- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDrawIndexed
Отрисовывает графические примитивы, описанные индексным буфером из DXBufferSet().
bool DXDrawIndexed(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
start=0
[in] Индекс первого примитива для отрисовки.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество примитивов для отрисовки.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Тип примитивов, описываемых индексным буфером задается с помощью DXPrimiveTopologySet().
Для отрисовки примитивов предварительно должен быть установлен вершинный буфер в DXBufferSet().
Для отрисовки примитивов предварительно должны быть установлены шейдеры с помощью DXShaderSet().