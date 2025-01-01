ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Получение рыночной информацииSymbolIsSynchronized 

SymbolIsSynchronized

Проверяет факт синхронизированности данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере

bool  SymbolIsSynchronized(
   string  name,       // имя символа
   );

Параметры

name

[in]  Имя символа.

Возвращаемое значение

Если данные синхронизированы, возвращает true, иначе возвращает false.

Пример:

#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем флаг синхронизированности данных в терминале по символу 'SYMBOL_NAME' с данными на сервере
   bool   sync = SymbolIsSynchronized(SYMBOL_NAME);
   
//--- создаём сообщение в зависимости от флага синхронизированности
   string text = StringFormat("The data on the '%s' symbol in the terminal is synchronized with the data on the trading server."SYMBOL_NAME);
   if(!sync)
      text = StringFormat("The data for the '%s' symbol in the terminal is not synchronized with the data on the trading server."SYMBOL_NAME);
   
//--- выводим полученный результат в журнал
   Print(text);
   
   /*
   результат для синхронизированных данных:
   The data on the 'EURUSDsymbol in the terminal is synchronized with the data on the trading server.
   
   результат для ещё не синхронизированных данных:
   The data for the 'GBPHKDsymbol in the terminal is not synchronized with the data on the trading server.
   */
  }

Смотри также

SymbolInfoInteger, Организация доступа к данным