PositionSelect

Выбирает открытую позицию для дальнейшей работы с ней. Возвращает true при успешном завершении функции. Возвращает false при неудачном завершении функции. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

bool  PositionSelect(
   string  symbol     // имя инструмента
   );

Параметры

symbol

[in]  Наименование финансового инструмента.

Возвращаемое значение

Значение типа bool.

Примечание

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций. В этом случае, PositionSelect выберет позицию с наименьшим тикетом.

Функция PositionSelect() копирует данные о позиции в программное окружение, и последующие вызовы PositionGetDouble(), PositionGetInteger() и PositionGetString() возвращают ранее скопированные данные. Это означает, что самой позиции может уже и не быть (или же она изменилась по объему, направлению и т.д.), а данные этой позиции можно еще получать. Для гарантированного получения свежих данных о позиции рекомендуется вызывать функцию PositionSelect() непосредственно перед обращением за ними.

Пример:

#define   SYMBOL_NAME   "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- выбираем позицию на указанном символе
   if(!PositionSelect(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("PositionSelect(%s) failed. Error %d",SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- если позиция выбрана, можно получать её данные при помощи PositionGetDouble(), PositionGetInteger() и PositionGetString()
//--- получаем тикет выбранной позиции
   ResetLastError();
   long ticket=PositionGetInteger(POSITION_TICKET);
   if(ticket==0)
     {
      PrintFormat("Failed to get %s position ticket. Error %d"SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- при успешном получении тикета распечатаем символ и тикет выбранной позиции в журнале
   PrintFormat("The position that is selected on the %s symbol has ticket %I64d"SYMBOL_NAMEticket);
   /*
   результат:
   The position that is selected on the EURUSD symbol has ticket 2810846623
   */
  }

Смотри также

PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Свойства позиций