Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseTableExists
- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTableExists
Проверяет наличие таблицы в базе данных.
bool DatabaseTableExists(
Параметры
database
[in] Хендл базы данных, который получен в DatabaseOpen().
table
[in] Имя таблицы.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – внутренняя ошибка базы данных;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - невалидный хендл базы данных;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) - ошибка выполнения запроса;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) - таблицы не существует (не является ошибкой, нормальное завершение).
