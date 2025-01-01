DXBufferCreate

Создает буфер указанного типа на основе массива данных.

int DXBufferCreate(

int context,

ENUM_DX_BUFFER_TYPE buffer_type,

const void& data[],

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Параметры

context

[in] Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

buffer_type

[in] Тип буфера из перечисления ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in] Данные для создания буфера.

start=0

[in] Индекс первого элемента массива, начиная с которого берутся значения из массива для создания буфера. По умолчанию берутся данные с начала массива.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Количество значений. По умолчанию используется весь массив (count=WHOLE_ARRAY).

Возвращаемое значение

Хендл на созданный буфер или INVALID_HANDLE в случае ошибки. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Для индексного буфера массив data[] должен иметь тип uint, а для вершинного буфера передается массив структур, описывающий вершины.

Созданный хендл, который больше не используется, должен быть явно освобожден с помощью функции DXRelease().

ENUM_DX_BUFFER_TYPE