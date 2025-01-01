class Foo

{

public:

string m_name;

int m_id;

static int s_counter;

//--- конструкторы и деструкторы

Foo(void){Setup("noname");};

Foo(string name){Setup(name);};

~Foo(void){};

//--- инициализируем объект Foo

void Setup(string name)

{

m_name=name;

s_counter++;

m_id=s_counter;

}

};

int Foo::s_counter=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявим объект как переменную с автоматическим созданием

Foo foo1;

//--- вариант передачи объекта по ссылке

PrintObject(foo1);



//--- объявим указатель на объект и создадим его с помощью оператора 'new'

Foo *foo2=new Foo("foo2");

//--- вариант передачи указателя на объект по ссылке

PrintObject(foo2); // указатель на объект автоматически преобразуется компилятором



//--- объявим массив объектов Foo

Foo foo_objects[5];

//--- вариант передачи массива объектов

PrintObjectsArray(foo_objects); // отдельная функция для передачи массива объектов



//--- объявим массив указателей на объекты типа Foo

Foo *foo_pointers[5];

for(int i=0;i<5;i++)

foo_pointers[i]=new Foo("foo_pointer");

//--- вариант передачи массива указателей

PrintPointersArray(foo_pointers); // отдельная функция для передачи массива указателей



//--- перед завершением работы обязательно удаляем объекты, созданные как указатели

delete(foo2);

//--- удаляем массив указателей

int size=ArraySize(foo_pointers);

for(int i=0;i<5;i++)

delete(foo_pointers[i]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Объекты всегда передаются по ссылке |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObject(Foo &object)

{

Print(__FUNCTION__,": ",object.m_id," Object name=",object.m_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Передача массива объектов |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintObjectsArray(Foo &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Передача массива указателей на объект |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrintPointersArray(Foo* &objects[])

{

int size=ArraySize(objects);

for(int i=0;i<size;i++)

PrintObject(objects[i]);

}

//+------------------------------------------------------------------+