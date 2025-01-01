ДокументацияРазделы
MathIsValidNumber

Проверяет корректность действительного числа

bool  MathIsValidNumber(
   double  number      // число для проверки
   );

Параметры

number

[in]  Проверяемое число.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если проверяемое значение является допустимым вещественным числом. Если проверяемое значение является плюс или минус бесконечностью, либо "не числом" (NaN - not a number), функция возвращает false.

 

Пример:

   double abnormal=MathArcsin(2.0);
   if(!MathIsValidNumber(abnormal)) Print("Внимание! MathArcsin(2.0) = ",abnormal); 

