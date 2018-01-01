OnCalculate

Вызывается в индикаторах при наступлении события Calculate для обработки изменений ценовых данных. Существуют два варианта функции, в пределах одного индикатора нельзя использовать оба варианта.

Вычисление на основе массива данных

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double& price[]

);

Вычисления на основе таймсерий текущего таймфрейма

int OnCalculate(

const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime& time[],

const double& open[],

const double& high[],

const double& low[],

const double& close[],

const long& tick_volume[],

const long& volume[],

const int& spread[]

);

Параметры

rates_total

[in] Размер массива price[] или входных таймсерий, доступных индикатору для расчета. Во втором варианте функции значение параметра соответствует количеству баров на графике, на котором он запущен.

prev_calculated

[in] Содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Предназначено для пропуска в расчетах тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.

begin

[in] Значение индекса в массиве price[], с которого начинаются значимые данные. Позволяет пропустить в расчетах отсутствующие или начальные данные, для которых нет корректных значений.

price[]

[in] Массив значений для проведения вычислений. В качестве массива price[] может быть передана одна из ценовых таймсерий либо рассчитанный буфер какого-либо индикатора. Тип данных, которые были переданы на расчет, можно узнать с помощью предопределенной переменной _AppliedTo.

time{}

[in] Массив со значениями времени открытия баров.

open[]

[in] Массив со значениями цен открытия.

high[]

[in] Массив со значениями максимальных цен.

low[]

[in] Массив со значениями минимальных цен.

close[]

[in] Массив со значениями цен закрытия.

tick_volume[]

[in] Массив со значениями тиковых объемов.

volume[]

[in] Массив со значениями торговых объемов.

spread[]

[in] Массив со значениями спреда для баров.

Возвращаемое значение

Значение типа int, которое будет передано в качестве параметра prev_calculated при последующем вызове функции.

Примечание

Если функция OnCalculate() возвращает нулевое значение, то в окне DataWindow клиентского терминала значения индикатора не показываются.

Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (была загружена более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом.

Чтобы определить направление индексации в массивах time[], open[], high[], low[], close[], tick_volume[], volume[] и spread[], необходимо вызывать функцию ArrayGetAsSeries(). Чтобы не зависеть от умолчаний, необходимо безусловно вызывать функцию ArraySetAsSeries() для тех массивов, с которыми предполагается работать.

При использовании первого варианта функции выбор необходимой таймсерии или индикатора в качестве массива price[] осуществляется пользователем на вкладке Parameters при запуске индикатора. Для этого необходимо указать нужный элемент в выпадающем списке поля "Apply to".

Для получения значений пользовательского индикатора из других mql5-программ используется функция iCustom(), возвращающая хэндл индикатора для последующих операций. При этом также можно указать необходимый массив price[] или хэндл другого индикатора. Этот параметр должен передаваться последним в списке входных переменных пользовательского индикатора.

Необходимо использовать связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate(), и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.

Пример индикатора

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnCalculate_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Пример вычисления индикатора Momentum"



//---- indicator settings

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 Blue

//---- входные параметры

input int MomentumPeriod=14; // Период для расчета

//---- индикаторный буфер

double MomentumBuffer[];

//--- глобальная переменная для хранения периода расчетов

int IntPeriod;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- проверим входной параметр

if(MomentumPeriod<0)

{

IntPeriod=14;

Print("параметр Период имеет неправльное значение. Для расчетов будет использовано значение ",IntPeriod);

}

else

IntPeriod=MomentumPeriod;

//---- буферы

SetIndexBuffer(0,MomentumBuffer,INDICATOR_DATA);

//---- имя индикатора для показа в DataWindow и в подокне

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Momentum"+"("+string(IntPeriod)+")");

//--- установим номер бара, с которого будет идти отрисовка

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,IntPeriod-1);

//--- установим 0.0 в качестве пустого значения, которое не отрисовывается

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//--- с какой точностью показывать значения индикатора

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Расчет индикатора Momentum |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total, // размер массива price[]

const int prev_calculated, // сколько баров обработано ранее

const int begin, // откуда начинаются значимые данные

const double &price[]) // массив для значения для обработки

{

//--- стартовая позиция для вычислений

int StartCalcPosition=(IntPeriod-1)+begin;

//---- если недостаточно данных для расчета

if(rates_total<StartCalcPosition)

return(0); // выходим с нулевым значением - индикатор не рассчитан

//--- correct draw begin

if(begin>0)

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,StartCalcPosition+(IntPeriod-1));

//--- начинаем расчеты, вычислим позицию начала

int pos=prev_calculated-1;

if(pos<StartCalcPosition)

pos=begin+IntPeriod;

//--- основной цикл вычислений

for(int i=pos;i<rates_total && !IsStopped();i++)

MomentumBuffer[i]=price[i]*100/price[i-IntPeriod];

//--- выполенение OnCalculate завершено. Вернем новое значение prev_calculated для последующего вызова

return(rates_total);

}

Смотри также

ArrayGetAsSeries, ArraySetAsSeries, iCustom, Функции обработки событий, Выполнение программ, События клиентского терминала, Доступ к таймсериям и индикаторам