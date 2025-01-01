CopyRates

Получает в массив rates_array исторические данные структуры MqlRates указанного символа-периода в указанном количестве. Отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.

При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемного массива использовать динамический массив, так как если данных оказывается меньше (или больше), чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.

Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.

Неважно, какое свойство имеет приемный массив - as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент будет в начале физической памяти, отведенной под массив. Существует 3 варианта функции.

Обращение по начальной позиции и количеству требуемых элементов

int CopyRates(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int start_pos,

int count,

MqlRates rates_array[]

);

Обращение по начальной дате и количеству требуемых элементов

int CopyRates(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

int count,

MqlRates rates_array[]

);

Обращение по начальной и конечной датам требуемого интервала времени

int CopyRates(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime start_time,

datetime stop_time,

MqlRates rates_array[]

);

Параметры

symbol_name

[in] Символ.

timeframe

[in] Период.

start_time

[in] Время бара, соответствующее первому элементу.

start_pos

[in] Номер первого копируемого элемента.

count

[in] Количество копируемых элементов.

stop_time

[in] Время бара, соответствующее последнему элементу.

rates_array[]

[out] Массив типа MqlRates.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере, то функция возвращает -1. В случае если запрашиваются данные за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.

При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.

При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.

При запросе данных по начальной дате и количеству требуемых элементов возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. При этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть дата открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда равна или меньше указанной.

При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time), всегда находится в запрошенном интервале.

Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.

Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.

Пример:

void OnStart()

{

//---

MqlRates rates[];

ArraySetAsSeries(rates,true);

int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,100,rates);

if(copied>0)

{

Print("Скопировано баров: "+copied);

string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d";

string out;

int size=fmin(copied,10);

for(int i=0;i<size;i++)

{

out=i+":"+TimeToString(rates[i].time);

out=out+" "+StringFormat(format,

rates[i].open,

rates[i].high,

rates[i].low,

rates[i].close,

rates[i].tick_volume);

Print(out);

}

}

else Print("Не удалось получить исторические данные по символу ",Symbol());

}

Более полный пример запроса исторических данных смотрите в разделе Способы привязки объектов. В приведенном там скрипте показано, как получать значения индикатора iFractals на последних 1000 барах и как потом вывести на график по десять последних фракталов вверх и вниз. Подобный прием можно использовать для всех индикаторов, которые имеют пропуски значений и обычно реализуются с помощью следующих стилей построения:

Смотри также

Структуры и классы, TimeToString, StringFormat