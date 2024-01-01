ДокументацияРазделы
Инициирует защищенное TLS (SSL)-соединение с указанным хостом по протоколу TLS Handshake. Во время Handshake клиент и сервер согласовывают параметры соединения: версию используемого протокола и способ шифрования данных.

bool  SocketTlsHandshake(
   int           socket,               // сокет
   const string  host                  // адрес хоста
   );

Параметры

socket

[in]  Хэндл сокета, возвращаемый функцией SocketCreate. При передаче неверного хэндла в _LastError записывается ошибка 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE).

host

[in]  Адрес хоста, с которым устанавливается защищенное соединение.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечания

До защищенного соединения программа должна установить обычное TCP-соединение с хостом при помощи SocketConnect.

При ошибке установления защищенного соединения в _LastError записывается ошибка 5274 (ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED).

Вызов этой функции не требуется, если подключение осуществляется к порту 443. Это стандартный TCP-порт, используемый для защищенных TLS (SSL)-подключений.

Функцию можно вызывать только из экспертов и скриптов, так как они работают в собственном потоке выполнения. При вызове из индикатора GetLastError() вернет ошибку 4014 – "Системная функция не разрешена для вызова".

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           SocketTlsHandshake.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SERVER    "smtp.gmail.com"
#define   PORT      587
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ручное переключение небезопасного соединения на безопасное       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TlsHandshake(int socket)
  {
//--- получим приветствие от сервера
   string rsp;
 
   if(!RecvString(socket,rsp))
      return(false);
//--- приветствуем сервер
   if(!SendString(socket,"EHLO my.domain.com\r\n"))
      return(false);
//--- получаем ответ сервера со списком поддерживаемых команд
   if(!RecvString(socket,rsp))
      return(false);
//--- распечатаем приветствие
   Print("SERVER: ",rsp);
//--- информируем сервер, что хотим перейти с небезопасного соединения на безопасное с использованием TLS
   if(!SendString(socket,"STARTTLS\r\n"))
      return(false);
//--- получаем ответ сервера
   if(!RecvString(socket,rsp))
      return(false);
//--- в примере мы не проверяем ответ сервера о готовности перейти на TLS ('Ready to start TLS')
 
//--- инициируем защищенное TLS (SSL)-соединение с указанным хостом по протоколу TLS Handshake
   if(SocketTlsHandshake(socket,SERVER))
      return(true);
 
   Print("SocketTlsHandshake() failed. Error ",GetLastError());
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- создаём сокет и получаем его хэндл
   int socket=SocketCreate();
 
   if(socket==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("SocketCreate() failed. Error ",GetLastError());
      return;
     }
//--- подключаемся к серверу SERVER по порту PORT
   if(!SocketConnect(socket,SERVER,PORT,10000))
     {
      Print("SocketConnect() failed. Error ",GetLastError());
     }
   else
     {
      //--- установлено небезопасное соединение
      PrintFormat("%s connection has been established to %s:%d",(PORT==443 ? "A secured" : "An unsecured"),SERVER,PORT);
      //--- переключаем на безопасное соединение
      if(PORT!=443 && TlsHandshake(socket))
        {
         PrintFormat("Unsecured connection to %s:%d switched to secured",SERVER,PORT);
         //--- если соединение защищено сертификатом, выведем его данные
         string   subject,issuer,serial,thumbprint;
         datetime expiration;
 
         if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))
           {
            Print("TLS certificate:");
            Print("   Owner:      ",subject);
            Print("   Issuer:     ",issuer);
            Print("   Number:     ",serial);
            Print("   Print:      ",thumbprint);
            Print("   Expiration: ",expiration);
           }
        }
     }
//--- закроем сокет после использования
   SocketClose(socket);
   /*
   результат:
   An unsecured connection has been established to smtp.gmail.com:587
   SERVER220 smtp.gmail.com ESMTP a640c23a62f3a-a9b1f298319sm82305866b.105 - gsmtp
 
   SERVER250-smtp.gmail.com at your service, [37.193.40.122]
   250-SIZE 35882577
   250-8BITMIME
   250-STARTTLS
   250-ENHANCEDSTATUSCODES
   250-PIPELINING
   250-CHUNKING
   250 SMTPUTF8
 
   SERVER220 2.0.0 Ready to start TLS
 
   SocketTlsHandshake(): A secure connection to smtp.gmail.com:587 is now established
   TLS certificate:
      Owner:  /CN=smtp.gmail.com
      Issuer:  /C=US/O=Google Trust Services/CN=WR2
      Number:     1f:f4:db:2a:5a:e6:dc:52:0a:4c:05:ce:81:cc:c3:f7
      Printd6be8af229b5329cd3d4c2789c02aa94f89b421c
      Expiration2024.12.30 08:25:30
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Отправляет строку на сервер                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SendString(int socket,const string str)
  {
//--- конвертируем строку в массив символов
   uchar data[];
   int   size=StringToCharArray(str,data,0,str.Length(),CP_UTF8);
//--- отправляем данные в сокет
   ResetLastError();
   if(SocketSend(socket,data,size)==size)
      return(true);
//--- ошибка отправки данных
   Print("Failed to send data to server. Error ",GetLastError());
   return false;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Получает строку с сервера                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RecvString(int socket,stringresult,uint timeout_ms=1000)
  {
//--- ждём появления данных на сокете
   ulong wait_time_end=GetMicrosecondCount()+timeout_ms*1000;
 
   while(!SocketIsReadable(socket))
     {
      Sleep(10);
      //--- время ожидания данных истекло - возвращаем NULL в качестве ответа
      if(wait_time_end<GetMicrosecondCount())
        {
         Print("ERROR: No response from server");
         return(false);
        }
     }
//--- читаем данные из сокета
   uchar  data[128];
   uint   size=0;
   string resp=NULL;
 
   do
     {
      uchar b[1];
      int   n=SocketRead(socket,b,1,1000);
 
      if(n < 0)
         break;
 
      if(n)
        {
         data[size++]=b[0];
 
         if(size==data.Size())
           {
            resp += CharArrayToString(data,0,data.Size(),CP_UTF8);
            size = 0;
           }
        }
     }
   while(SocketIsReadable(socket));
//--- копируем в строку прочитанные данные
   if(size)
      resp+=CharArrayToString(data,0,size,CP_UTF8);
//--- если пустая строка, то ошибка
   if(!resp.Length())
     {
      Print("ERROR: No response from server");
      return(false);
     }
//--- отдаём строку
   result=resp;
   return(true);
  }