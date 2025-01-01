#define SYMBOL_NAME "EURUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- выбираем позицию на указанном символе

if(!PositionSelect(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("PositionSelect(%s) failed. Error %d",SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- если позиция выбрана, можно получать её данные при помощи PositionGetDouble(), PositionGetInteger() и PositionGetString()

//--- получаем тикет выбранной позиции

ResetLastError();

long ticket=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);

if(ticket==0)

{

PrintFormat("Failed to get %s position ticket. Error %d", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- при успешном получении тикета распечатаем символ и тикет выбранной позиции в журнале

PrintFormat("The position that is selected on the %s symbol has ticket %I64d", SYMBOL_NAME, ticket);

/*

результат:

The position that is selected on the EURUSD symbol has ticket 2810846623

*/

}