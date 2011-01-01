//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iOsMA.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Индикатор демонстрирует как нужно получать данные"

#property description "индикаторных буферов для технического индикатора iOsMA."

#property description "Символ и таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор,"

#property description "задаются параметрами symbol и period."

#property description "Способ создания хэндла задается параметром 'type' (тип функции)."

#property description "Все остальные параметры как в стандартном Moving Average of Oscillator."



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- построение iOsMA

#property indicator_label1 "iOsMA"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM

#property indicator_color1 clrSilver

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перечисление способов создания хэндла |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iOsMA, // использовать iOsMA

Call_IndicatorCreate // использовать IndicatorCreate

};

//--- входные параметры

input Creation type=Call_iOsMA; // тип функции

input int fast_ema_period=12; // период быстрой средней

input int slow_ema_period=26; // период медленной средней

input int signal_period=9; // период усреднения разности

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // тип цены

input string symbol=" "; // символ

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // таймфрейм

//--- индикаторный буфер

double iOsMABuffer[];

//--- переменная для хранения хэндла индикатора iAMA

int handle;

//--- переменная для хранения

string name=symbol;

//--- имя индикатора на графике

string short_name;

//--- будем хранить количество значений в индикаторе Moving Average of Oscillator

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- привязка массива к индикаторному буферу

SetIndexBuffer(0,iOsMABuffer,INDICATOR_DATA);

//--- определимся с символом, на котором строится индикатор

name=symbol;

//--- удалим пробелы слева и справа

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- если после этого длина строки name нулевая

if(StringLen(name)==0)

{

//--- возьмем символ с графика, на котором запущен индикатор

name=_Symbol;

}

//--- создадим хэндл индикатора

if(type==Call_iOsMA)

handle=iOsMA(name,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,applied_price);

else

{

//--- заполним структуру значениями параметров индикатора

MqlParam pars[4];

//--- быстрый период

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=fast_ema_period;

//--- медленный период

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=slow_ema_period;

//--- период усреднения разницы между быстрой и медленной средними

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=signal_period;

//--- тип цены

pars[3].type=TYPE_INT;

pars[3].integer_value=applied_price;

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_OSMA,4,pars);

}

//--- если не удалось создать хэндл

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки

PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iOsMA для пары %s/%s, код ошибки %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- работа индикатора завершается досрочно

return(INIT_FAILED);

}

//--- покажем на какой паре символ/таймфрейм рассчитан индикатор Moving Average of Oscillator

short_name=StringFormat("iOsMA(%s/%s,%d,%d,%d,%s)",name,EnumToString(period),

fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,EnumToString(applied_price));

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- нормальное выполнение инициализации индикатора

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- количество копируемых значений из индикатора iOsMA

int values_to_copy;

//--- узнаем количество рассчитанных значений в индикаторе

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() вернул %d, код ошибки %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- если это первый запуск вычислений нашего индикатора или изменилось количество значений в индикаторе iOsMA

//--- или если необходимо рассчитать индикатор для двух или более баров (значит что-то изменилось в истории)

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- если массив iOsMABuffer больше, чем значений в индикаторе iOsMA на паре symbol/period, то копируем не все

//--- в противном случае копировать будем меньше, чем размер индикаторных буферов

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- значит наш индикатор рассчитывается не в первый раз и с момента последнего вызова OnCalculate())

//--- для расчета добавилось не более одного бара

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- заполняем массивы значениями из индикатора iOsMA

//--- если FillArrayFromBuffer вернула false, значит данные не готовы - завершаем работу

if(!FillArrayFromBuffer(iOsMABuffer,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- сформируем сообщение

string comm=StringFormat("%s ==> Обновлено значений в индикаторе %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- выведем на график служебное сообщение

Comment(comm);

//--- запомним количество значений в индикаторе Moving Average of Oscillator

bars_calculated=calculated;

//--- вернем значение prev_calculated для следующего вызова

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Заполняем индикаторный буфер из индикатора iOsMA |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArrayFromBuffer(double &ama_buffer[], // индикаторный буфер значений OsMA

int ind_handle, // хэндл индикатора iOsMA

int amount // количество копируемых значений

)

{

//--- сбросим код ошибки

ResetLastError();

//--- заполняем часть массива iOsMABuffer значениями из индикаторного буфера под индексом 0

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,ama_buffer)<0)

{

//--- если копирование не удалось, сообщим код ошибки

PrintFormat("Не удалось скопировать данные из индикатора iOsMA, код ошибки %d",GetLastError());

//--- завершим с нулевым результатом - это означает, что индикатор будет считаться нерассчитанным

return(false);

}

//--- все получилось

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- почистим график при удалении индикатора

Comment("");

}