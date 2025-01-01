Справочник MQL5Работа с OpenCLCLSetKernelArg
CLSetKernelArg
Выставляет параметр для функции OpenCL.
bool CLSetKernelArg(
Параметры
kernel
[in] Хендл на кернел программы OpenCL.
arg_index
[in] Номер аргумента функции, нумерация начинается с нуля.
arg_value
[in] Значение аргумента функции.
Возвращаемое значение
Возвращает true при успешном выполнении, в противном случае false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().
Примечание
На данный момент предусмотрены следующие коды ошибок:
- ERR_INVALID_PARAMETER,
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – невалидный хендл на кернел OpenCL,
- ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - внутренняя ошибка OpenCL.