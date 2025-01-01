ChartApplyTemplate

Применяет к графику указанный шаблон. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.

bool ChartApplyTemplate(

long chart_id,

const string filename

);

Параметры

chart_id

[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

filename

[in] Имя файла, содержащего шаблон.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Если посредством этой функции из эксперта будет загружен новый шаблон на график, к которому он присоединен, то эксперт будет выгружен и не сможет продолжить работу.

В целях безопасности права на торговлю при применении шаблона к графику могут ограничиваться:

Права на торговлю не могут быть повышены при запуске советника путем применения шаблона с помощью функции ChartApplyTemplate().

Если у mql5-программы, которая вызывает функцию ChartApplyTemplate(), отсутствуют права на торговлю, то эксперт, загруженный при помощи шаблона, также не будет иметь прав на торговлю вне зависимости от настроек шаблона.

Если у mql5-программы, которая вызывает функцию ChartApplyTemplate(), есть права на торговлю, а в настройках шаблона права отсутствуют, то советник, загруженный при помощи шаблона, не будет иметь прав на торговлю.

Использование шаблонов

Средствами языка MQL5 можно задавать множество свойств графика, в том числе устанавливать цвета с помощью функции ChartSetInteger() :

Цвет фона графика;

Цвет осей, шкалы и строки OHLC;

Цвет сетки;

Цвет объемов и уровней открытия позиций;

Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи;

Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи;

Цвет линии графика и японских свечей "Доджи";

Цвет тела бычьей свечи;

Цвет тела медвежьей свечи;

Цвет линии Bid-цены;

Цвет линии Ask-цены;

Цвет линии цены последней совершенной сделки (Last);

Цвет уровней стоп-ордеров (Stop Loss и Take Profit).

Кроме того, на графике может быть множество графических объектов и индикаторов. Достаточно один раз настроить внешний вид графика со всеми необходимыми индикаторами и сохранить его в виде шаблона, чтобы в последствии можно было применять этот шаблон к любому графику.

Функция ChartApplyTemplate() предназначена для использования ранее сохраненного шаблона и может использоваться в любой mql5-программе. Вторым параметром функции ChartApplyTemplate() передается путь к имени файла, в котором находится шаблон. Поиск файла шаблона осуществляется по следующим правилам:

если в начале пути стоит разделитель обратная косая черта "\" (пишется "\\"), то шаблон ищется относительно пути каталог_данных_терминала\MQL5,

если обратной косой черты нет, то шаблон ищется относительно исполняемого EX5-файла, в котором происходит вызов функции ChartApplyTemplate();

если шаблон не найден в первых двух вариантах, то поиск ведется в папке каталог_терминала\Profiles\Templates\.

Здесь каталог_терминала означает папку, из которой запущен клиентский терминала MetaTrader 5, а каталог_данных_терминала означает папку, в которой хранятся изменяемые файлы и ее расположение может зависеть от типа операционной системы, имени пользователя и настроек безопасности компьютера. В общем случае это разные папки, хотя в некоторых случаях могут и совпадать.

Расположение папок каталог_данных_терминала и каталог_терминала можно узнать с помощью функции TerminalInfoString().

//--- каталог из которой запущен терминал

string terminal_path=TerminalInfoString(TERMINAL_PATH);

Print("Каталог терминала:",terminal_path);

//--- каталог данных терминала, в котором находится папка MQL5 с советниками и индикаторами

string terminal_data_path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH);

Print("Каталог данных терминала:",terminal_data_path);

Примеры записи:

//--- шаблон ищем в папке каталог_данных_терминала\MQL5\

ChartApplyTemplate(0,"\\first_template.tpl"))

//--- шаблон ищем в папке каталог_исполняемого_EX5_файла\, затем в папке каталог_данных терминала\Profiles\Templates\

ChartApplyTemplate(0,"second_template.tpl"))

//--- шаблон ищем в папке каталог_исполняемого_EX5_файла\My_templates\, затем в папке каталог_терминала\Profiles\Templates\My_templates\

ChartApplyTemplate(0,"My_templates\\third_template.tpl"))

Шаблоны не относятся к ресурсам, их нельзя включать в исполняемый файл EX5.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- пример применения шаблона, расположенного в каталоге \MQL5\Files

if(FileIsExist("my_template.tpl"))

{

Print("Шаблон my_template.tpl найден в каталоге \Files'");

//--- применим найденный шаблон

if(ChartApplyTemplate(0,"\\Files\\my_template.tpl"))

{

Print("Применили успешно шаблон 'my_template.tpl'");

//--- принудительно перерисуем график для быстрого показа изменений

ChartRedraw();

}

else

Print("Не удалось применить шаблон 'my_template.tpl', ошибка ",GetLastError());

}

else

{

Print("Файл 'my_template.tpl' не найден в папке "

+TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)+"\\MQL5\\Files");

}

}

Смотри также

