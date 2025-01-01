- ObjectCreate
ObjectsTotal
Возвращает количество объектов в указанном чарте, указанном подокне указанного чарта, указанного типа.
int ObjectsTotal(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
nwin=-1
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.
type=-1
[in] Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.
Возвращаемое значение
Количество объектов.
Примечание
Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.
Пример:
