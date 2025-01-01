OnTesterPass

Вызывается в экспертах при наступлении события TesterPass для обработки нового фрейма данных во время оптимизации эксперта.

void OnTesterPass(void);

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

Событие TesterPass автоматически генерируется при поступлении фрейма во время оптимизации эксперта в тестере стратегий.

Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом. Функция предназначена для обработки фреймов, полученных от агентов тестирования во время оптимизации. Отправку фрейма с результатами тестирования необходимо выполнять из обработчика OnTester() с помощью функции FrameAdd().

Необходимо помнить, что фреймы оптимизации, отсылаемые агентами тестирования с помощью функции FrameAdd(), могут приходить пачками и для их доставки требуется время. Поэтому не все фреймы, а соответственно и события TesterPass, могут до окончания оптимизации поступить и быть обработанными в OnTesterPass(). Поэтому для гарантированного получения всех запоздавших фреймов в OnTesterDeinit() необходимо поместить блок кода с использованием функции FrameNext().

После завершения оптимизации OnTesterDeinit() можно заново перебрать все полученные фреймы с помощью функций FrameFirst()/FrameFilter и FrameNext().

Смотри также

Тестирование торговых стратегий, Работа с результатами оптимизации, OnTesterInit, OnTesterDeinit, FrameFirst, FrameFilter, FrameNext, FrameInputs