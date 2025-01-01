- Alert
CryptDecode
Производит обратное преобразование данных массива, полученного при помощи функции CryptEncode().
int CryptDecode(
Параметры
method
[in] Метод преобразования. Может быть одним из значений перечисления ENUM_CRYPT_METHOD.
data[]
[in] Массив-источник.
key[]
[in] Ключ шифрования.
result[]
[out] Массив-приемник.
Возвращаемое значение
Количество байт в массиве-приемнике или 0 в случае ошибки. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Пример:
input string InpKey = "ABCDEFG"; // Encryption key
