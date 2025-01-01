ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Строковые функцииStringFill 

StringFill

Заполняет указанную строку по месту указанными символами.

bool  StringFill(
   string&   string_var,       // строка для заполнения
   ushort    character         // символ, которым будет заполнена строка
   );

Параметры

string_var

[in][out]  Строка, которая будет заполнена указанным символом.

character

[in]  Символ, которым будет заполнена строка.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Заполнение строки по месту означает, что символы вставляются непосредственно в строку без промежуточных операций создания новой строки и копирования. Это позволяет уменьшить время работы со строкой в данной функции.

Пример:

void OnStart()
  {
   string str;
   StringInit(str,20,'_');
   Print("str = ",str);
   StringFill(str,0);
   Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = "StringBufferLen(str));
  }
// Результат
//   str = ____________________
//   str =  : StringBufferLen(str) = 20
//

Смотри также

StringBufferLen, StringLen, StringInit