ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Управление сигналамиSignalBaseGetInteger 

SignalBaseGetInteger

Возвращает значение свойства типа integer для выбранного сигнала.

long  SignalBaseGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER     property_id     // идентификатор свойства
   );

Параметры

property_id

[in]  Идентификатор свойства сигнала. Может быть одним из значений перечисления ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER.

Возвращаемое значение

Значение типа integer указанного свойства сигнала.