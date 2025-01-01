- StringAdd
Заполняет указанную строку по месту указанными символами.
bool StringFill(
Параметры
string_var
[in][out] Строка, которая будет заполнена указанным символом.
character
[in] Символ, которым будет заполнена строка.
Возвращаемое значение
В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Заполнение строки по месту означает, что символы вставляются непосредственно в строку без промежуточных операций создания новой строки и копирования. Это позволяет уменьшить время работы со строкой в данной функции.
Пример:
void OnStart()
Смотри также