это экстремум

return(true);

}