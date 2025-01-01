ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Работа с базами данныхDatabaseTableExists 

DatabaseTableExists

Проверяет наличие таблицы в базе данных.

bool  DatabaseTableExists(
   int     database,      // хендл базы данных, полученный в DatabaseOpen
   string  table          // имя таблицы
   );

Параметры

database

[in]  Хендл базы данных, который получен в DatabaseOpen().

table

[in]  Имя таблицы.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха или false, в случае ошибки. Для получения кода ошибки используйте GetLastError(), возможные ответы:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)               –  имя таблицы не задано (пустая строка или NULL);
  • ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040)  – ошибка конвертации запроса в UTF-8 строку;
  • ERR_DATABASE_INTERNAL (5120)              – внутренняя ошибка базы данных;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)   - невалидный хендл базы данных;
  • ERR_DATABASE_EXECUTE (5124)               -  ошибка выполнения запроса;
  • ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126)    - таблицы не существует (не является ошибкой, нормальное завершение).

 

Смотри также

DatabasePrepare, DatabaseFinalize