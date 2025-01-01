Справочник MQL5Управление сигналамиSignalBaseGetInteger
SignalBaseGetInteger
Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала.
long SignalBaseGetInteger(
Параметры
property_id
[in] Идентификатор свойства сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.
Возвращаемое значение
Значение типа integer указанного свойства сигнала.