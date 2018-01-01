OnTimer

Вызывается в экспертах при наступлении события Timer, генерируемого терминалом с заданным интервалом.

void OnTimer(void);

Возвращаемое значение

Нет возвращаемого значения

Примечание

Событие Timer периодически генерируется клиентским терминалом для эксперта, который активизировал таймер при помощи функции EventSetTimer(). Обычно эта функция вызывается в функции OnInit(). При завершении работы эксперта необходимо уничтожить созданный таймер при помощи EventKillTimer(), которую обычно вызывают в функции OnDeinit().

Каждый эксперт и каждый индикатор работают со своим таймером и получают события только от него. При завершении работы MQL5-программы таймер уничтожается принудительно, если он был создан, но не был отключен функцией EventKillTimer().

Если необходимо получать события таймера чаще, чем один раз в секунду, используйте EventSetMillisecondTimer() для создания таймера высокого разрешения.

В общем случае при уменьшении периода таймера увеличивается время тестирования, так как возрастает количество вызовов обработчика событий таймера. При работе в режиме реального времени события таймера генерируются не чаще 1 раза в 10-16 миллисекунд, что связано с аппаратными ограничениями.

Для каждой программы может быть запущено не более одного таймера. Каждая MQL5-программа и каждый график имеют свою собственную очередь событий, куда складываются все вновь поступающие события. Если в очереди уже есть событие Timer либо это событие находится в состоянии обработки, то новое событие Timer в очередь mql5-программы не ставится.

Пример эксперта c обработчиком OnTimer()

//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTimer_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Пример использования таймера для вычисления времени торгового сервера"

#property description "Советник лучше всего запустить в конце торговой недели перед выходными"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- создадим таймер с периодом в 1 секунду

EventSetTimer(1);



//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- уничтожим таймер при завершении работы

EventKillTimer();



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---



}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- время первого вызова OnTimer()

static datetime start_time=TimeCurrent();

//--- время торгового сервера при первом вызове OnTimer();

static datetime start_tradeserver_time=0;

//--- вычисляемое время торгового сервера

static datetime calculated_server_time=0;

//--- локальное время на компьютере

datetime local_time=TimeLocal();

//--- текущее расчетное время торгового сервера

datetime trade_server_time=TimeTradeServer();

//--- если по какой-то причине время сервера неизвестно, то выходим досрочно

if(trade_server_time==0)

return;

//--- если стартовое значение торгового сервера еще не установлено

if(start_tradeserver_time==0)

{

start_tradeserver_time=trade_server_time;

//--- установим вычисляемое значение торгового сервера

Print(trade_server_time);

calculated_server_time=trade_server_time;

}

else

{

//--- увеличим время первого вызова OnTimer()

if(start_tradeserver_time!=0)

calculated_server_time=calculated_server_time+1;;

}

//---

string com=StringFormat(" Start time: %s\r

",TimeToString(start_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

com=com+StringFormat(" Local time: %s\r

",TimeToString(local_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

com=com+StringFormat("TimeTradeServer time: %s\r

",TimeToString(trade_server_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

com=com+StringFormat(" EstimatedServer time: %s\r

",TimeToString(calculated_server_time,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

//--- выведем значения всех счетчиков на график

Comment(com);

}

Смотри также

EventSetTimer, EventSetMillisecondTimer, EventKillTimer, GetTickCount, GetMicrosecondCount, События клиентского терминала