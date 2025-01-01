ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Графические объектыObjectsTotal 

ObjectsTotal

Возвращает количество объектов в указанном чарте, указанном подокне указанного чарта, указанного типа.

int  ObjectsTotal(
   long  chart_id,           // идентификатор графика
   int   sub_window=-1,      // индекс окна
   int   type=-1             // тип объекта     
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

nwin=-1

[in]  Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика, -1 означает все подокна графика, включая главное окно.

type=-1

[in]  Тип объекта. Значение может быть одним из значений перечисления ENUM_OBJECT. -1 означает все типы.

Возвращаемое значение

Количество объектов.

Примечание

Функция использует синхронный вызов – это означает, что функция дожидается выполнения всех команд, которые были помещены в очередь графика перед её вызовом, и поэтому данная функция может быть затратной по времени. Нужно иметь это обстоятельство в виду, если ведется работа с большим количеством объектов на графике.

Пример:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- идентификатор графика
   long chart_id=ChartID();
   
//--- получаем количество подокон графика вместе с главным окном
   long wnd=0;
   ResetLastError();
   if(!ChartGetInteger(chart_idCHART_WINDOWS_TOTAL0wnd))
     {
      Print("ChartGetInteger() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
   
//--- для каждого подокна графика получим и выведем в журнал количество графических объектов
   for(int i=0i<(int)wndi++)
     {
      int objects=ObjectsTotal(chart_idi);
      string wnd_head=(i==0 ? "The main chart window" : StringFormat("The window with index %d of the chart"i));
      PrintFormat("%s contains %d graphic objects"wnd_headobjects);
     }
   /*
   результат для главного окна с двумя подокнами,
   где в главном окне содержатся метки сделок,
   а в подокнах по два графических объекта:
   The main chart window contains 656 graphic objects
   The window with index 1 of the chart contains 2 graphic objects 
   The window with index 2 of the chart contains 2 graphic objects
   */
  }