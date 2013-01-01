Ресурсы

Использование графики и звука в программах на MQL5

Программы на MQL5 позволяют работать со звуковыми и графическими файлами:

PlaySound()

Пример вызова функции PlaySound():

//+------------------------------------------------------------------+

//| функция вызывает штатную OrderSend() и воспроизводит звук |

//+------------------------------------------------------------------+

void OrderSendWithAudio(MqlTradeRequest &request, MqlTradeResult &result)

{

//--- отправим запрос на сервер

OrderSend(request,result);

//--- если запрос принят, играем звук Ok.wav

if(result.retcode==TRADE_RETCODE_PLACED)

PlaySound("Ok.wav");

//--- при неудаче выдаем тревожный звук из файла timeout.wav

else

PlaySound("timeout.wav");

}

В данном примере показано как проигрывать звуки из файлов Ok.wav и timeoit.wav, входящих в стандартную поставку терминала. Эти файлы находятся в папке каталог_терминала\Sounds. Здесь каталог_терминала означает папку, из которой запущен клиентский терминал MetaTrader 5. Программным путем из mql5-программы каталог терминала можно узнать следующим образом:

//--- Папка, в которой хранятся данные терминала

string terminal_path=TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);

Можно использовать звуковые файлы не только из папки каталог_терминала\Sounds, но и из любой подпапки, находящейся в папке каталог_данных_терминала\MQL5. Расположение каталога данных терминала на компьютере можно выяснить через меню терминала "Файл"-"Открыть каталог данных" или программным путем:

//--- Папка, в которой хранятся данные терминала

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

Например, если звуковой файл Demo.wav лежит в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Files, то вызов PlaySound() должен быть записан таким образом:

//--- проиграем звуковой файл Demo.wav из папки каталог_данных_терминала\MQL5\Files\

PlaySound("\\Files\\Demo.wav");

Обратите внимание на то, что в комментарии путь к файлу написан с использованием символа "\", а в самой функции для разделения папок в пути используется последовательность "\\".

При указании пути всегда используйте только двойную обратную косую черту в качестве разделителя, так как одиночная обратная черта является управляющим символом для компилятора при разборе константных строк и символьных констант в исходном коде программы.

Для остановки воспроизведения файла нужно вызвать функцию PlaySound() с параметром NULL:

//--- вызов PlaySound() с параметром NULL останавливает воспроизведение звука

PlaySound(NULL);

ObjectCreate()

Пример эксперта, который с помощью функции ObjectCreate() создает объект "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL).

string label_name="currency_label"; // имя объекта OBJ_BITMAP_LABEL

string euro ="\\Images\\euro.bmp"; // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL5\Images\euro.bmp

string dollar ="\\Images\\dollar.bmp"; // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL5\Images\dollar.bmp

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- создадим кнопку OBJ_BITMAP_LABEL, если ее еще нет

if(ObjectFind(0,label_name)<0)

{

//--- попробуем создать объект OBJ_BITMAP_LABEL

bool created=ObjectCreate(0,label_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

if(created)

{

//--- привяжем кнопку к правому верхнему углу графика

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);

//--- теперь настроим свойства объекта

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,50);

//--- сбросим код последней ошибки в 0

ResetLastError();

//--- загрузим картинку для состояния кнопки "Нажата"

bool set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,0,euro);

//--- проверим результат

if(!set)

{

PrintFormat("Не удалось загрузить картинку из файла %s. Код ошибки %d",euro,GetLastError());

}

ResetLastError();

//--- загрузим картинку для состояния кнопки "Отжата"

set=ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_BMPFILE,1,dollar);



if(!set)

{

PrintFormat("Не удалось загрузить картинку из файла %s. Код ошибки %d",dollar,GetLastError());

}

//--- отдадим графику команду на обновление, чтобы кнопка появилась сразу же, не дожидаясь тика

ChartRedraw(0);

}

else

{

//--- объект создать не удалось, сообщим об этом

PrintFormat("Не удалось создать объект OBJ_BITMAP_LABEL. Код ошибки %d",GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- удалим объект с графика

ObjectDelete(0,label_name);

}

Создание и настройка графического объекта с именем currency_label происходят в функции OnInit(). Пути к загружаемым графическим файлам заданы в глобальных переменных euro и dollar, в качестве разделителя использована двойная обратная косая черта:

string euro ="\\Images\\euro.bmp"; // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL5\Images\euro.bmp

string dollar ="\\Images\\dollar.bmp"; // путь к файлу каталог_данных_терминала\MQL5\Images\dollar.bmp

Сами файлы при этом находятся в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Images.

