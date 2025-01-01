- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArraySetAsSeries
Устанавливает флаг AS_SERIES указанному объекту динамического массива, индексация элементов массива будет производиться как в таймсериях.
bool ArraySetAsSeries(
Параметры
array[]
[in][out] Числовой массив для установки.
flag
[in] Направление индексирования массива.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Флаг AS_SERIES не может быть установлен у многомерных массивов и у статических массивов (то есть массивов, чей размер в квадратных скобках указан еще на этапе компиляции). Индексация в таймсерии отличается от обычного массива тем, что индексация элементов таймсерии производится от конца массива к началу (от самых свежих данных к самым старым).
Пример: индикатор, показывающий номер бара
#property indicator_chart_window
