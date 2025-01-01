ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с DirectXDXDrawIndexed 

DXDrawIndexed

Отрисовывает графические примитивы, описанные индексным буфером из DXBufferSet().

bool  DXDrawIndexed(
   int   context,               // хендл на графический контекст 
   uint  start=0,               // индекс первого примитива
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // количество примитивов
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

start=0

[in]  Индекс первого примитива для отрисовки.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Количество примитивов для отрисовки.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Тип примитивов, описываемых индексным буфером задается с помощью DXPrimiveTopologySet().

Для отрисовки примитивов предварительно должен быть установлен вершинный буфер в DXBufferSet().

Для отрисовки примитивов предварительно должны быть установлены шейдеры с помощью DXShaderSet().