Объект OBJ_BITMAP_LABEL фактически представляет собою кнопку, которая в зависимости от состояния (нажата или отжата) может отображать одну из двух картинок: euro.bmp или dollar.bmp.

Размеры кнопки с графическим интерфейсом автоматически устанавливаются под размер отображаемой картинки. Смена изображения производится при нажатии левой кнопкой мышки на объекте OBJ_BITMAP_LABEL (в свойствах должна быть выбрана опция "Отключить выделение"). Объект OBJ_BITMAP создается аналогичным образом и предназначен для создания фона с требуемым рисунком.

Значение свойства OBJPROP_BMPFILE, которое отвечает за вид объектов OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL, можно менять динамически. Это позволяет создавать разнообразные интерактивные пользовательские интерфейсы для mql5-программ.

Включение ресурсов в исполняемые файлы при компиляции mql5-программ #

Для работы mql5-программы может потребоваться множество разнообразных загружаемых ресурсов в виде файлов изображений и звуков. Для того чтобы исключить необходимость переноса всех этих файлов при передаче исполняемой программы на MQL5, следует использовать директиву компилятора #resource:

#resource путь_к_файлу_ресурса

Команда #resource указывает компилятору, что ресурс по указанному пути путь_к_файлу_ресурса нужно включить в исполняемый файл EX5. Таким образом, все необходимые картинки и звуки можно поместить непосредственно в EX5-файл и для запуска программы в другом терминале не потребуется передавать все используемые в ней отдельные файлы. Любой EX5-файл может содержать ресурсы, и любая EX5-программа может использовать ресурсы из другой EX5-программы.

Файлы в формате BMP и WAV перед включением в исполняемый EX5 файл автоматически сжимаются. Это означает, что использование ресурсов не только позволяет создавать полноценные программы на MQL5, но и уменьшает общий размер требуемых терминалу файлов при использовании графики и звука по сравнению с обычным способом написания mql5-программ.

Размер файла ресурса не может быть больше 128 Mb.

Поиск указанных ресурсов компилятором

Ресурс вставляется командой #resource "<путь к файлу ресурса>"

#resource "<путь_к_файлу_ресурса>"

Длина константной строки <путь_к_файлу_ресурса> не должна превышать 63 символа.

Компилятор ищет ресурс по указанному пути в следующей последовательности:

если в начале пути стоит разделитель обратная косая черта "\" (пишется "\\"), то ресурс ищется относительно каталога каталог_данных_терминала \MQL5\,

если обратной косой черты нет, то ресурс ищется относительно расположения исходного файла, в котором этот ресурс прописывается.

В пути ресурса недопустимо использовать подстроки "..\\" и ":\\".

Примеры включения ресурсов:

//--- правильное указание ресурсов

#resource "\\Images\\euro.bmp" // euro.bmp находится в каталог_данных_терминала\MQL5\Images\

#resource "picture.bmp" // picture.bmp находится в том же каталоге, где и исходный файл

#resource "Resource\\map.bmp" // ресурс находится в папке каталог_исходного_файла\Resource\map.bmp



//--- неправильное указание ресурсов

#resource ":picture_2.bmp" // нельзя использовать ":"

#resource "..\\picture_3.bmp" // нельзя использовать ".."

#resource "\\Files\\Images\\Folder_First\\My_panel\\Labels\\too_long_path.bmp" //больше 63 символов

Использование ресурсов

Имя ресурса

После того как ресурс объявлен директивой #resource, его можно использовать в любой части программы. Именем ресурса становится его путь без косой черты в начале строки, задающей путь к ресурсу. Для использования своего ресурса в коде нужно перед именем ресурса добавлять специальный признак "::".

