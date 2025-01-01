#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Numeration

#property indicator_label1 "Numeration"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 CLR_NONE

//--- indicator buffers

double NumerationBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- установим индексацию для буфера как в таймсерии

ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);

//--- установим точность отборажения в DataWindow

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//--- как будет выглядеть в DataWindow имя индикаторного массива

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- будем хранить время открытия текущего нулевого бара

static datetime currentBarTimeOpen=0;

//--- перевернем доступ к массиву time[] - сделаем как в таймсерии

ArraySetAsSeries(time,true);

//--- если время нулевого бара отличается от того, что мы храним

if(currentBarTimeOpen!=time[0])

{

//--- пронумеруем все бары от текущего момента вглубь графика

for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;

currentBarTimeOpen=time[0];

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}