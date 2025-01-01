ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Строковые функции StringToLower 

StringToLower

Преобразует все символы указанной строки в строчные (маленькие) по месту.

bool  StringToLower(
   string&  string_var      // строка для обработки
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Пример:

void OnStart()
  {
//--- определяем исходную строку в верхнем регистре
   string text=" - THIS STRING, WRITTEN IN UPPERCASE, MUST BE WRITTEN IN LOWERCASE";
//--- Выводим исходную строку в журнал
   Print("Source line:\n"text);
//--- преобразуем все символы строки в нижний регистр и выводим полученный результат в журнал
   if(StringToLower(text))
      Print("The original string after using the StringToLower() function:\n"text);
      
   /*
   Результат
   Source line:
    - THIS STRINGWRITTEN IN UPPERCASEMUST BE WRITTEN IN LOWERCASE
   The original string after using the StringToLower() function:
    - this stringwritten in uppercasemust be written in lowercase
   */
  }

Смотри также

StringToUpper, StringTrimLeft, StringTrimRight