Примеры:

//--- примеры указания ресурсов и их имена в комментарии

#resource "\\Images\\euro.bmp" // имя ресурса - Images\euro.bmp

#resource "picture.bmp" // имя ресурса - picture.bmp

#resource "Resource\\map.bmp" // имя ресурса - Resource\map.bmp

#resource "\\Files\\Pictures\\good.bmp" // имя ресурса - Files\Pictures\good.bmp

#resource "\\Files\\Demo.wav"; // имя ресурса - Files\Demo.wav"

#resource "\\Sounds\\thrill.wav"; // имя ресурса - Sounds\thrill.wav"

...



//--- использование ресурсов

ObjectSetString(0,bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"::Images\\euro.bmp");

...

ObjectSetString(0,my_bitmap,OBJPROP_BMPFILE,0,"::picture.bmp");

...

set=ObjectSetString(0,bitmap_label,OBJPROP_BMPFILE,1,"::Files\\Pictures\\good.bmp");

...

PlaySound("::Files\\Demo.wav");

...

PlaySound("::Sounds\\thrill.wav");

Необходимо отметить, что при установке объектам OBJ_BITMAP и OBJ_BITMAP_LABEL изображения из ресурса, значение свойства OBJPROP_BMPFILE уже нельзя менять вручную. Например, пусть мы используем для создания OBJ_BITMAP_LABEL ресурсы файлов euro.bmp и dollar.bmp.

#resource "\\Images\\euro.bmp"; // euro.bmp находится в каталог_данных_терминала\MQL5\Images\

#resource "\\Images\\dollar.bmp"; // dollar.bmp находится в каталог_данных_терминала\MQL5\Images\

Тогда при просмотре свойств этого объекта мы увидим, что свойства BitMap File (On) и BitMap File (Off) имеют серый цвет и недоступны для изменения вручную:

Использование ресурсов других mql5-программ

Использование ресурсов имеет и другое преимущество – в любой mql5-программе можно использовать ресурсы из любого файла EX5. Таким образом, ресурсы из одного файла EX5 можно использовать во многих других mql5-программах.

Для того чтобы использовать имя ресурса из стороннего файла, его нужно указать в виде <путь_имя_файла_EX5>::<имя_ресурса>. Например, пусть в скрипте Draw_Triangles_Script.mq5 указан ресурс на картинку в файле triangle.bmp:

#resource "\\Files\\triangle.bmp"

Тогда его имя для использования в самом скрипте будет выглядеть как "Files\triangle.bmp", а для использования к имени ресурса нужно добавить специальный признак "::".

//--- использование ресурса в самом скрипте

ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"::Files\\triangle.bmp");

Чтобы использовать этот же ресурс из другой программы, например, эксперта, нужно к имени ресурса дополнительно добавить путь к EX5-файлу относительно папки каталог_данных_терминала\MQL5\ и имя EX5-файла этого скрипта - Draw_Triangles_Script.ex5. Пусть скрипт лежит в стандартной папке каталог_данных_терминала\MQL5\Scripts\, тогда вызов нужно написать таким образом:

//--- использование ресурса скрипта в эксперте

ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"\\Scripts\\Draw_Triangles_Script.ex5::Files\\triangle.bmp");

Если при обращении к ресурсу в другом EX5-файле не указать путь к этому исполняемому файлу, то исполняемый файл ищется в той же папке, где находится и обратившаяся за ресурсом программа. Это означает, что если в советнике запрашивается ресурс из файла Draw_Triangles_Script.ex5 без указания пути, например, так:

//--- запрос ресурса скрипта в эксперте без указания пути

ObjectSetString(0,my_bitmap_name,OBJPROP_BMPFILE,0,"Draw_Triangles_Script.ex5::Files\\triangle.bmp");

то файл будет искаться в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\, если сам советник находится в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Работа с пользовательскими индикаторами, подключенными в качестве ресурсов

Для работы mql5-программ может потребоваться один или несколько пользовательских индикаторов, все они могут быть включены в код исполняемой mql5-программы. Включение индикаторов в качестве ресурсов позволяет упростить распространение программ.

