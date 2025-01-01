SymbolIsSynchronized
Проверяет факт синхронизированности данных по указанному символу в терминале с данными на торговом сервере
|
bool SymbolIsSynchronized(
string name,
);
Параметры
name
[in] Имя символа.
Возвращаемое значение
Пример:
|
#define SYMBOL_NAME "EURUSD"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- получаем флаг синхронизированности данных в терминале по символу 'SYMBOL_NAME' с данными на сервере
bool sync = SymbolIsSynchronized(SYMBOL_NAME);
//--- создаём сообщение в зависимости от флага синхронизированности
string text = StringFormat("The data on the '%s' symbol in the terminal is synchronized with the data on the trading server.", SYMBOL_NAME);
if(!sync)
text = StringFormat("The data for the '%s' symbol in the terminal is not synchronized with the data on the trading server.", SYMBOL_NAME);
//--- выводим полученный результат в журнал
Print(text);
/*
результат для синхронизированных данных:
The data on the 'EURUSD' symbol in the terminal is synchronized with the data on the trading server.
результат для ещё не синхронизированных данных:
The data for the 'GBPHKD' symbol in the terminal is not synchronized with the data on the trading server.
*/
}
Смотри также
SymbolInfoInteger, Организация доступа к данным