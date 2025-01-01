- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
Создает буфер указанного типа на основе массива данных.
|
int DXBufferCreate(
Параметры
context
[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().
buffer_type
[in] Тип буфера из перечисления ENUM_DX_BUFFER_TYPE.
data[]
[in] Данные для создания буфера.
start=0
[in] Индекс первого элемента массива, начиная с которого берутся значения из массива для создания буфера. По умолчанию берутся данные с начала массива.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Количество значений. По умолчанию используется весь массив (count=WHOLE_ARRAY).
Возвращаемое значение
Хендл на созданный буфер или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Для индексного буфера массив data[] должен иметь тип uint, а для вершинного буфера передается массив структур, описывающий вершины.
Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().
|
Идентификатор
|
Значение
|
Описание
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
Вершинный буфер
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
Индексный буфер