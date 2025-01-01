ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Проверка состоянияGetLastError 

GetLastError

Возвращает содержимое системной переменной _LastError.

int  GetLastError();

Возвращаемое значение

Возвращает значение последней ошибки, произошедшей во время исполнения mql5-программы.

Примечание

После вызова функции содержимое переменной _LastError не обнуляется. Чтобы обнулить эту переменную, необходимо вызвать функцию ResetLastError()

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlRates rates[1]={};   // сюда запишем данные текущего бара
   
//--- намеренно вызываем функцию с неподходящими параметрами
   int res=CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT02rates);
   if(res!=2)
      PrintFormat("CopyRates() returned %d. LastError %d"resGetLastError());
 
//--- сбрасываем код последней ошибки перед копированием данных текущего бара в структуру MqlRates
   ResetLastError();
//--- если функция отработает неверно, то код ошибки будет отличаться от 0
   CopyRates(NULLPERIOD_CURRENT01rates);
   Print("CopyRates() error "GetLastError());
     
//--- распечатаем массив полученных значений
   ArrayPrint(rates);
  }

Смотри также

Коды возврата торгового сервера