Использование графики и звука в программах на MQL5
Программы на MQL5 позволяют работать со звуковыми и графическими файлами:
- PlaySound() воспроизводит звуковой файл;
- ObjectCreate() позволяет с помощью графических объектов OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL создавать пользовательские интерфейсы.
PlaySound()
Пример вызова функции PlaySound():
|
//+------------------------------------------------------------------+
В данном примере показано как проигрывать звуки из файлов Ok.wav и timeoit.wav, входящих в стандартную поставку терминала. Эти файлы находятся в папке каталог_терминала\Sounds. Здесь каталог_терминала означает папку, из которой запущен клиентский терминал MetaTrader 5. Программным путем из mql5-программы каталог терминала можно узнать следующим образом:
|
//--- Папка, в которой хранятся данные терминала
Можно использовать звуковые файлы не только из папки каталог_терминала\Sounds, но и из любой подпапки, находящейся в папке каталог_данных_терминала\MQL5. Расположение каталога данных терминала на компьютере можно выяснить через меню терминала "Файл"-"Открыть каталог данных" или программным путем:
|
//--- Папка, в которой хранятся данные терминала
Например, если звуковой файл Demo.wav лежит в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Files, то вызов PlaySound() должен быть записан таким образом:
|
//--- проиграем звуковой файл Demo.wav из папки каталог_данных_терминала\MQL5\Files\
Обратите внимание на то, что в комментарии путь к файлу написан с использованием символа "\", а в самой функции для разделения папок в пути используется последовательность "\\".
При указании пути всегда используйте только двойную обратную косую черту в качестве разделителя, так как одиночная обратная черта является управляющим символом для компилятора при разборе константных строк и символьных констант в исходном коде программы.
Для остановки воспроизведения файла нужно вызвать функцию PlaySound() с параметром NULL:
|
//--- вызов PlaySound() с параметром NULL останавливает воспроизведение звука
ObjectCreate()
Пример эксперта, который с помощью функции ObjectCreate() создает объект "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL).
|
string label_name="currency_label"; // имя объекта OBJ_BITMAP_LABEL
Создание и настройка графического объекта с именем currency_label происходят в функции OnInit(). Пути к загружаемым графическим файлам заданы в глобальных переменных euro и dollar, в качестве разделителя использована двойная обратная косая черта:
|
string euro ="\\Images\\euro.bmp"; // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL5\Images\euro.bmp
Сами файлы при этом находятся в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Images.
Объект OBJ_BITMAP_LABEL фактически представляет собою кнопку, которая в зависимости от состояния (нажата или отжата) может отображать одну из двух картинок: euro.bmp или dollar.bmp.
Размеры кнопки с графическим интерфейсом автоматически устанавливаются под размер отображаемой картинки. Смена изображения производится при нажатии левой кнопкой мышки на объекте OBJ_BITMAP_LABEL (в свойствах должна быть выбрана опция "Отключить выделение"). Объект OBJ_BITMAP создается аналогичным образом и предназначен для создания фона с требуемым рисунком.
Значение свойства OBJPROP_BMPFILE, которое отвечает за вид объектов OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL, можно менять динамически. Это позволяет создавать разнообразные интерактивные пользовательские интерфейсы для mql5-программ.
Включение ресурсов в исполняемые файлы при компиляции mql5-программ #
Для работы mql5-программы может потребоваться множество разнообразных загружаемых ресурсов в виде файлов изображений и звуков. Для того чтобы исключить необходимость переноса всех этих файлов при передаче исполняемой программы на MQL5, следует использовать директиву компилятора #resource:
|
#resource путь_к_файлу_ресурса
Команда #resource указывает компилятору, что ресурс по указанному пути путь_к_файлу_ресурса нужно включить в исполняемый файл EX5. Таким образом, все необходимые картинки и звуки можно поместить непосредственно в EX5-файл и для запуска программы в другом терминале не потребуется передавать все используемые в ней отдельные файлы. Любой EX5-файл может содержать ресурсы, и любая EX5-программа может использовать ресурсы из другой EX5-программы.
