Преобразование строки, содержащей символьное представление числа, в число типа double.

double  StringToDouble(
   string  value      // строка
   );

Параметры

value

[in]  Строка, содержащая символьное представление числа.

Возвращаемое значение

Значение типа double.

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- string to convert
   string str = "12345.54321";
//--- конвертируем входную строку в виде вещественного числа в переменную типа double
   double converted=StringToDouble(str);
//--- выведем в журнал полученное число с точностью 8 знаков после запятой
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f"strconverted);
   /*
   результат:
   The string '12345.54321is converted to the real number 12345.54321000
   */
  }