Пример подключения и использования пользовательского индикатора SampleIndicator.ex5, расположенного в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SampleEA.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#resource "\\Indicators\\SampleIndicator.ex5"

int handle_ind;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

handle_ind=iCustom(_Symbol,_Period,"::Indicators\\SampleIndicator.ex5");

if(handle_ind==INVALID_HANDLE)

{

Print("Expert: iCustom call: Error code=",GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

Случай, когда пользовательский индикатор в функции OnInit() создает одну или несколько копий себя, требует отдельного рассмотрения. Напомним, что для использования ресурса из mql5-программы его необходимо указывать в виде: <путь_имя_файла_EX5>::<имя_ресурса>.

Например, если индикатор SampleIndicator.ex5 включается в советник SampleEA.ex5 в качестве ресурса, то путь к самому себе, указанный при вызове iCustom() в функции инициализации пользовательского индикатора, будет выглядеть следующим образом: "\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5". При явном указании данного пути пользовательский индикатор SampleIndicator.ex5 будет жестко привязан к советнику SampleEA.ex5 и теряет способность самостоятельной работы.

Путь до самого себя можно получить при помощи функции GetRelativeProgramPath(), пример использования которой приведен ниже:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SampleIndicator.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property indicator_separate_window

#property indicator_plots 0

int handle;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- неправильный способ указания ссылки на себя

//--- string path="\\Experts\\SampleEA.ex5::Indicators\\SampleIndicator.ex5";

//--- правильный способ получения ссылки на себя

string path=GetRelativeProgramPath();

//--- indicator buffers mapping

handle=iCustom(_Symbol,_Period,path,0,0);

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Indicator: iCustom call: Error code=",GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

else Print("Indicator handle=",handle);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| GetRelativeProgramPath |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetRelativeProgramPath()

{

int pos2;

//--- получаем абсолютный путь к программе

string path=MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH);

//--- находим позицию подстроки "\MQL5\"

int pos =StringFind(path,"\\MQL5\\");

//--- подстрока не найдена - ошибка

if(pos<0)

return(NULL);

//--- пропускаем каталог "\MQL5"

pos+=5;

//--- пропускаем лишние '\'

while(StringGetCharacter(path,pos+1)=='\\')

pos++;

//--- если это ресурс, возвращаем путь относительно MQL5-каталога

if(StringFind(path,"::",pos)>=0)

return(StringSubstr(path,pos));

//--- найдем разделитель для первого подкаталога в MQL5 (например, MQL5\Indicators)

//--- если его нет, то вернем путь относительно MQL5-каталога

if((pos2=StringFind(path,"\\",pos+1))<0)

return(StringSubstr(path,pos));

//--- вернем путь относительно подкаталога (например, MQL5\Indicators)

return(StringSubstr(path,pos2+1));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double& price[])

{

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

Ресурсы можно объявлять с помощью ресурсных переменных и обращаться с ними так, как будто они являются переменной соответствующего типа. Формат объявления:

#resource путь_к_файлу_ресурса as тип_ресурсной_переменной имя_ресурсной_переменной

Примеры объявлений:

#resource "data.bin" as int ExtData[] // объявление массива числового типа, содержащего данные из файла data.bin

#resource "data.bin" as MqlRates ExtData[] // объявление массива простых структур, содержащего данные из файла data.bin

//--- строки

#resource "data.txt" as string ExtCode // объявление строки, содержащей данные файла data.txt (поддерживаются кодировки ANSI, UTF-8 и UTF-16)

//--- графические ресурсы

#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap[] // объявление одномерного массива, содержащего в себе растр из файла BMP, размер массива = height * width

#resource "image.bmp" as bitmap ExtBitmap2[][] // объявление двумерного массива, содержащего в себе растр из файла BMP, рамер массива [height][width]

При таком объявлении к данным ресурса можно адресоваться только через переменную, автоматическая адресация через "::<rsource name>" не работает.

