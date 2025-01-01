- Информация об исторических данных по инструменту
- Свойства ордеров
- Свойства позиций
- Свойства сделок
- Типы торговых операций
- Типы торговых транзакций
- Виды заявок в стакане цен
- Свойства сигналов
Свойства позиций
Результатом совершения торговых операций являются открытие позиции, изменение её объема и/или направления, или ее ликвидация. Торговые операции проводятся на основание ордеров, отправляемых функцией OrderSend() в виде торговых запросов. Для каждого финансового инструмента (символа) возможна только одна открытая позиция. Позиция имеет набор свойств, доступных для чтений функциями PositionGet...().
Для функции PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
POSITION_TICKET
|
Тикет позиции. Уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции. Как правило, соответствует тикету ордера, в результате которого она была открыта, за исключением случаев изменения тикета в результате служебных операций на сервере. Например, начисления свопов переоткрытием позиции. Для нахождения ордера, которым была открыта позиция, следует использовать свойство POSITION_IDENTIFIER.
Значение POSITION_TICKET соответствует MqlTradeRequest::position.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Время открытия позиции
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
Время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Время изменения позиции
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Время изменения позиции в миллисекундах с 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Тип позиции
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number для позиции (смотри ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Идентификатор позиции - это уникальное число, которое присваивается каждой вновь открытой позиции и не изменяется в течение всей ее жизни. Соответствует тикету ордера, которым была открыта позиция.
Идентификатор позиции указывается в каждом ордере (ORDER_POSITION_ID) и сделке (DEAL_POSITION_ID), которая ее открыла, изменила или закрыла. Используйте это свойство для поиска ордеров и сделок, связанных с позицией.
При развороте позиции в режиме неттинга (единой сделкой in/out) идентификатор позиции POSITION_IDENTIFIER не изменяется. Однако при этом POSITION_TICKET изменяется на тикет ордера, в результате которого произошел разворот. В режиме хеджинга разворот позиции не предусмотрен.
|
long
|
POSITION_REASON
|
Причина открытия позиции
Для функции PositionGetDouble()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
POSITION_VOLUME
|
Объем позиции
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Цена позиции
|
double
|
POSITION_SL
|
Уровень Stop Loss для открытой позиции
|
double
|
POSITION_TP
|
Уровень Take Profit для открытой позиции
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Текущая цена по символу
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Накопленный своп
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Текущая прибыль
|
double
Для функции PositionGetString()
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип
|
POSITION_SYMBOL
|
Символ, по которому открыта позиция
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Комментарий к позиции
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
Идентификатор позиции во внешней системе (на бирже)
|
string
Направление открытой позиции (покупка или продажа) определяется значением из перечисления ENUM_POSITION_TYPE. Для получения типа открытой позиции используйте функцию PositionGetInteger() с модификатором POSITION_TYPE.
|
Идентификатор
|
Описание
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Покупка
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Продажа
В свойстве POSITION_REASON содержится причина открытия позиции. Позиция может быть открыта в результате срабатывания ордера, который был выставлен из десктопного терминала, из мобильного приложения, с помощью советника и т.д. Возможные значения POSITION_REASON описываются в перечислении ENUM_POSITION_REASON.
|
Идентификатор
|
Описание
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из десктопного терминала
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из мобильного приложения
|
POSITION_REASON_WEB
|
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из веб-платформы
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
Позиция открыта в результате срабатывания ордера, выставленного из MQL5-программы – советником или скриптом