Файлы в формате BMP и WAV перед включением в исполняемый EX5 файл автоматически сжимаются. Это означает, что использование ресурсов не только позволяет создавать полноценные программы на MQL5, но и уменьшает общий размер требуемых терминалу файлов при использовании графики и звука по сравнению с обычным способом написания mql5-программ.
Размер файла ресурса не может быть больше 128 Mb.
Поиск указанных ресурсов компилятором
Ресурс вставляется командой #resource "<путь к файлу ресурса>"
|
#resource "<путь_к_файлу_ресурса>"
Длина константной строки <путь_к_файлу_ресурса> не должна превышать 63 символа.
Компилятор ищет ресурс по указанному пути в следующей последовательности:
- если в начале пути стоит разделитель обратная косая черта "\" (пишется "\\"), то ресурс ищется относительно каталога каталог_данных_терминала\MQL5\,
- если обратной косой черты нет, то ресурс ищется относительно расположения исходного файла, в котором этот ресурс прописывается.
В пути ресурса недопустимо использовать подстроки "..\\" и ":\\".
Примеры включения ресурсов:
|
//--- правильное указание ресурсов
Использование ресурсов
Имя ресурса
После того как ресурс объявлен директивой #resource, его можно использовать в любой части программы. Именем ресурса становится его путь без косой черты в начале строки, задающей путь к ресурсу. Для использования своего ресурса в коде нужно перед именем ресурса добавлять специальный признак "::".
Примеры:
|
//--- примеры указания ресурсов и их имена в комментарии
Необходимо отметить, что при установке объектам OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL изображения из ресурса, значение свойства OBJPROP_BMPFILE уже нельзя менять вручную. Например, пусть мы используем для создания OBJ_BITMAP_LABEL ресурсы файлов euro.bmp и dollar.bmp.
|
#resource "\\Images\\euro.bmp"; // euro.bmp находится в каталог_данных_терминала\MQL5\Images\
Тогда при просмотре свойств этого объекта мы увидим, что свойства BitMap File (On) и BitMap File (Off) имеют серый цвет и недоступны для изменения вручную:
Использование ресурсов других mql5-программ
Использование ресурсов имеет и другое преимущество – в любой mql5-программе можно использовать ресурсы из любого файла EX5. Таким образом, ресурсы из одного файла EX5 можно использовать во многих других mql5-программах.
Для того чтобы использовать имя ресурса из стороннего файла, его нужно указать в виде <путь_имя_файла_EX5>::<имя_ресурса>. Например, пусть в скрипте Draw_Triangles_Script.mq5 указан ресурс на картинку в файле triangle.bmp:
|
#resource "\\Files\\triangle.bmp"
Тогда его имя для использования в самом скрипте будет выглядеть как "Files\triangle.bmp", а для использования к имени ресурса нужно добавить специальный признак "::".
|
//--- использование ресурса в самом скрипте
Чтобы использовать этот же ресурс из другой программы, например, эксперта, нужно к имени ресурса дополнительно добавить путь к EX5-файлу относительно папки каталог_данных_терминала\MQL5\ и имя EX5-файла этого скрипта - Draw_Triangles_Script.ex5. Пусть скрипт лежит в стандартной папке каталог_данных_терминала\MQL5\Scripts\, тогда вызов нужно написать таким образом:
|
//--- использование ресурса скрипта в эксперте
Если при обращении к ресурсу в другом EX5-файле не указать путь к этому исполняемому файлу, то исполняемый файл ищется в той же папке, где находится и обратившаяся за ресурсом программа. Это означает, что если в советнике запрашивается ресурс из файла Draw_Triangles_Script.ex5 без указания пути, например, так:
|
//--- запрос ресурса скрипта в эксперте без указания пути
то файл будет искаться в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\, если сам советник находится в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.
