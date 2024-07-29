ДокументацияРазделы
Полностью заменяет ценовую историю пользовательского инструмента в указанном временном интервале данными из массива типа MqlRates.

int  CustomRatesReplace(
   const string     symbol,             // имя символа
   datetime         from,               // с какой даты
   datetime         to,                 // по какую дату
   const MqlRates&  rates[],            // массив с данными, которые необходимо применить к пользовательскому инструменту
   uint             count=WHOLE_ARRAY   // количество элементов, которые будут использованы из массива rates[]
   );

Параметры

symbol

[in]  Имя пользовательского инструмента.

from

[in]  Время первого бара в ценовой истории из указанного диапазона, подлежащего обновлению.

to

[in]  Время последнего бара в ценовой истории из указанного диапазона, подлежащего обновлению.

rates[]

[in]   Массив исторических данных типа MqlRates для таймфрейма M1.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Количество элементов из массива rates[], которые будут использованы для замены. Значение WHOLE_ARRAY означает, что для замены необходимо использовать все элементы массива rates[].

Возвращаемое значение

Количество обновленных баров либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Если бар из массива rates[] выходит за пределы указанного диапазона, то он игнорируется. Если такой бар уже есть в ценовой истории и входит в заданный диапазон, то он заменяется. Все остальные бары в текущей ценовой истории за пределами указанного диапазона остаются неизменным. Данные в массиве rates[] должны быть корректными по ценам OHLC, а время открытия баров соответствовать таймфрейму M1.

 

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           CustomRatesReplace.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   CUSTOM_SYMBOL_NAME     Symbol()+".C"     // наименование пользовательского символа
#define   CUSTOM_SYMBOL_PATH     "Forex"           // название группы, в которой будет создан символ
#define   CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN   Symbol()          // наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
 
#define   DATARATES_COUNT        4                 // количество выводимых баров в журнал
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- получаем код ошибки при создании пользовательского символа
   int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAMECUSTOM_SYMBOL_PATHCUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
   
//--- если код ошибки не 0 (успешное создание символа) и не 5304 (символ уже создан) - уходим
   if(create!=0 && create!=5304)
      return;
 
//--- получим количество баров стандартного символа
   int bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M1);
      
//--- получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма стандартного символа
   MqlRates rates[]={};
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_ORIGINPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_ORIGINbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- установим скопированные данные в минутную историю пользовательского символа
   ResetLastError();
   if(CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates)<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- после обновления исторических данных получим количество баров пользовательского символа
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- получим в массив MqlRates данные всех баров минутного таймфрейма пользовательского символа
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- распечатаем в журнале последние DATARATES_COUNT баров минутной истории пользовательского символа
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAMESYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("Last %d bars of the custom symbol's minute history:"DATARATES_COUNT);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
   
//--- изменим два предпоследних бара данных в минутной истории пользовательского символа
   datetime time_fromrates[bars-3].time;
   datetime time_to  = rates[bars-2].time;
   
//--- в массиве rates сделаем все цены двух предпоследних баров равными ценам открытия этих баров
   rates[bars-3].high=rates[bars-3].open;
   rates[bars-3].low=rates[bars-3].open;
   rates[bars-3].close=rates[bars-3].open;
   
   rates[bars-2].high=rates[bars-2].open;
   rates[bars-2].low=rates[bars-2].open;
   rates[bars-2].close=rates[bars-2].open;
   
//--- заменим существующие бары данными из изменённого массива rates
   ResetLastError();
   int replaced=CustomRatesUpdate(CUSTOM_SYMBOL_NAMErates);
   if(replaced<0)
     {
      PrintFormat("CustomRatesUpdate(%s) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
     
//--- после изменения двух баров исторических данных, заново получим количество баров пользовательского символа
   bars=Bars(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M1);
   
//--- опять получим данные всех баров минутного таймфрейма пользовательского символа
   ResetLastError();
   if(CopyRates(CUSTOM_SYMBOL_NAMEPERIOD_M10barsrates)!=bars)
     {
      PrintFormat("CopyRates(%s, PERIOD_M1, 0, %d) failed. Error %d"CUSTOM_SYMBOL_NAMEbarsGetLastError());
      return;
     }
 
//--- распечатаем в журнале последние DATARATES_COUNT баров обновлённой минутной истории пользовательского символа
   PrintFormat("\nLast %d bars after applying CustomRatesUpdate() with %d replaced bars:"DATARATES_COUNTreplaced);
   ArrayPrint(ratesdigitsNULLbars-DATARATES_COUNTDATARATES_COUNT);
     
//--- выведем на график в комментарии подсказку о клавишах завершения работы скрипта
   Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit"CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- в бесконечном цикле ожидаем нажатия клавиш Esc или Del для выхода
   while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
     {
      Sleep(16);
      //--- при нажатии Del, удаляем созданный пользовательский символ и его данные
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
        {
         //--- удаляем данные баров
         int deleted=CustomRatesDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history bars of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- удаляем тиковые данные
         deleted=CustomTicksDelete(CUSTOM_SYMBOL_NAME0LONG_MAX);
         if(deleted>0)
            PrintFormat("%d history ticks of the custom symbol '%s' were successfully deleted"deletedCUSTOM_SYMBOL_NAME);
         
         //--- удаляем символ
         if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
            PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully"CUSTOM_SYMBOL_NAME);
         break;
        }
     }
//--- перед выходом очистим график
   Comment("");
   /*
   результат:
   Last 4 bars of the custom symbol's minute history:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390            16        1             0
   [1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08400 1.08389 1.08398            35        1             0
   [2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08410 1.08394 1.08410            29        1             0
   [3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414            14        1             0
   
   Last 4 bars after applying CustomRatesUpdate() with 250820 replaced bars:
                    [time]  [open]  [high]   [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]
   [0] 2024.07.29 13:37:00 1.08394 1.08396 1.08388 1.08390            16        1             0
   [1] 2024.07.29 13:38:00 1.08389 1.08389 1.08389 1.08389            35        1             0
   [2] 2024.07.29 13:39:00 1.08398 1.08398 1.08398 1.08398            29        1             0
   [3] 2024.07.29 13:40:00 1.08409 1.08414 1.08408 1.08414            14        1         
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаёт пользовательский символ, возвращает код ошибки           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_nameconst string symbol_pathconst string symbol_origin=NULL)
  {
//--- определяем наименование символа, на основе которого будет создан пользовательский
   string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
   
//--- если пользовательский символ создать не удалось, и это не ошибка 5304 - сообщаем об этом в журнале
   ResetLastError();
   int error=0;
   if(!CustomSymbolCreate(symbol_namesymbol_pathorigin))
     {
      error=GetLastError();
      if(error!=5304)
         PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d"symbol_namesymbol_pathoriginerror);
     }
//--- успешно
   return(error);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет пользовательский символ                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
  {
//--- скроем символ из окна Обзор рынка
   ResetLastError();
   if(!SymbolSelect(symbol_namefalse))
     {
      PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d"GetLastError());
      return(false);
     }
      
//--- если пользовательский символ удалить не удалось - сообщаем об этом в журнале и возвращаем false
   ResetLastError();
   if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
     {
      PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d"symbol_nameGetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешно
   return(true);
  }

 

