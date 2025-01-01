- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorsTotal
Возвращает количество всех индикаторов, присоединенных к указанному окну графика.
int ChartIndicatorsTotal(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика.
Возвращаемое значение
Количество индикаторов на указанном окне графика. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Функция предназначена для организации перебора всех индикаторов, присоединенных к данному графику. Количества всех окон графика можно получить из свойства CHART_WINDOWS_TOTAL функцией ChartGetInteger().
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorDelete(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()