Работа с пользовательскими индикаторами, подключенными в качестве ресурсов
Для работы mql5-программ может потребоваться один или несколько пользовательских индикаторов, все они могут быть включены в код исполняемой mql5-программы. Включение индикаторов в качестве ресурсов позволяет упростить распространение программ.
Пример подключения и использования пользовательского индикатора SampleIndicator.ex5, расположенного в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Случай, когда пользовательский индикатор в функции OnInit() создает одну или несколько копий себя, требует отдельного рассмотрения. Напомним, что для использования ресурса из mql5-программы его необходимо указывать в виде: <путь_имя_файла_EX5>::<имя_ресурса>.
Например, если индикатор SampleIndicator.ex5 включается в советник SampleEA.ex5 в качестве ресурса, то путь к самому себе, указанный при вызове iCustom() в функции инициализации пользовательского индикатора, будет выглядеть следующим образом: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". При явном указании данного пути пользовательский индикатор SampleIndicator.ex5 будет жестко привязан к советнику SampleEA.ex5 и теряет способность самостоятельной работы.
Путь до самого себя можно получить при помощи функции GetRelativeProgramPath(), пример использования которой приведен ниже:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ресурсные переменные #
Ресурсы можно объявлять с помощью ресурсных переменных и обращаться с ними так, как будто они являются переменной соответствующего типа. Формат объявления:
|
#resource путь_к_файлу_ресурса as тип_ресурсной_переменной имя_ресурсной_переменной
Примеры объявлений:
|
#resource "data.bin" as int ExtData[] // объявление массива числового типа, содержащего данные из файла data.bin
При таком объявлении к данным ресурса можно адресоваться только через переменную, автоматическая адресация через "::<rsource name>" не работает.
|
#resource "\\Images\\euro.bmp" as bitmap euro[][]
Результат выполнения скрипта – созданы только два объекта OBJ_BITMAP_LABEL из трех. При этом на изображении первого объекта мы видим красную полоску посредине.
Важным преимуществом использования ресурсов является то, что ресурсные файлы перед включением в исполняемый EX5-файл перед компиляцией автоматически сжимаются. Таким образом, использование ресурсных переменных позволяет не только упаковывать необходимые для работы данные прямо в исполняемый EX5-файл, но и сокращает количество и общий размер файлов по сравнению с обычным способом написания mql5-программ.
Использование ресурсных переменных особенно удобно для публикации продуктов в Маркете.
Особенности
- Специальный тип ресурсной переменной bitmap указывает компилятору, что ресурс является графическим изображением. Такие переменные получают тип uint.
- Ресурсная переменная-массив типа bitmap может иметь две размерности, в этом случае размер массива будет установлен как [высота_картинки ][ ширина_картинки ]. В случае если указан массив одной размерности, то количество элементов будет равно произведению высота_картинки*ширина_картинки.
- При загрузке 24 битного изображения для всех пикселей изображения компонента альфа-канала устанавливается в значение 255.
- При загрузке 32 битного изображения без альфа-канала, также, для всех пикселей изображения компонента альфаканала устанавливается в значение 255.
- При загрузке 32 битного изображения c альфа-каналом никаких манипуляций с пикселями не происходит.
- Размер файла ресурса не может быть больше 128 Mb.
- Для строковых файлов производится автоматическое определение кодировки по наличию BOM (заголовку). Если BOM отсутствует, то кодировка определяется по содержимому файла. Поддерживаются файлы в кодировке ANSI, UTF-8 и UTF-16. При чтении данных из файлов все строки переводятся в Unicode.
Программы на OpenCL
Использование ресурсных строковых переменных может существенно облегчить написание некоторых программ. Например, вы можете написать код OpenCL-программы в отдельном CL-файле, а затем включить этот файл в виде строки в ресурсы вашей MQL5-программы.
|
#resource "seascape.cl" as string cl_program
В данном примере без использования ресурсной переменной cl_program вам пришлось бы описывать весь код в виде одной большой строковой переменной.
