#define SYMBOL_NAME "EURUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- получаем флаг синхронизированности данных в терминале по символу 'SYMBOL_NAME' с данными на сервере

bool sync = SymbolIsSynchronized(SYMBOL_NAME);



//--- создаём сообщение в зависимости от флага синхронизированности

string text = StringFormat("The data on the '%s' symbol in the terminal is synchronized with the data on the trading server.", SYMBOL_NAME);

if(!sync)

text = StringFormat("The data for the '%s' symbol in the terminal is not synchronized with the data on the trading server.", SYMBOL_NAME);



//--- выводим полученный результат в журнал

Print(text);



/*

результат для синхронизированных данных:

The data on the 'EURUSD' symbol in the terminal is synchronized with the data on the trading server.



результат для ещё не синхронизированных данных:

The data for the 'GBPHKD' symbol in the terminal is not synchronized with the data on the trading server.

*/

}