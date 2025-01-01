ДокументацияРазделы
CLSetKernelArg

Выставляет параметр для функции OpenCL.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,        // хендл на кернел OpenCL программы
   uint  arg_index,     // номер аргумента OpenCL функции
   void  arg_value      // исходный код
   );

Параметры

kernel

[in]  Хендл на кернел программы OpenCL.

arg_index

[in]  Номер аргумента функции, нумерация начинается с нуля.

arg_value

[in]  Значение аргумента функции.

Возвращаемое значение

Возвращает true при успешном выполнении, в противном случае false. Для получения информации об ошибке используйте функцию GetLastError().

Примечание

На данный момент предусмотрены следующие коды ошибок:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – невалидный хендл на кернел OpenCL,
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - внутренняя ошибка OpenCL.