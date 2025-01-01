StringFill

Заполняет указанную строку по месту указанными символами.

bool StringFill(

string& string_var,

ushort character

);

Параметры

string_var

[in][out] Строка, которая будет заполнена указанным символом.

character

[in] Символ, которым будет заполнена строка.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().

Примечание

Заполнение строки по месту означает, что символы вставляются непосредственно в строку без промежуточных операций создания новой строки и копирования. Это позволяет уменьшить время работы со строкой в данной функции.

Пример:

void OnStart()

{

string str;

StringInit(str,20,'_');

Print("str = ",str);

StringFill(str,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ", StringBufferLen(str));

}

// Результат

// str = ____________________

// str = : StringBufferLen(str) = 20

//

Смотри также

StringBufferLen, StringLen, StringInit