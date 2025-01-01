Справочник MQL5Математические функцииMathIsValidNumber
MathIsValidNumber
Проверяет корректность действительного числа
bool MathIsValidNumber(
Параметры
number
[in] Проверяемое число.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если проверяемое значение является допустимым вещественным числом. Если проверяемое значение является плюс или минус бесконечностью, либо "не числом" (NaN - not a number), функция возвращает false.
Пример:
double abnormal=MathArcsin(2.0);