#resource "\\Images\\euro.bmp" as bitmap euro[][]

#resource "\\Images\\dollar.bmp"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция создания объекта OBJ_BITMAP_LABEL с помощью ресурса |

//+------------------------------------------------------------------+

void Image(string name,string rc,int x,int y)

{

ObjectCreate(0,name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

ObjectSetString(0,name,OBJPROP_BMPFILE,rc);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- выведем размеры картинки [width, height], которая хранится в ресурсной переменной euro

Print(ArrayRange(euro,1),", ",ArrayRange(euro,0));

//--- изменим картинку в euro - нарисуем красную горизонтальную полосу посередине

for(int x=0;x<ArrayRange(euro,1);x++)

euro[ArrayRange(euro,1)/2][x]=0xFFFF0000;

//--- создадим графический ресурс с помощью ресурсной переменной

ResourceCreate("euro_icon",euro,ArrayRange(euro,1),ArrayRange(euro,0),0,0,ArrayRange(euro,1),COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

//--- создадим объект графическая метка Euro, которому выставим картинку из ресурса euro_icon

Image("Euro","::euro_icon",10,40);

//--- другой способ использования ресурса, рисовать в него мы не можем

Image("USD","::Images\\dollar.bmp",15+ArrayRange(euro,1),40);

//--- прямой способ адресации к ресурсу euro.bmp недоступен, так как он уже объявлен через ресурсную переменную euro

Image("E2","::Images\\euro.bmp",20+ArrayRange(euro,1)*2,40); // произойдет ошибка времени выполнения

}

Результат выполнения скрипта – созданы только два объекта OBJ_BITMAP_LABEL из трех. При этом на изображении первого объекта мы видим красную полоску посредине.

Важным преимуществом использования ресурсов является то, что ресурсные файлы перед включением в исполняемый EX5-файл перед компиляцией автоматически сжимаются. Таким образом, использование ресурсных переменных позволяет не только упаковывать необходимые для работы данные прямо в исполняемый EX5-файл, но и сокращает количество и общий размер файлов по сравнению с обычным способом написания mql5-программ.

Использование ресурсных переменных особенно удобно для публикации продуктов в Маркете.

Особенности

Специальный тип ресурсной переменной bitmap указывает компилятору, что ресурс является графическим изображением. Такие переменные получают тип uint.

Ресурсная переменная-массив типа bitmap может иметь две размерности, в этом случае размер массива будет установлен как [высота_картинки ][ ширина_картинки ]. В случае если указан массив одной размерности, то количество элементов будет равно произведению высота_картинки*ширина_картинки.

При загрузке 24 битного изображения для всех пикселей изображения компонента альфа-канала устанавливается в значение 255.

При загрузке 32 битного изображения без альфа-канала, также, для всех пикселей изображения компонента альфаканала устанавливается в значение 255.

При загрузке 32 битного изображения c альфа-каналом никаких манипуляций с пикселями не происходит.

Размер файла ресурса не может быть больше 128 Mb.

Для строковых файлов производится автоматическое определение кодировки по наличию BOM (заголовку). Если BOM отсутствует, то кодировка определяется по содержимому файла. Поддерживаются файлы в кодировке ANSI, UTF-8 и UTF-16. При чтении данных из файлов все строки переводятся в Unicode.

Программы на OpenCL

Использование ресурсных строковых переменных может существенно облегчить написание некоторых программ. Например, вы можете написать код OpenCL-программы в отдельном CL-файле, а затем включить этот файл в виде строки в ресурсы вашей MQL5-программы.

#resource "seascape.cl" as string cl_program

...

int context;

if((cl_program=CLProgramCreate(context,cl_program)!=INVALID_HANDLE)

{

//--- выполняем дальнейшие действия с OpenCL программой

}

В данном примере без использования ресурсной переменной cl_program вам пришлось бы описывать весь код в виде одной большой строковой переменной.

Смотри также

ResourceCreate(), ResourceSave(), PlaySound(), ObjectSetInteger(), ChartApplyTemplate(), Файловые операции