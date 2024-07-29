|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomRatesReplace.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // наименование пользовательского символа
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // название группы, в которой будет создан символ
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
#define DATARATES_COUNT 4 // количество выводимых баров в журнал
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- получим количество баров стандартного символа
int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1);
//--- получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма стандартного символа
MqlRates rates[]={};
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, bars, GetLastError());
return;
}
//--- установим скопированные данные в минутную историю пользовательского символа
ResetLastError();
if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates)<0)
{
PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
return;
}
//--- после обновления исторических данных получим количество баров пользовательского символа
bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
//--- получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма пользовательского символа
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
return;
}
//--- распечатаем в журнале последние DATARATES_COUNT баров минутной истории пользовательского символа
int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_DIGITS);
PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:", DATARATES_COUNT);
ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
//--- изменим два предпоследних бара данных в минутной истории пользовательского символа
datetime time_from= rates[bars-3].time;
datetime time_to = rates[bars-2].time;
//--- в массиве rates сделаем все цены двух предпоследних баров равными ценам открытия этих баров
rates[bars-3].high=rates[bars-3].open;
rates[bars-3].low=rates[bars-3].open;
rates[bars-3].close=rates[bars-3].open;
rates[bars-2].high=rates[bars-2].open;
rates[bars-2].low=rates[bars-2].open;
rates[bars-2].close=rates[bars-2].open;
//--- заменим существующие бары данными из изменённого массива rates
ResetLastError();
int replaced=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, rates);
if(replaced<0)
{
PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, GetLastError());
return;
}
//--- после изменения двух баров исторических данных, заново получим количество баров пользовательского символа
bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1);
//--- опять получим данные всех баров минутного таймфрейма пользовательского символа
ResetLastError();
if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAME, PERIOD_M1, 0, bars, rates)!=bars)
{
PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d", CUSTOM_SYMBOL_NAME, bars, GetLastError());
return;
}
//--- распечатаем в журнале последние DATARATES_COUNT баров обновлённой минутной истории пользовательского символа
PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesUpdate() with %d replaced bars:", DATARATES_COUNT, replaced);
ArrayPrint(rates, digits, NULL, bars-DATARATES_COUNT, DATARATES_COUNT);
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ и его данные
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
//--- удаляем данные баров
int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем тиковые данные
deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME, 0, LONG_MAX);
if(deleted>0)
PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted", deleted, CUSTOM_SYMBOL_NAME);
//--- удаляем символ
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- перед выходом очистим график
Comment("");
/*
результат:
Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390 16 1 0
[1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08400 1.08389 1.08398 35 1 0
[2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08410 1.08394 1.08410 29 1 0
[3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414 14 1 0
Last 4 bars after applying CustomRatesUpdate() with 250820 replaced bars:
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
[0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390 16 1 0
[1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08389 1.08389 1.08389 35 1 0
[2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08398 1.08398 1.08398 29 1 0
[3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414 14 1
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- успешно
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- успешно
return(true);
}