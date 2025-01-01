- OnStart
Вызывается в экспертах при наступлении события TesterPass для обработки нового фрейма данных во время оптимизации эксперта.
void OnTesterPass(void);
Возвращаемое значение
Нет возвращаемого значения
Примечание
Событие TesterPass автоматически генерируется при поступлении фрейма во время оптимизации эксперта в тестере стратегий.
Эксперт, имеющий обработчик OnTesterDeinit() или OnTesterPass(), при запуске оптимизации автоматически загружается на отдельном графике терминала с указанными в тестере символом и периодом. Функция предназначена для обработки фреймов, полученных от агентов тестирования во время оптимизации. Отправку фрейма с результатами тестирования необходимо выполнять из обработчика OnTester() с помощью функции FrameAdd().
Необходимо помнить, что фреймы оптимизации, отсылаемые агентами тестирования с помощью функции FrameAdd(), могут приходить пачками и для их доставки требуется время. Поэтому не все фреймы, а соответственно и события TesterPass, могут до окончания оптимизации поступить и быть обработанными в OnTesterPass(). Поэтому для гарантированного получения всех запоздавших фреймов в OnTesterDeinit() необходимо поместить блок кода с использованием функции FrameNext().
После завершения оптимизации OnTesterDeinit() можно заново перебрать все полученные фреймы с помощью функций FrameFirst()/FrameFilter и FrameNext().
