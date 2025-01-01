ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Операции с графикамиChartYOnDropped 

ChartYOnDropped

Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

int  ChartYOnDropped();

Возвращаемое значение

Значение координаты Y.

Примечание

Ось Y направлена сверху вниз.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем и распечатываем координаты X и Y точки графика, в которую брошен мышкой данный скрипт
   int x=ChartXOnDropped();
   int y=ChartYOnDropped();
   PrintFormat("Script dropped to coordinates X = %d, Y = %d"xy);
   /*
   результат:
   Script dropped to coordinates X = 429Y = 114
   */
  }

Смотри также

ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped