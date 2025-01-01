- ChartApplyTemplate
ChartYOnDropped
Возвращает координату по оси Y, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.
|
int ChartYOnDropped();
Возвращаемое значение
Значение координаты Y.
Примечание
Ось Y направлена сверху вниз.
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Смотри также
ChartWindowOnDropped, ChartPriceOnDropped, ChartTimeOnDropped