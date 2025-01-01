- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnInteger
Получает из текущей записи значение типа int.
|
bool DatabaseColumnInteger(
Параметры
request
[in] Хендл запроса, полученный в DatabasePrepare().
column
[in] Номер поля в запросе. Нумерация полей начинается с нуля и не может превышать значение DatabaseColumnsCount() - 1.
value
[out] Ссылка на переменную для записи значения поля.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – невалидный хендл запроса;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – индекс column больше значения DatabaseColumnsCount() -1.
Примечание
Значение можно получить только в том случае, если предварительно для запроса request был сделан хотя бы один вызов DatabaseRead().
Для чтения значения из следующей записи нужно предварительно вызвать DatabaseRead().
Смотри также
DatabasePrepare, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName