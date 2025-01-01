- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Возвращает содержимое системной переменной _LastError.
|
int GetLastError();
Возвращаемое значение
Возвращает значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения mql5-программы.
Примечание
После вызова функции содержимое переменной _LastError не обнуляется. Чтобы обнулить эту переменную, необходимо вызвать функцию ResetLastError()
Пример:
|
//+------------------------------------------------------------------+
